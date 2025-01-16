ДОРОГАЯ, Я ПЕРЕЗВОНЮ...

В самом начале решающую роль для отношений играет явный, проявленный мужской интерес, вернее его наличие...

Очень во многих источниках сейчас пишут, что от женщины зависят отношения в паре. В целом я с этим согласна: отношения действительно строит в основном женщина, и от нее зависит их качество. Только важно это в том случае, когда уже есть отношения и есть что строить и с кем, то есть когда мужчина уже каким-то образом проявился и показал, что он хочет этих отношений и готов дать им важное место в своей жизни. Это значит, что на начальном этапе от женщины как раз зависит очень мало.

В самом начале решающую роль для отношений играет явный, проявленный мужской интерес, вернее его наличие. Поэтому так важно в самом начале дать мужчине возможность проявиться, показать свой интерес. Мужчина всегда подкрепляет свой интерес действием. Если есть слова, но нет действий, ты зря тратишь свое время. Это не твой человек. Когда мужчине женщина по-настоящему интересна, он будет что-то делать, проявляться. Такова его природа.

Есть несколько признаков, по которым можно понять, насколько серьезно мужчина настроен на отношения, и увидеть, к чему он на данный момент времени готов. Определить это довольно-таки несложно. Если мужчина проявляется таким образом, значит уже можно говорить о наличии желания строить отношения. Что это будут за отношения - это уже от женщины будет зависеть во многом, но это тема другой беседы. Сейчас разбираемся с тем, что происходит в самом начале.

Первый признак: если он в тебе заинтересован, он с тобой общается.

Общается постоянно, каждый день. Доброе утро, как ты сегодня - хотя бы пару слов и вопросов ты слышишь от него каждый день. Это нормально, значит он думает о тебе, и как бы он ни был занят, ты присутствуешь в каждом его дне.

Второй признак: он заинтересован, если хочет тебя видеть, хочет встреч.

Его не устраивают только переписка и разговоры по телефону, то же самое относится к встречам в интернете. Занят, много работаю - это все отговорки, поверь - если ты ему интересна, он найдет время и возможности тебя увидеть, даже если это другой континент или другая страна.

Третий признак: ты ему по-настоящему интересна, если он вкладывается.

В важную для него женщину мужчина всегда готов вкладывать свои ресурсы, готов делиться. Будь то цветы, подарки, или просто помощь в оплате каско на машину. Для мужчины (мы же про мужчин сейчас, правда, а не про маленьких мальчиков независимо от возраста?) его ресурсы - это его ценность. БОльшую часть своего времени и энергии он вкладывает в добычу ресурсов. И если мужчина делится с женщиной своими ресурсами, значит он делится с ней временем и энергией, затраченными на добычу. И чем больше мужчина в женщину вкладывается, тем более она становится для него дорогой и ценной. Вспомни, как ты обращаешься с дорогими вещами? Женщина конечно же не вещь, но психика работает тут одинаково: затратил много средств, значит буду ухаживать и беречь. Если мне это ничего не стоило, значит можно выкинуть, забыть или поменять на новую в любой момент.

Четвертый признак: он интересуется твоей жизнью, он знает кто твои родители, как зовут твоего брата или сестру, он знает твои любимые цветы и рестораны, с уважением относится к твоим увлечениям, друзьям, окружению.

Ты ему интересна как личность, он хочет знать о тебе и о твоей жизни все.

Пятый признак: исполнение обещаний.

Если вы договорились, что в пятницу в четыре часа он заезжает и вы идете в театр, то в пятницу в четыре часа он заезжает, и вы идете в театр. Если он опаздывает - предупреждает, если что-то отменяется - отменяет заранее с уважением к твоему времени или заранее переносит на другой день.

И шестой признак: он готов считаться с твоими интересами.

Он не будет приглашать тебя на матч по футболу если знает, что ты ненавидишь футбол. Он пойдет с тобой в кино или театр, а на футбол пойдет с другом.

Еще хотелось бы тут заметить, что многие мужчины, особенно на начальном этапе, осознанно или неосознанно проверяют, насколько ты готова поступиться своими интересами и принципами ради него. Насколько ты сама уважаешь себя и свои интересы, настолько он будет с тобой считаться в будущем. Например, если он очень хорошо знает, что во вторник вечером у тебя танцы или занятие по йоге, но предлагает тебе именно во вторник вечером присоединиться к нему в просмотре футбольного матча, зная, что ты далека от футбола и можешь пойти туда только ради него, то это почти экзамен.

Идти или нет, это конечно тебе самой решать. Но важно понимать, что каждый раз, поступаясь своими интересами, ты как будто говоришь, что тебя можно не учитывать, с тобой можно не считаться. И в следующий раз не нужно удивляться, что он обязательно этим воспользуется, ведь ты сама позволила с собой так обращаться, отказавшись от своих интересов в прошлый раз, фактически отказавшись от себя.

Это не распространяется на те случаи, когда он предлагает что-то действительно для тебя ценное: концерт твоей любимой группы или спектакль, о котором ты уже давно мечтала. В этом случае имеешь полное право поменять свои планы и пойти туда, куда ты больше хочешь. И, конечно же, не забудь поблагодарить его.

Делаем выводы

1. На первом этапе не стоит самой активно проявляться. Нужно дать мужчине возможность проявить себя и свои инициативу, будучи доброжелательной и показывая ему свое расположение.

2. Если ты уже поняла, что он в тебе заинтересован, он проявляется по всем вышеуказанным признакам, вы становитесь парой и тут уже действуют другие правила. Вы переходите на следующий уровень, и теперь ты та, которая строит отношения в паре. Потому, что уже есть что строить, отношения уже есть.

3. И самое главное: цени себя. В любом случае, есть у него интерес, нет у него интереса, перешел его интерес в отношения, не перешел - ты у себя самая главная ценность. Люби и уважай в первую очередь саму себя. Ведь любят только тех, кто сам себя любит. Ценят и уважают только тех, кто сам себя ценит и уважает. Даже работают на тех, кто сам на себя работает. В отношениях ты сейчас или пока еще нет, об этом забывать никогда нельзя. Все остальное приложится и придет в свое время. опубликовано econet

Автор Фарбер Елена

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