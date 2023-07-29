Не переживайте! ВАШ поезд от вас никуда не уйдет

Умом мы можем не соглашаться с тем или иным событием, но, так или иначе, нам всё придётся пережить.

Какими бы умными теориями мы не объясняли то, что происходит в нашей жизни, мы обречены переживать, проживать всё это своими чувствами. Умом мы можем не соглашаться с тем или иным событием, но, так или иначе, нам всё придётся пережить.

В контексте этой статьи я буду говорить о переживании развода, разрыва, расставания. Психотерпевты влюбленных пациентов даже не консультируют. Это состояние, которое классифицируется как особая форма психотического расстройства и в силу этого лечению не подлежит.

Добросовестные психологи в таких случаях признаются в собственном бессилии и говорят: «Это надо просто пережить». Не существует психотерапевтических подходов, техник, лекарств, которые могут способствовать быстрому купированию ситуаций, связанных с расставанием с некогда любимым человеком.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Психолог может лишь подтолкнуть человека к более решительным действиям в поиске и сопровождать его в этом пути, чтобы он не наделал глупостей, но сама искра любви – это чудо, которое не подвластно никому.

Прежде всего, важно отметить, что существует «слепая» любовь, в которой много страсти, много биохимии, много любовного безумия. Это дается нам для того, чтобы она успела трансформироваться в «зрячую» любовь». Пример последней хочу привести здесь.

С родителями моего хорошего друга случилась такая история. Когда ему было 11-12 лет, его отец стал ходить к соседке «чинить кран». Кран тёк очень часто. Почти каждый день он его ремонтировал по два, а то и по три часа. Месяца два ремонтировал. Такой очень привередливый кран попался... Однажды вернулся и сказал жене: «Ира, я ухожу». – «Куда?» – «Я теперь буду жить с Любой». И она отпустила его.

Что значит «отпустить»? Это значит отпустить психологически, внутренне, экономически – на всех уровнях. Я ее спрашивал: «Ирина Петровна, как это вам удалось?» Она сказала: «Этот человек сделал меня счастливой на целых 15 лет. И мне этого достаточно. Если сейчас для него важно быть счастливым не так, как я понимаю, а так, как понимает и хочет он, пусть будет так. Я по гроб буду благодарна ему за то, что он уже дал мне».

Мне кажется, что иногда любовь – в том, чтобы отпустить человека, хотя бы на уровне действий и поступков: не влезать, не вламываться, не лезть со своими манипуляциями в его жизнь. Просто оставить человека в покое.

Настоящая любовь умеет отпускать. Бывает, девчонки говорят своим парням: «Слушай, ты достал меня своей любовью. Отстань от меня, пожалуйста». И в том, чтобы оставить человека в покое, может проявиться твоя любовь. От апостола Павла мы знаем, что «любовь не ищет своего»...

Если образ любимого (но не взаимно) человека не дает покоя, преследует нас, чувства замутняют разум, мы еще раз мысленно благодарим его и – отпускаем. Мы можем как мантру какую-то, как заклинание, говорить сами в себе всплывающему образу: «Спасибо тебе большое за то, что ты была в моей жизни. Я отпускаю тебя». Мы также благодарим Бога за эту ситуацию и – отпускаем человека. В благодарности заключена мощная исцеляющая сила.

Если человек уже ушел из нашей жизни, а мы все решаем «вернётся или не вернётся?», «как бы вернуть?», «может попробовать еще раз поговорить?», то, скорее всего, мы любим свое собственное чувство по поводу человека, а не его самого, ведь он не выбирает быть с нами.

Был случай, когда мне пришлось консультировать человека, от которого ушла девушка. Он был на грани очень серьезного душевного кризиса, даже на Бога роптал. Мы с ним очень долго учились отпускать. Я рассказал ему историю про то, как один писатель однажды поймал дикого койота и посадил на цепь. Койот долго рвался в сторону леса, пытался с разбегу порвать цепь, до крови перетер себе шею ошейником. Таково свойство его породы, которая не соглашается с несвободой. И писатель понял: если любишь – отпусти. Если этот койот действительно твой, он вернётся к тебе. А если не твой, он никогда не будет с тобой счастлив.

Если же тебя «заклинивает» на боли и трагизме разрыва отношений, как на некоей навязчивой идее, необходимо волевым усилием научиться переключаться от навязчивых мыслей, включиться в жизнь «здесь и сейчас», выйти из состояния зацикленности. Самое опасное в этом состоянии – срочно искать другой «объект» для того, чтобы переключить на интенсивность чувств. Когда «нерв влюбленности» сильно воспален, не спешите искать «любовь» в ком-то другом.

Отдохните, остыньте немного от любовной лихорадки, придите в нормальное, обычное состояние. Если в сердце ещё жив образ другого человека, новая влюбленность будет попыткой переноса чувств относительно предыдущего партнера на нового человека.

О подобных ситуациях ходят много анекдотов, вроде того, что человек, находясь с одной женщиной, в порыве страсти называет имя другой… Этот юмор как раз о неосознанной попытке новой страстью компенсировать потерю. При этом мы поступаем нечестно, прежде всего, по отношению к новому партнеру.

Существуют неконструктивные мотивы вступления в брак. Одна из них - соображение критического возраста. Человек думает: «Уже за 30, надо хоть как-то попытаться жениться (или выйти замуж)». Это всё равно, что прийти на Ярославский вокзал в 23.30 и вскочить в первый попавшийся поезд, потому что «Надо же куда-то уехать». А может, тебе вовсе не туда?

Верующие люди о намеченном кандидате в спутники жизни поговорить с Богом по поводу того, что с нами происходит, спросить Его, как Он смотрит на этот брак. Вы можете стать пред Богом, просто порассуждать вслух: «Господи, вот такая ситуация. Ты видишь этого человека. Ты видишь, что сейчас происходит в моем сердце. Я знаю, что от Тебя приходит благо для моей жизни. Я хочу услышать, что Ты хочешь мне сказать. Я хочу знать Твою волю по поводу этой ситуации».

Если я уверен, что у меня Бог не какой-то злюка, который всё лучшее забирает, если я сердцем понял, что Он – Любовь, то я доверяю ему все обстоятельства моей жизни, все ситуации, всех людей. У многих людей Бог – с именем «Нельзя». А если Бог – любящий Отец, то я так и говорю: «Отец, открой, покажи! Я хочу знать, какова Твоя воля. Я готов доверять тебе и учиться у Тебя из этой ситуации».

Это Вам будет интересно:

Непереносимость близости

Шепот судьбы...

И если мы доверяем Богу, то когда Отец забирает у нас любимую игрушку, мы разжимаем кулачки, понимая, что Бог лучше разбирается в том, что нам сейчас нужно. Неверующий человек может в медитации прислушаться к глубине самого себя, увидеть ситуацию в перспективе земной жизни, по пути в перспективе вечности…

Я хочу ободрить всех влюблённых, которых бросили или отвергли. Если любимый человек от вас может уйти, то ваша судьба от вас не уйдет. А если кто-то ушел из вашей жизни, значит это не ваша судьба. Ваша судьба, ваш поезд от Вас никогда не уйдёт.опубликовано econet

Автор: Игумен Евмений

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet