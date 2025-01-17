Того САМОГО единственного надо ВЫБИРАТЬ!

У одной хорошей молодой женщины есть мужчина. У них любовь. Во всяком случае, все слова сказаны и обещания даны. Есть, наверное, и какие-то действия, но о них женщине не известно

У одной хорошей молодой женщины есть мужчина. У них любовь. Во всяком случае, все слова сказаны и обещания даны. Есть, наверное, и какие-то действия, но о них женщине не известно. Он решает все сам. По его словам.

Что именно “все”, остается за кадром. Ремонт она делает сама. О своих проблемах на работе рассказывает подружкам, потому что у него более важные проблемы и он может быть недоступен для связи.

О том, в чем она нуждается, ее не спрашивают, как и не помогают, потому что у женщины не может быть серьезных неприятностей, по его мнению. Зато он щедро дает обещания показать настоящую любовь и бережное отношение, когда наконец со всем разберется. Она ждет этого светлого момента.

Где-то живет другая хорошая и умная женщина. У нее тоже есть отношения с мужчиной. А еще у нее есть двое детей-подростков и бывший муж, который стяжает квартиру и прочие материальные блага. С тем мужчиной у этой женщины серьезные отношения. Настолько серьезные, что он даже вызвался помочь отремонтировать ее машину с каким-то рядовым ремонтом типа замены масла и фильтров. Когда оказалось, что платить придется ему, пыл помощи поугас. В покупке кровати, на которой они сейчас спят, он тоже не участвовал. Она по-прежнему с ним встречается.

Есть еще одна, наверное, не очень хорошая женщина (так думают окружающие), потому что у нее нет мужчины, то есть такого, которого можно было бы засчитать за мужчину для постоянных отношений. Зато у нее есть друзья-мужчины, с которыми у нее нет “любви” и нет секса. Нет слов, нет обещаний, нет светлого будущего. Есть только теплое и нежное настоящее. Один из них занимался ремонтом ее машины, другой – дал денег в долг на квартиру и рулил рабочими во время ремонта, третий толкает ее бизнес, сводя с нужными людьми.

Что она даёт взамен? Я не знаю. Полагаю, что дает то, что им необходимо. Возможно, “поговорить по душам”, возможно, растит значимость, возможно, дает недостающее тепло и внимание. Почему им этого хватает? Потому что она сама это ценит. Потому что она уверена, что ее женская энергия стоит дорого и считает мужские поступки в свой адрес равноценным обменом.

Или, может быть, потому, что не привязана к результату… Ей никто из них не нужен настолько, чтобы терпеть все и прощать всякое.

Скорей всего, она просто знает, что того самого единственного надо выбирать, а не привязываться к первому, кто сказал: “Люблю”.

Ну, а почему первые случаи такие, вы уже сами поняли. Поняли ведь?опубликовано econet

Автор Лилия Ахремчик

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