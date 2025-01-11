Восхитительные супы, которые согреют в холодный день — 3 рецепта

Бывают такие дни, когда хочется закутаться в одеяло, провести день дома и побаловать себя чем-то вкусным. Поздняя осень — идеальная пора для супа, что же ещё так согреет в холодный осенний день?

Бывают такие дни, когда хочется закутаться в одеяло, провести день дома и побаловать себя чем-то вкусным. Поздняя осень — идеальная пора для супа, что же ещё так согреет в холодный осенний день?

Суп из батата с тмином

Жир в орехах кешью помогают лучше усваивать бета-каротин из батата. Бета-каротин улучшает зрение, является очень важным для исканной системы. А молотый красный перец и свежая кинза добавят блюду пикантности.

Ингредиенты:

1кг сладкого картофеля (очистить и порезать)

1/4 стакана сырых орехов кешью (предварительно замоченных в воде на ночь)

1/2 чашки свежей кинзы

1/2 чайной ложки молотого тмина

1/2 чайной ложки морской соли

4 стакана воды

щепотка молотого перца

1. Разогреть духовку до 220 °С

2. Оберните сладкий картофель в пергамент и положите на противень. Выпекайте в течение 25 минут (проверьте зубочисткой, она должна легко входить и выходить). После разверните и дайте остыть.

3. В блендере смешайте отварной картофель, кешью (замоченные в воде), кинзу, молотый красный перец, тмин, соль и 3 стакана воды. Взбивайте до однородной массы. Если консистенция вас не устроит и вы захотите сделать суп более жидким, добавьте оставшуюся воду. Подавайте суп теплым или охлажденным.

Свекольный суп-антиоксидант

Следующее блюдо-вкусная комбинация белков и сложных углеводов. Удивительная комбинация какао, свеклы, вина и риса не оставит вас равнодушным.

Ингредиенты:

2 столовые ложки оливкового масла

1 белый лук (рубленый)

1 зубчик чеснока (рубленый)

1 столовая ложка 100% какао-порошка

1 чайная ложка морской соли

щепотка молотого черного перца

1 большая свекла (очищенная и нарезанная)

1 литр воды

1 стакан сухого красного вина

1/3 стакана черного или дикого риса

1. В большой кастрюле на среднем огне нагрейте масло. Приготовьте лук в течение 3- 5 минут (пока он не станет мягким и прозрачным).

2. Добавьте туда чеснок и варите в течение 2 минут (до появления аромата).

3. Потом добавьте и перемешайте какао-порошок, соль и перец, варите 1 минуту. Добавьте свеклу, варите в течение 15 минут (пока свекла не станет мягкой).

4. Добавьте воду, тщательно перемешайте. Увеличьте огонь до максимума и доведите до кипения. Уменьшите высокую температуру до средне-низкой, добавьте рис и вино, накройте крышкой и варите на медленном огне в течение 35 минут ( рис должен стать al dente).

5. Подавайте теплым.

Деликатный тыквенный суп

Этот суп сочетает в себе бобы и пьянящий цветочный аромат эстрагона. Суп богат протеинами и клетчаткой, очень сытный, а витамин А, который содержится в этом блюде в достаточном количестве, окажет положительное влияние на вашу иммунную систему.

Ингредиенты:

2 столовые ложки оливкового масла

1 столовую ложку свежего эстрагона (нарезанного)

1 тыква (очищенная от семян и порезанная)

1 маленький лук (нарезанный кубиками)

1 большой зубчик чеснока (рубленый)

1/2 фунта белой фасоли (замочить на ночь, затем высушить)

1/4 стакана очищенного миндаля (замочить на ночь, затем высушить)

1 литр воды или овощного бульона

1 чайная ложка апельсиновой цедры

1/4 чайной ложки морской соли

черный перец по вкусу

съедобные цветы для украшения (по желанию)

1. Разогреть духовку до 200°С

2. Заверните куски тыквы в фольгу и выпекайте в течение 30 минут (вилка должна легко в неё входить). Отделите мякоть от кожуры и отложите в сторону.

3. Смешайте 1 столовую ложку оливкового масла с 1/2 нарезанного эстрагона, отставьте в сторону.

4. В средней кастрюле, на среднем огне, подогрейте оставшуюся столовую ложку оливкового масла. Добавьте лук и чеснок, часто помешивая, готовьте в течение 5-7 минут.

5. Смешайте бобы, замоченный миндаль, оставшийся эстрагон и воду. Накройте крышкой и тушите на среднем огне, пока бобы не станут мягкими (около 2-х часов).

6. Снимите кастрюлю с огня и добавьте апельсиновую цедру, соль и перец. Используя обычный или погружной блендер, взбейте все ингредиенты до состояния пюре.

7. Налейте суп в теплые миски, сбрызните маслом эстрагона, можете украсить съедобными цветами. Остатки супа можете хранить в герметичном контейнере в холодильнике в течение 1 недели, или в морозильной камере ( до 1 месяца).опубликовано econet.ru

Наслаждайтесь!

By: Jodi Taylor, Photography: Alec Kugler

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