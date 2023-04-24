Отпускайте старое!

Я думаю, что у каждого человека в прошлом есть места, люди и истории, к которым время от времени хочется возвращаться в своей памяти. А быть может, не особо и хочется, но все равно возвращается. Иногда вероятность "если бы" в нашей голове начинает превращаться в сожаление "нужно было..." и далее целый список того, что можно и нужно было бы сделать иначе, но теперь уже ничего не вернуть.

Я думаю, что у каждого человека в прошлом есть места, люди и истории, к которым время от времени хочется возвращаться в своей памяти. А быть может, не особо и хочется, но все равно возвращается.

Беспокойный ум периодически начинает выстраивать вероятные сценарии развития событий из серии "а что было бы, если...". "А если бы мы не расстались", "а если бы я был смелее", "а если бы я простила", "а если бы я не ушел с той работы", "а если бы я не переехал", "а если бы я выбрал другую профессию" и т.п.

Иногда вероятность "если бы" в нашей голове начинает превращаться в сожаление "нужно было..." и далее целый список того, что можно и нужно было бы сделать иначе, но теперь уже ничего не вернуть. И если дальше углубляться в такие вот размышления, то дело вполне может закончиться депрессией и выводом, что все лучшее было в прошлом, а теперь уж ничего не исправить, поэтому смысла и покоя в этом тленном мире обрести больше не получится.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Как говорится, "у каждого святого есть прошлое, у каждого же грешника есть будущее".

Никогда не знаешь, на каком этапе жизни обнаружится, что, похоже, свернул не туда, а может и вовсе заблудился. Но если бы мы не совершали ошибок, если бы не блуждали во тьме и не были в спящем состоянии хотя бы какую-то часть пути, смогли бы мы так сильно желать изменить себя и свою жизнь к лучшему?

Почему-то самые сильные пробуждения обычно случаются от боли, потрясений и не самых разумно принимаемых решений. Не такие уж мы совершенные по своей природе, как хочется верить. Ну это я про себя говорю, а вы-то, может быть, и совершенные, я не знаю.

Так или иначе, крючки прошлого периодически всплывают в нашем настоящем и пытаются затянуть нас (хотя бы мысленно) в дела давно минувших дней, и вот с ними есть смысл разобраться как можно раньше, чтобы не тратить на это силы и энергию всю оставшуюся жизнь.

Что мы делаем чаще всего с нашим прошлым, которое мешает жить спокойно (а мешает спокойно жить обычно неисцеленная боль или мысль об упущенной возможности, которая также причиняет боль)? Стараемся "не думать об этом", не "заморачиваться", переключаемся на очередную новую историю, погружаемся в новые отношения, беремся за новый проект, переезжаем в новое место жительства, пытаясь порвать связь со всем старым.

Еще, кстати, пытаемся отказаться от прошлого образа себя, от старых контактов и многого другого. Но разве выбор не решать проблему не приводит к тому, что проблема возникает вновь? Если в школе жизни не выучен какой-то урок, то он обязательно повторится.

Искусственно менять старое на новое не получится, а если пробуешь это делать, то через какое-то время с удивлением обнаруживаешь, что это новое подозрительно похоже на старое, от которого пытался сбежать.

Не все прошлое нужно брать в будущее - это факт, но единственный способ не застревать в старом - это перерасти его. Отдать одежду, которая вам перестала подходить по размеру не так сложно, потому что все равно вы не сможете чувствовать себя в ней комфортно. Красивая, хорошая, но уже не подходит мне. А вот расстаться с чемоданом вполне подходящих по размеру вещей не так-то и просто, даже если они уже устарели, даже если не очень хорошо выглядят, даже потеряли форму и цвет.

Большинство людей так и живут - одежду не перерастают, потому что тело сформировалось и больше не растет физически, а заниматься обновлением того, что и так может носиться, не особо хочется. В условиях всяких кризисов, кстати сказать, эта тенденция очень хорошо заметна - "а вот если бы...", "а вот надо было...", "а когда-то раньше...", ну и сожаления-причитания о том, что было, но прошло.

