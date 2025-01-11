Восхитительные супы, которые согреют в холодный день — 3 рецепта

Бывают такие дни, когда хочется закутаться в одеяло, провести день дома и побаловать себя чем-то вкусным. Поздняя осень — идеальная пора для супа, что же ещё так согреет в холодный осенний день?
Бывают такие дни, когда хочется закутаться в одеяло, провести день дома и побаловать себя чем-то вкусным. Поздняя осень — идеальная пора для супа, что же ещё так согреет в холодный осенний день?
Суп из батата с тмином
Жир в орехах кешью помогают лучше усваивать бета-каротин из батата. Бета-каротин улучшает зрение, является очень важным для исканной системы. А молотый красный перец и свежая кинза добавят блюду пикантности.
Ингредиенты:
1. Разогреть духовку до 220 °С
2. Оберните сладкий картофель в пергамент и положите на противень. Выпекайте в течение 25 минут (проверьте зубочисткой, она должна легко входить и выходить). После разверните и дайте остыть.
3. В блендере смешайте отварной картофель, кешью (замоченные в воде), кинзу, молотый красный перец, тмин, соль и 3 стакана воды. Взбивайте до однородной массы. Если консистенция вас не устроит и вы захотите сделать суп более жидким, добавьте оставшуюся воду. Подавайте суп теплым или охлажденным.
Свекольный суп-антиоксидант
Следующее блюдо-вкусная комбинация белков и сложных углеводов. Удивительная комбинация какао, свеклы, вина и риса не оставит вас равнодушным.
Ингредиенты:
1. В большой кастрюле на среднем огне нагрейте масло. Приготовьте лук в течение 3- 5 минут (пока он не станет мягким и прозрачным).
2. Добавьте туда чеснок и варите в течение 2 минут (до появления аромата).
3. Потом добавьте и перемешайте какао-порошок, соль и перец, варите 1 минуту. Добавьте свеклу, варите в течение 15 минут (пока свекла не станет мягкой).
4. Добавьте воду, тщательно перемешайте. Увеличьте огонь до максимума и доведите до кипения. Уменьшите высокую температуру до средне-низкой, добавьте рис и вино, накройте крышкой и варите на медленном огне в течение 35 минут ( рис должен стать al dente).
5. Подавайте теплым.
Деликатный тыквенный суп
Этот суп сочетает в себе бобы и пьянящий цветочный аромат эстрагона. Суп богат протеинами и клетчаткой, очень сытный, а витамин А, который содержится в этом блюде в достаточном количестве, окажет положительное влияние на вашу иммунную систему.
Ингредиенты:
1. Разогреть духовку до 200°С
2. Заверните куски тыквы в фольгу и выпекайте в течение 30 минут (вилка должна легко в неё входить). Отделите мякоть от кожуры и отложите в сторону.
3. Смешайте 1 столовую ложку оливкового масла с 1/2 нарезанного эстрагона, отставьте в сторону.
4. В средней кастрюле, на среднем огне, подогрейте оставшуюся столовую ложку оливкового масла. Добавьте лук и чеснок, часто помешивая, готовьте в течение 5-7 минут.
5. Смешайте бобы, замоченный миндаль, оставшийся эстрагон и воду. Накройте крышкой и тушите на среднем огне, пока бобы не станут мягкими (около 2-х часов).
6. Снимите кастрюлю с огня и добавьте апельсиновую цедру, соль и перец. Используя обычный или погружной блендер, взбейте все ингредиенты до состояния пюре.
7. Налейте суп в теплые миски, сбрызните маслом эстрагона, можете украсить съедобными цветами. Остатки супа можете хранить в герметичном контейнере в холодильнике в течение 1 недели, или в морозильной камере ( до 1 месяца).опубликовано econet.ru
Наслаждайтесь!
By: Jodi Taylor, Photography: Alec Kugler
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Да уж..."Удивительная комбинация какао, свеклы, вина и риса не оставит вас равнодушным. " Меня такое точно не оставит равнодушной-даже "белый друг" с этим согласится)Ответить
Добавить комментарий