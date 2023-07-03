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Как ​сохранить отношения: 5 контрактов пар по Карпману

Источник: psyclass.ru 03 июля 2023 6454
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Как сохранить, улучшить, приобрести новую глубину в отношениях пары, с позиций транзактного анализа от Стивена Карпмана

Как ​сохранить отношения: 5 контрактов пар по Карпману

​Сохранить и улучшить отношения в паре  возможно с помощью заключения 5-ти «контрактов доверия»:

Контракт № 1.

Контролирующий родитель:

контракт «о не распаде». Пара договаривается поддерживать структуру и личные стандарты в отношениях и воздерживаться от неожиданных «завалов»,  таких как:

  •  бросать работу и «виснуть» на партнере; 
  •  постоянно угрожать разорвать отношения; 
  •  отказываться от взятых ранее обязательств; 
  •  внезапно пренебрегать целостностью, порядком или гигиеной.

В отсутствие такого контракта, человек может сказать: «Я волен сам принимать любые решения».

Контракт №2.

Заботливый родитель: контракт «о защите». Партнеры соглашаются оберегать друг друга от лишней тревоги и боли в ожидании стрессовых ситуаций, заранее обеспечивая поддержкой и информацией.  Партнер избавляет другого от болезненной ревности, стыда, излишнего гнева и неопределенности, помня о его слабостях и сдерживаясь, когда это необходимо.

В отсутствие такого контракта, личность заявляет: «Тебе  придётся  самому  разбираться  со своими чувствами».

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Контракт № 3.

Взрослый: контракт «об открытости». Партнеры соглашаются обсуждать все разногласия, предпочтительно в день их возникновения.   В разговоре партнеры обязуются не использовать снисходительный тон, не перебивать друг друга, ничего не утаивать и не отклоняться от темы, а также выполнять три правила открытости:

  1. Поднять тему;

  2. Обговорить (договориться);

  3. Закрыть тему;

В отсутствие такого контракта, человек говорит: «Я ничего не обязан тебе говорить».

Контракт № 4.

Свободный ребенок: Контракт «об удовольствии». Партнеры соглашаются дарить друг другу удовольствие: 

-в сексе, прося партнера и соглашаясь делать то, что нравится другому, без отыгрывания «Не дави на меня, я и так собираюсь». 

-в совместном времяпрепровождении, соглашаясь на посещение новых мест по прихоти партнера.

-в собственной индивидуальности, открывая другому новые, неожиданные стороны своей личности, тем самым нарушая рутинную предсказуемость отношений. 

В отсутствие такого контракта, личность говорит: «Мы оба можем развлекаться, каждый по-своему».

Контракт № 5.

Адаптивный ребенок: Контракт «о гибкости». Партнеры договариваются о спонтанной готовности уступать в возникающих спорах, даже будучи уверенными в своей правоте, ради сохранения мира.

Противоположность гибкости – это жёсткая позиция: «Я не буду менять свой образ жизни ради кого бы то ни было».

В отсутствие такого контракта, личность говорит: «Похоже, мы по-разному смотрим на вещи».

Как ​сохранить отношения: 5 контрактов пар по Карпману

​Необходимо отличать доверие от «слепой веры», которая возникает когда: 

Контракт заключается при отсутствии собственно доверия между партнерами;

Контракт считают заключенным, без четкого прояснения взаимных ожиданий;

Контракт считается остающимся в силе, после фактически начавшегося разрыва отношений; 

Подразумевается идеальный контракт, без единой ошибки.

Жертва подтвердит родительское приказание «Не будь близким», ожидая слепой веры со стороны Спасателя, который ранит и разочарует её, обернувшись Преследователем. опубликовано econet

Как ​сохранить отношения: 5 контрактов пар по Карпману

© Стивен Карпман

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Источник: https://econet.kz/

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отношения договор доверие Карпман транзактный анализ

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