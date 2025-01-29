Женское достоинство

Женщина, которая не обрела саму себя, в отношениях с мужчиной может только угождать ему или манипулировать им...
Женщина, которая не обрела саму себя, в отношениях с мужчиной может только угождать ему или манипулировать им.
И тогда она выбирает именно такого партнера - которому нужно угождать или которым можно манипулировать.
Другой выбор партнера возможен в том случае, если и когда женщина:
- приняла и освоила фундаментальное психофизиологическое различие между мужчиной и женщиной;
- приняла и освоила собственное женское устройство;
- научилась отличать здоровое и полноценное проявление своих эмоций от психопатии и истерики;
- научилась принимать и уважать мужское право принимать решение и определять направление жизни;
- разобралась со своими иллюзиями о себе и мужчинах;
- точно знает, что она делает на этой планете и зачем она здесь;
- приняла травмы своего детства и жизненные разочарования как знание и опыт с благодарностью, а не как несправедливые удары судьбы;
- точно знает, что в ее ответственности, а что нет, и действует, исходя из этого знания.опубликовано econet
Автор Нина Рубштейн
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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