КАК количество вещей в доме влияет на качество вашей жизни

Мысли Коикэ Рюноскэ о покупке вещей и избавлении, с одной стороны, гармонично вписываются в его общую концепцию избавления себя от неприятных и грязных мыслей. А с другой стороны, входят в резонанс с популярным японским течением расхламления и упорядочивания быта.

Мысли Коикэ Рюноскэ о покупке вещей и избавлении, с одной стороны, гармонично вписываются в его общую концепцию избавления себя от неприятных и грязных мыслей. А с другой стороны, входят в резонанс с популярным японским течением расхламления и упорядочивания быта.

Вещи, не находящие себе места в доме. Вечно разбросанные вещи. Каждый раз, когда мы смотрим на них, мы испытываем чувства раздражения, вины, озабоченности. Нужны ли нам эти чувства?

Материальный мир вокруг должен приносить нам радость и спокойствие, а не огорчения. И если мы хотим чувствовать в своем доме покой и удовлетворение, самый простой и верный путь - уменьшить количество вещей вокруг и увеличить их качество. Пусть все вещи в нашем доме будут нужными, любимыми и прекрасными. Как же этого добиться?

Первое правило, предлагаемое буддистским монахом - забыть о цене покупаемой вещи. Вот практически совсем. Я хочу купить эти симпатичные джинсы, и недорого, и вроде бы пригодятся. А захочу ли я эти джинсы, если они будут, скажем, вдвое дороже? Если я бы не купила этот предмет за более высокую цену, высока вероятность, что предмет и вовсе мне не нужен.

Коикэ-сан подчеркивает, что речь, конечно, не идет о предметах первой необходимости, например, о продуктах. Но всякие приятные мелочи жизни неплохо проверяются этим простым тестом. С другой стороны, он не призывает к полному аскетизму, по его мнению, если нужная вашему сердцу вещь стоит доволньо дорого, нет ничего дурного в том, чтобы накопить на неё нужную сумму и принести в свою жизнь дополнительную радость.

Второе правило - создавать пустые пространства. В любом шкафу и на любой полке обязательно нужно выделить пустое, ничем не наполняемое пространство. Этот нехитрый приём позволяет лучше осознать, сколько вещей на этой полке и что это вообще за вещи. А если мы будем хорошо помнить, что у нас уже есть, импульсов совершать новые покупки будет гарантированно меньше.

Третье правило - помнить о истинной причине того, что от ненужного трудно избавляться. Если бы мы легко расставались со всеми ненужными и нелюбимыми вещами, то и проблемы расхламления не существовало бы как таковой. Но это далеко не так. Выбрасывать вещи трудно. Почему?

Люди по природе своей желают обладать вещами, заявлять свои права на что-то. Слово "Моё!" знают даже очень маленькие дети. Мы получаем радость от владения вещами и боимся их терять. В самом деле, невозможно расстроиться от необходимости расстаться с чем-то, что не является твоим.

Вот почему многие желающие расхламиться малодушно начинают с выбрасывания чужих вещей, принадлежащих другим членам семьи. С чужой вещью расставаться куда как нетрудно! Другое дело - избавиться от чего-то своего. Страх потерять что-то своё заставляет нас придумывать многочисленные отговорки, "может пригодиться, когда появится второй ребенок" или "может быть, я еще похудею килограмм на пятнадцать, и вот тогда..."

Но наш мозг - довольно хитрая штука. Когда в сердце уже поселилась догадка, что вещь не нужна, это предчувствие вступает в конфликт с желанием защитить себя от потерь собственности. А конфликты мозг очень не любит и в большинстве случаев решает проблему очень просто: забывает о проблемной вещи до следующего столкновения с ней, старается вычеркнуть из памяти само существование проблемы.

Но оно никуда не девается! Мы можем и не осознавать, что именно раздражает нас в коробках с хламом в шкафу или забитом балконе, но вот это ощущение нелюбви и неприязни никуда не пропадает. А нужно ли оно нам в нашей повседневной жизни?

Что делать в практическом плане? Тренироваться избавляться от ненужного. Боязнь потерять своё преодолевается постепенно, раз за разом мы всё лучше и лучше тренируемся отпускать лишние вещи. Пойти и избавиться от одной ненужной вещи, прямо сейчас. И от одной завтра. И послезавтра.

Постепенно мозг привыкнет к тому, что освобождение от хлама - отнюдь не трагедия. Плюс, конечно, не забываем об осознанности действия, если в тридцать пятый раз я порываюсь выбросить предмет и в тридцать пятый раз говорю себе "а вдруг пригодится", следует признать, что да, может быть, возникнет ситуация, когда оно мне понадобится - а его нет. И мне придется как-то с этим справиться, и я этого боюсь, но ничего страшного на самом деле не случится.

Страх, что вещь мне понадобится и то, понадобится ли мне эта вещь на самом деле - две совершенно разные проблемы. И об этом полезно себе напоминать, разбирая старые завалы в ящиках комода.





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Лёгкость бытия, радость от своего дома и всех вещей в нём, отсутствие раздражения и негативных мыслей - вот идеал, к которому предлагает стремиться Коикэ Рюноскэ. Шаг за шагом, понемножку можно сделать свою жизнь веселее и радостнее. Может быть, что-то стоит попробовать?опубликовано econet

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