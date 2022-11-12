Рецепт любви

Чтобы быть с любимым человеком, можно преодолеть любые стены, предрассудки и расстояния, можно прийти и остаться рядом, можно просто обнять,
©Марк Шагал, Влюбленные над городом (1918)
Чтобы быть с любимым человеком, можно преодолеть любые стены,
предрассудки и расстояния,
можно прийти и остаться рядом,
можно просто обнять, не роняя ненужных слов, одним взглядом согреть озябшее от сомнений сердце...
Но чтобы быть с тем, кто не любит, - я не знаю ни одного рецепта.
© Татьяна Варуха
©Марк Шагал «Прогулка»
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий