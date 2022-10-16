Ласси с куркумой — напиок молодости и красоты

Между смузи и ласси существует разница. В смузи главную роль играют фрукты. Но ласси делается на основе йогурта или кефира и не обязан содержать фрукты. Куркума чрезвычайно полезна для здоровья.

Между смузи и ласси существует разница. В смузи главную роль играют фрукты. Но ласси делается на основе йогурта или кефира и не обязан содержать фрукты. Куркума чрезвычайно полезна для здоровья. В первую очередь она, как известно, борется с раковыми клетками и предотвращает их рост. Оказывает противовоспалительное действие, помогает излечивать кожные заболевания, такие как псориаз. Куркума замедляет прогрессирование болезни Альцгеймера, является антиоксидантом, а также имеет обезболивающие свойства.

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Ласси с куркумой

Ингредиенты (на 1 порцию):

1 стакан греческого натурального йогурта

1 банан замороженный

2 ч.ложки свежего корня имбиря (натереть)

Сок ½ лимона

1 чайная ложка куркумы

1 чайная ложка органического мёда

Приготовление:

Займет не более 3-х минут вашего времени. Просто поместите все ингредиенты в блендер и смешайте до получения однородной массы. Наслаждайтесь и будьте здоровы!

​Готовьте с любовью!econet.ru