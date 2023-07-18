19 золотых правил жизни:

Жизнь редко укладывается в книжные схемы, и слепое следование советам может привести к противоположному результату.
Мы все хотим измениться к лучшему и изменить свою жизнь. В этом нам стараются помочь множество полезных статей, книг по развитию и даже курсы, которые предлагают в общем одинаковые советы и методики. Однако жизнь редко укладывается в книжные схемы и слепое следование советам может привести к противоположному результату.
Особенно это касается таких распространенных установок:
Это любимая заповедь различных коучеров. «Для того, чтобы достигнуть цель, нужно ее ясно представить, полностью проникнуться ею, надо жить и спать с ней в голове!».
О, да! вы зажмурили глаза и ясно представили свою яхту и дом на Карибах. Нарисовали на большом плакате и повесили над кроватью. И… ничего не происходит. День сменяется днем, а яхта так и остается в голове, а дом на фото. Вы тихо ненавидите себя и свою несчастную жизнь.
Это происходит потому, что вы поверили в миф о том, что жизнь должна быть такой, какой вы захотите, вместо того, чтобы принимать ее такой, какая она есть.
Нет ничего плохого в определении целей на будущее и движении к ним. Но ваша жизнь происходит сейчас. Найдите способ наслаждаться ею прямо сейчас. Нельзя ненавидеть настоящее и откладывать счастье на будущее.
Со всех сторон нас учат быть счастливыми. Нам пытаются внушить, что счастье – это нормальное естественное состояние человека, и если вы не ощущаете его, то явно с вами что-то не так, и срочно нужно что-то делать.
Реальность же такова, что счастье – это довольно мимолетное чувство, как и любая эмоция. Мы можем ощущать удовлетворение, спокойствие, но истинное счастье – вещь довольно редкая и быстро ускользающая.
Более того, для полного наслаждения оно такой и должно быть – редким и драгоценным. Это – прекрасное ощущение, но не попадайте под давление новомодных теорий о том, что без круглосуточного счастья ваша жизнь становится неполноценной.
Этот миф говорит нам о том, что мы всегда должны прогрессировать. Вперед и вверх, ни шагу назад или в сторону. Если на этой тренировке вы пробежали пять км, то на следующей должны шесть. Если в этом месяце вы заработали тысячу, то в следующем надо две. Между тем, такой подход к жизни не оставляет нам шанса на ошибку, болезнь или простое расслабление.
Постарайтесь прямолинейную модель прогресса заменить в своей голове на спиральную. Очень часто, несмотря на все усилия, мы совершаем круг и оказываемся почти на том же месте, где и начали, но уже с новыми мыслями и опытом. Не злитесь на себя за это, просто начинайте новый виток.
Если вам необходимо решить проблему, то, разумеется, вы должны собрать все свои силы и преодолеть возникшее препятствие. Совершенно естественный и правильный подход, не правда ли?
Но все не так просто. Иногда противостояние только истощает вашу энергию и уменьшает способность решать проблемы эффективно. Бывают ситуации, когда лучше оценить ситуацию, а не переть напролом наперекор обстоятельствам.
Это как при переправе через реку: можно переплыть ее по течению, практически не затратив сил, а можно плыть против волн и героически утонуть посередине.
Противостояние – это очень естественная человеческая реакция, но иногда бывает не лучшим решением. Научиться спокойно принимать плохое и хорошее в нашей жизни иногда гораздо мудрее.
Это очень распространенная внутренняя установка, объясняющая, почему вы не получаете удовольствия от жизни прямо сейчас. Просто вам не хватает чего-то очень важного. Вот настанет этот светлый момент, вот тогда-то и заживем!
«Когда я выйду на пенсию, моя жизнь станет намного лучше». Думаете?
«Моя жизнь станет спокойной и счастливой, когда я получу больше денег». Может быть. Насколько больше? Сможете успокоиться и остановиться или растянете это «больше» еще на порядок?
Не откладывайте свою жизнь на потом. Получайте удовольствие прямо сейчас. А когда настанет это мифическое «потом» - получите двойное удовольствие!
1. Правило взаимности: Прежде чем судить ошибки других, обратите внимание на себя. У того, кто бросается грязью, не могут быть чистые руки.
2. Правило боли: Обиженный человек сам наносит обиды другим.
3. Правило верхней дороги: Мы переходим на более высокий уровень, когда начинаем обращаться с другими лучше, чем они обращаются с нами.
4. Правило бумеранга: Когда мы помогаем другим - мы помогаем самим себе.
5. Правило молотка: Никогда не используйте молоток, чтобы убить комара на лбу собеседника.
6. Правило обмена: Вместо того, чтобы ставить других на место, мы должны поставить на их место себя.
7. Правило обучения: Каждый человек, которого мы встречаем, потенциально способен нас чему-нибудь научить.
8. Правило харизмы: Люди проявляют интерес к человеку, который интересуется ими.
9. Правило 10-ти баллов: Вера в лучшие качества людей обычно заставляет их проявлять свои лучшие качества.
10. Правило ситуации: Никогда не допускайте, чтобы ситуация значила для вас больше, чем взаимоотношения.
11. Правило Боба: Когда у Боба проблемы со всеми, обычно главной проблемой является сам Боб.
12. Правило доступности: Легкость в отношениях с собой помогает другим чувствовать себя свободно с нами.
13. Правило окопа: Когда готовишься к сражению, выкопай для себя такой окоп, чтобы в нем поместился друг.
14. Правило земледелия: Все взаимоотношения можно и нужно культивировать.
15. Правило 101 процента: Отыскать 1 процент, с которым мы согласны, и направить на него 100 процентов наших усилий.
16. Правило терпения: Путешествовать с другими всегда медленнее, чем путешествовать одному. Хочешь идти далеко – идите вместе, хочешь идти быстро – иди один.
17. Правило двух сторон одной медали: Подлинная проверка взаимоотношений заключается не только в том, насколько мы верны друзьям, когда они терпят неудачу, но и в том, как сильно мы радуемся, когда они добиваются успеха.
18. Правило симпатии: При прочих равных условиях люди будут стремиться работать с теми, кто им нравится; при прочих неравных условиях они все равно будут это делать.
19. Правило сотрудничества: Совместная работа повышает вероятность совместной победы.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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