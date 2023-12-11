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Не все является тем, чем кажется

Источник: v-garmonii-s-soboi.ru 11 декабря 2023 4854
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Отправились два ангела в путешествие по Земле. Как-то вечером, когда совсем стемнело, подошли они к богатому дому и решили попроситься на ночлег. Хозяин был богат, но скуп и негостеприимен. Он не пустил ангелов в дом, а разрешил им переночевать в полуразрушенной пристройке на куче соломы.

Не все является тем, чем кажется

Отправились два ангела в путешествие по Земле. Как-то вечером, когда совсем стемнело, подошли они к богатому дому и решили попроситься на ночлег. Хозяин был богат, но скуп и негостеприимен.

Он не пустил  ангелов в дом, а разрешил им переночевать в полуразрушенной пристройке на куче соломы. В пристройке было холодно и сыро, но, несмотря на это, молодой ангел сразу заснул.

Среди ночи он неожиданно проснулся от непонятного шума, стал оглядываться и увидел, как его старший товарищ усердно заделывает большое отверстие в стене.

Молодой ангел удивился, но на все его расспросы и предложения прекратить работу и отдохнуть перед дорогой, старый ангел упорно отмалчивался и продолжал трудиться.

Когда утром, распрощавшись с хозяином, они двинулись в путь, молодой опять приступил с расспросами:

– Я так и не понял, почему ты помог хозяину, несмотря на то, что он нас даже в дом не пустил?

Но в ответ услышал только одну фразу: «Не все является тем, чем кажется».

На следующий день на закате они подошли к дому бедняка и попросились на ночлег. Хозяин пригласил их в дом, усадил за стол, извинившись за свой скудный ужин, а потом уложил ночевать на единственной в доме кровати. Хозяин с хозяйкой на ночь устроились в сарае.

Наутро ангелы проснулись от плача хозяйки  и причитаний хозяина. Оказалось, что под утро околела их корова, которая была единственной кормилицей семьи.

Молодой ангел отвел старого в сторону и спросил:

– Прошлой ночью ты без устали трудился, чтобы помочь скупому богачу, так неужели ты не можешь помочь этим добрым людям, которые поделились с нами последним куском хлеба и уложили в свою кровать?

Но в ответ услышал только: «Не все является тем, чем кажется!»

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Весь  день молодой ангел все никак не мог успокоиться и когда он в третий раз начал  упрекать старого, тот ответил:

– Когда в прошлую ночь мы с тобой ночевали в  пристройке, я заметил в полуразрушенной стене клад,  и чтобы хозяин не нашел его, я замуровал отверстие. А в доме бедняка ночью за хозяйкой приходила смерть, но я обменял ее жизнь на жизнь коровы.

- Не все является тем, чем кажется!опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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