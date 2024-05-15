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Как приготовить ячменный суп

Источник: macrobiotica.ru 15 мая 2024 6080
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Представляем Вашему вниманию вкуснейший рецепт ячменного супа. Готовится 30 минут. Хранить в течении 2-3 дней.

Как приготовить ячменный суп

Представляем Вашему вниманию вкуснейший рецепт ячменного супа. Готовится 30 минут. Хранить в течении 2-3 дней.

Ингредиенты: 

  • 200 г промытого ячменя
  • 100 г моркови, нарезанной кубиками
  • сельдерей (1), нарезанный кубиками
  • половинка головки чеснока, мелко порезанной или раздавленной
  • 1 столовая ложка оливкового или кунжутного масла
  • морская соль по вкусу
  • петрушка

Как приготовить ячменный суп

Как приготовить:

Отваривайте ячмень в 450 мл воды в течение 10-15 минут.

Снимите с огня и оставьте до утра.

Утром положите овощи, ячмень и залейте вдвое большим количеством воды.

Доведите до кипения и варите 15-20 минут. Добавьте чесноке, масло и морскую соль.

Варите еще 5 минут.

Украсьте петрушкой и подавайте. 

Приятного аппетита!

Готовим с любовьюeconet

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Источник: https://econet.kz/

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