Несчастная дочь идеальной матери

Я очень хотела, чтобы дом был оплотом всего доброго, уютного, любящего для детей. От них не требовалось «слушаться», но — уметь слушать, рассуждать и понимать. Неустанно и терпеливо объясняла — если «так не надо», то «как надо» и обязательно — почему. И дочка выросла на радость людям: честная, справедливая, хорошая, добрая.

«Я очень хотела, чтобы дом был оплотом всего доброго, уютного, любящего для детей. От них не требовалось «слушаться», но — уметь слушать, рассуждать и понимать. Неустанно и терпеливо объясняла — если «так не надо», то «как надо» и обязательно — почему. И дочка выросла на радость людям: честная, справедливая, хорошая, добрая.

И вдруг как снег на голову — в 28 лет бунт по типу «не хочу и не желаю быть хорошей! Хочу жить как хочу и делать что хочу!». Откуда-то вылез эгоизм и даже злоба, да бог с ним, если б только к маме — ко всему миру, который смеет ей указывать, что «так нельзя». В результате разрушен брак с любящим добрым мужем, попытка второго брака ввергла в депрессивное состояние — и полный душевный раздрай на данный момент.

Ведь все моральные ценности хотелось донести до детей не для того, что бы соседи говорили «какие у неё замечательные дети» а для того, что бы смогли во взрослой жизни быть счастливыми — с друзьями, с супругами, с собственными детьми. А дочь несчастлива. Что-то я делала не так. Понять бы только — что. »

Здравствуйте!

Мне кажется, вы лукавите сами перед собой: моральные ценности — это как раз такая штука, которая призвана обеспечивать высокую социальную оценку («какие у неё замечательные дети!») за отказ от личного счастья.

Проблема в том, что социуму наплевать на счастье каждого отдельного индивида.

Счастье — оно у каждого своё собственное, индивидуальное. Чтобы стать счастливым, человеку нужно прежде всего разобраться в в своих желаниях, и отважиться проживать свою собственную жизнь. Это не всегда просто, понять, чего хочется именно тебе — и найти конструктивный способ этого добиться. Не «на радость людям», а на радость себе.

…Когда на всякое детское «я хочу» идёт вкрадчивое возражение матери «так надо» с приведением кучи логических доводов, почему именно так — у ребенка просто нет ни единого шанса научиться осознавать и самостоятельно контролировать свои желания, и брать ответственность за их реализацию на себя. Совершенно закономерно, в этом случае возраст приходит один: вырвавшись наконец-то из-под родительского крылышка, дочь начинает вести себя как пятилетний ребенок, не осознавая последствий своих действий. Бывшая Жертва превращается в Преследователя, откуда-то берется эгоизм и даже злоба. Таковы уж законы жанра.

К счастью, ей всего 28, и она ещё вполне сможет научиться быть счастливой, и построить жизнь так, как хочется именно ей — в конце концов, развод с мужем это не конец жизни. Например, сейчас мало кто даже вспоминает, что в молодости Кэтрин Хэпберн тоже была замужем. Сама она писала в мемуарах:

«Я вела себя по отношению к Лэдди как абсолютная свинья. А он был сущим ангелом.»

Но, тем не менее, на её счету — 12 номинаций на Оскар, она была величайшей американской актрисой и умерла богатой и знаменитой в 96 лет. Я не готова утверждать, была ли она счастлива, но определенно это жизнь, о которой не стоит сожалеть.

К сожалению, единственная помощь, которую может оказать мать в этой ситуации — оставить все свои представления о том, каким должно быть счастье дочери, и заняться своей собственной жизнью. Подумать, чего бы хотелось самой для себя. Я, знаю, это сложно, когда материнское сердце разрывается в опасениях, что дочь сделает ошибку… Но тут нет иного пути, как сжать зубы и, пока речь не идёт о серьёзной угрозе жизни или здоровью, не вмешиваться в жизнь дочери.опубликовано econet

Автор Ольга Подольская

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