Любая сильная привязанность к прошлому связана с тем, что в него вложено много сил и энергии. Старое и новое - это как старый дом, который был когда-то теплым, уютным, родным и привычным, но со временем стал разрушаться или просто перестал удовлетворять потребностям семьи или отдельного человека (пространства нужно больше, ближе к цивилизации быть, а может быть и дальше от нее, дети появились, дети выросли, от родителей переехали и т.п.), и дом новый, но может быть еще не до конца достроенный.

И вот тут у нас есть выбор - либо достраивать новый дом, вкладывать в него любовь, энергию, радость созидания и творчества, взять лучшее, что было в старом, если есть такая необходимость, и добавить новое с учетом прежних ошибок, либо страдать по старому. Если строить, то построится, а если не строить и сожалеть о том, как было хорошо и чудесно, теперь такое не повторится и все плохо, то так и будет.

Проблема в том, что не всегда находится сила, желание и понимание, что строить новое будущее необходимо. Когда мы что-то делаем впервые (создаем семью, рожаем детей, строим дом, строим бизнес, устраиваемся на работу), то прикладываем к этому больше усилий, получаем много новых впечатлений, потому что все это случается в первый раз.

Когда идем по второму кругу эти впечатления новые уже не получаются такими яркими, просто потому, что делаем то, что знакомо. А чтобы впечатления и радости было столько же или еще больше, необходимо подключать осознанность, а не пускать все на самотек.

Да, не получились в прошлом у вас отношения, у любимого человека уже другая семья может быть или у вас новая семья, ну так стройте то, что есть. Стройте красивый новый дом, чем больше усилий и внимания будет там сосредоточено, тем больше привязанности начнет возникать, больше впечатлений и эмоций. Пусть это будет еще более грандиозное сооружение, чем то, что было в прошлом. Иногда придется превзойти самого себя, а это непросто, конечно же, но зато и рост хороший.

Не учли что-то в воспитании детей и сожалеете, так постарайтесь исправить ситуацию с внуками, помогите детям своим скорректировать родовые программы, учитесь выстраивать отношения со взрослыми своими детьми, раз не получилось это сделать, пока они были маленькими. Не справились с высокой должностью или важным проектом каким-то - бывает, что убиваться-то теперь?

Анализируйте причины неудач, исправляйте то, что можете исправить, признавайте ошибки, отдавайте долги да двигайтесь дальше. Не удалось сохранить семью - непростое испытание, тяжело обычно всем, кто в это втянут, но такое бывает в нашем мире, друзья мои, такое бывает. Измен никто не хочет, но они бывают, разводов никто не хочет, но они случаются, смертей никто не ждет, но они приходят, боли никто не желает, но она есть повсюду.

Добро пожаловать на Землю, это планета людей и постоянного устаревания всего нового! Не нужно гнаться за новизной и идеальностью, нужно стараться жить обдуманно, постоянно повышать качество своей жизни (и это почти не связано с уровнем материального благосостояния, кстати сказать).

Сильная привязанность к прошлому - показатель того, что наше внимание и энергия находится именно там. А если вся энергия подпитывает образ прошлого, то откуда взяться силам для выстраивания гармоничного настоящего?

Куда направляем свое внимание, там и возникает рост и процветание. Направим в страдания по прошлым отношениям, страдания будут процветать! Направим в созидание своей настоящей реальности, постепенно замечаем, что все как-то начинает налаживаться.

Это Вам будет интересно:

Всем старым историям нужно дать место в своей жизни. И ошибки, и упущенные возможности, и боль, и страхи - все это было, что теперь сделать-то с прошлым? Лучшее, что мы можем сделать, это исправить то, что можно исправить, провести работу над ошибками, проанализировать, собрать материалы в папочку и поставить на полку архива наших старых пройденных и усвоенных уроков. И начать читать и писать новые книги. Отпускайте старое, дайте место новому. опубликовано econet

Автор Дина Ричардс

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet