Обижать...ся

Знаете, я вот думаю, самая унылая вещь на свете - обижаться. Как и бояться кого-то обидеть. Но как эта унылость стала доминировать над столь прекрасными вещами, как юмор, добродушие, адекватность или просто хотя бы минимальное чувство собственного достоинства или пусть совсем минимальное уважение? И что интересно, каждый легко может обидеть кого угодно.

Знаете, я вот думаю, самая унылая вещь на свете - обижаться. Как и бояться кого-то обидеть. Но как эта унылость стала доминировать над столь прекрасными вещами, как юмор, добродушие, адекватность или просто хотя бы минимальное чувство собственного достоинства или пусть совсем минимальное уважение?

И что интересно, каждый легко может обидеть кого угодно. Вовсе не потому, что каждый из нас - такой мелкий или крупный, первый или последний цинник. Поверьте, вот это было бы, действительно, печально. А лишь потому, что эта реакция опережает любой даже самый поворотливый здравый смысл.

Нас может обидеть даже трехмесячный ребенок, расплакавшись внезапно у нас на руках, "не так" брошенный взгляд, не такого изгиба улыбка, не такого тона смс, предложение с простой пунктуацией, без скобочек и точечек, даже несказанное слово нас может обидеть.

А политические или просто иные взгляды - даже жестоко оскорбить. А как больно нас задевает человек, который говорит то, что думает, аж до жжения в поджелудочной. Как с придыханием мы возмущаемся такой его дремучей "невоспитанностью". Хотя в детстве это было естественой составляющей нашего бытия.

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А как невыносимо нас обижают чьи-то таланты и успехи, больно так обижают, будто человек именно нам назло стал талантливым и успешным. Причем, заметьте, сам по себе талант нас не так сильно обижает, как талант, принесший заслуженный успех. Зачем заниматься своими талантами, когда просто можно обидеться на чьи-то и занять все свободное место в своем жизненном пространстве этой обидой.

Вообще, обида создает такое удивительное ложное реноме. Нам кажется, что благодаря только нашим заслугам у всех все есть, а нас вот никто не оценил, не почтил почестями, не восхвалили в должной мере. Как же не справедлив этот жестокий мир... к обиженным!

Скажите, из всей тучи обид, нанесенных вам другими, сколько из них были действительно умышленными и ни за что? А теперь сложнее вопрос: "Сколько нанесенных вам обид были действительно сознательно умышленными и ни за что?"

Да, конечно, можно развить тему о глубинных не прорвавшихся наружу, чтобы их увидели, услышали, расставили по местам, причинах такой болезненной неуверенности в себе. Да что там, на это можно почти все несовершенства мира списать.

Я думаю, что, в сущности, обида - ни что иное как наши неуемные ожидания от других людей, что они будут такими, как хочется нам, что их жизни будут следовать нашему руслу, что они будут говорить то, что мы хотим услышать или представляем в своей голове, делать то, что нам хочется от них получить. Наше неуемное желание обладать властью и руководством хоть над чьей-то жизнью делает нас куда более ранимыми и уязвимыми, чем природная чувствительность.

Мы намертво фиксируемся на ком-то больше, чем на себе. И уже не отдаем себе отчета, что это наши ожидания. Наши ожидания не оправдал человек. Это наши ожидания рухнули, когда человек оказался не тем, за кого мы его приняли. Это наши ожидания, что кто-то или что-то не соответствует нашим представлениям. Какие могут быть у нас на этот счет обиды? Это наш надел работы, это же наши ожидания, нам с ними и разбираться.

Но мы не сдаемся так легко, кто-то все равно должен быть виноват в том, что мы столь же требовательно ничего не ожидаем от себя. Любое наше слово, привычка, манера поведения, любое наше действие может так же легко обидеть другого человека, без всякого даже нашего желания. Но не всякого "другого", а только того, у кого тоже неконтролируемо большие ожидания чего-то извне и представления о том, каким оно должно быть. И они могут сильно отличаться от наших.

Я люблю джинсы и говорить, что думаю, молчать, когда не вижу смысла в обсуждении, люблю кофе с сыром и уютные шарфы, не вписываться в рамки и быть собой, люблю свою семью со всеми их несовершенными совершенствами, люблю писать и не выкладывать, волноваться по маленьким и вселенским делам, люблю дорогие оправы и простые вещи, люблю уединение, море не в сезон и беспечные волны, бываю требовательна и прямолинейна, часто шучу, но бывает язвлю, бываю скептиком и снобом, но верю в чудеса, потому что они со мной постоянно случаются.

Я не идеальна. Но неисчислимо большая часть меня принадлежит любви. Большая часть моей жизни заполнена ее проявлениями. Все это - совершенно легко способно кого-то обидеть. И эта обида будет стократ дороже человеку, чем отсутствие у меня всякой нужды и намерения его обижать.

Так, что в ней такого ценного, что мы так преданны своей обиде? Что она такое нам дает, что так бережно мы накапливаем и складываем одну к другой и всегда находим для нее место в своей жизни? Неужели совсем никакой достойной альтернативы?

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Наверно, как все дети, я была ранимым ребенком. И мне рано это начало доставлять дискомфорт. Вообще, быть "белой вороной" - очень обидно в детстве. Ведь априори ребенок воспринимает себя совершенно цельно с миром и всем, что его наполняет.

А тут, бац, и ранний опыт противопоставления, "не такая, как все" называется. А потом, невольно, ты крепнешь в этой навязанной тебе борьбе и вдруг уже в юные годы неожиданно обнаруживаешь в своей голове первые осмысленные откровения и, следующую за ними, стремительную трансформацию своих жизненных позиций и туманных поисков не менее туманных смыслов.

А так как обида - это одно из самых ранних переживаний человека и часто - вирусное и неприятное родительское наследие их поведенческих паттернов, с ней начать разбираться лучше как можно скорее, сразу, как только она начала вмешиваться в вашу содержательную жизнь. Иначе дров она вам в ней наколет, - за всю жизнь не перетопите.

Меня как-то одна из читательниц спросила, могу ли вспомнить самую горькую обиду в своей жизни. И у меня ушло значительное время на перелистывание слайдов моей памяти, чтобы вспомнить что-то существенно конкретное. Я подумала, что многое уже пережито, многое естественным образом стерлось, а что-то - сознательно вырабатывалось. Но в действительности, в свое время я просто поняла, почему мне это больше не нужно.

Трех пунктов оказалось вполне достаточно:

1. Потому что тот, кто обижает - проявляет не меня, а в первую очередь, себя. Но почти всегда, - это весьма полезно для меня. Я очень внимательна к своим реакциям, это один из самых занимательных учебников моей жизни.

2. Потому что мне некуда это складывать.

3. Потому что это - очень уныло. А унылость разрушает. опубликовано econet

© Татьяна Варуха

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