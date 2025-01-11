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Восхитительные супы, которые согреют в холодный день — 3 рецепта

Источник: Econet 11 января 2025 7016
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Бывают такие дни, когда хочется закутаться в одеяло, провести день дома и побаловать себя чем-то вкусным. Поздняя осень — идеальная пора для супа, что же ещё так согреет в холодный осенний день?

Восхитительные супы, которые согреют в холодный день — 3 рецепта

Бывают такие дни, когда хочется закутаться в одеяло, провести день дома и побаловать себя чем-то вкусным. Поздняя осень — идеальная пора для супа, что же ещё так согреет в холодный осенний день? 

Суп из батата с тмином 

Жир в орехах  кешью помогают лучше усваивать бета-каротин из батата. Бета-каротин улучшает зрение, является очень важным для исканной системы. А молотый красный перец и свежая кинза  добавят блюду пикантности. 

Ингредиенты:

  • 1кг сладкого картофеля (очистить и порезать)
  • 1/4 стакана сырых орехов  кешью (предварительно замоченных в воде на ночь)
  • 1/2 чашки свежей кинзы
  • 1/2 чайной ложки молотого тмина
  • 1/2 чайной ложки морской соли 
  • 4 стакана воды
  • щепотка молотого перца

1. Разогреть духовку до 220 °С

2. Оберните сладкий картофель в пергамент и положите на противень. Выпекайте в течение 25 минут (проверьте зубочисткой, она должна легко входить и выходить). После разверните  и дайте  остыть.

3. В блендере смешайте отварной картофель, кешью (замоченные в воде), кинзу, молотый красный перец, тмин, соль и 3 стакана воды. Взбивайте до однородной массы.  Если консистенция вас не устроит и вы захотите сделать суп более жидким, добавьте  оставшуюся воду. Подавайте суп теплым или охлажденным.

Восхитительные супы, которые согреют в холодный день — 3 рецепта

Свекольный суп-антиоксидант

Следующее блюдо-вкусная комбинация белков и сложных углеводов. Удивительная комбинация какао, свеклы, вина и риса не оставит вас равнодушным. 

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 белый лук (рубленый)
  • 1 зубчик чеснока (рубленый)
  • 1 столовая ложка 100% какао-порошка
  • 1 чайная ложка морской соли 
  • щепотка молотого черного перца
  • 1 большая свекла (очищенная и нарезанная)
  • 1 литр воды
  • 1 стакан сухого красного вина
  • 1/3 стакана  черного или дикого риса

1. В большой кастрюле на среднем огне нагрейте масло. Приготовьте лук в течение 3- 5 минут (пока он не станет мягким и прозрачным). 

2. Добавьте туда чеснок и варите в течение 2 минут (до появления аромата). 

3. Потом добавьте и перемешайте какао-порошок, соль и перец, варите 1 минуту. Добавьте свеклу, варите в течение 15 минут (пока свекла не станет мягкой).

4. Добавьте воду, тщательно  перемешайте. Увеличьте огонь до максимума и доведите до кипения. Уменьшите высокую температуру до средне-низкой, добавьте рис и вино, накройте  крышкой и варите на медленном огне в течение 35 минут ( рис должен стать al dente). 

5. Подавайте теплым.

Восхитительные супы, которые согреют в холодный день — 3 рецепта

Деликатный тыквенный суп

Этот суп сочетает в себе бобы и пьянящий цветочный аромат эстрагона. Суп богат протеинами и клетчаткой, очень сытный, а витамин А, который содержится в этом блюде в достаточном количестве, окажет положительное влияние на вашу иммунную систему. 

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 столовую ложку свежего эстрагона (нарезанного)
  • 1 тыква (очищенная  от семян и порезанная) 
  • 1 маленький лук (нарезанный кубиками)
  • 1 большой зубчик чеснока (рубленый)
  • 1/2 фунта  белой фасоли (замочить на ночь, затем высушить)
  • 1/4 стакана  очищенного  миндаля (замочить на ночь, затем высушить)
  • 1 литр воды или овощного бульона
  • 1 чайная ложка апельсиновой цедры
  •  1/4 чайной ложки морской соли 
  • черный перец по вкусу
  • съедобные цветы для украшения (по желанию)

1. Разогреть духовку до 200°С

2. Заверните куски тыквы в фольгу и выпекайте в течение 30 минут (вилка должна легко в неё входить). Отделите мякоть  от кожуры и отложите в сторону. 

3. Смешайте  1 столовую ложку оливкового масла с 1/2 нарезанного эстрагона, отставьте в сторону. 

4. В средней кастрюле, на среднем огне, подогрейте оставшуюся столовую ложку оливкового масла. Добавьте лук и чеснок, часто помешивая, готовьте  в течение 5-7 минут.

5. Смешайте бобы, замоченный  миндаль, оставшийся  эстрагон и воду. Накройте крышкой и тушите на среднем огне, пока бобы не станут мягкими (около 2-х часов). 
6. Снимите кастрюлю с огня и добавьте апельсиновую цедру, соль и перец. Используя обычный или погружной блендер, взбейте все ингредиенты  до состояния пюре.

7. Налейте суп в теплые миски, сбрызните маслом эстрагона, можете украсить съедобными цветами. Остатки супа можете хранить   в герметичном контейнере в холодильнике в течение 1 недели, или в морозильной камере ( до 1 месяца).опубликовано econet.ru

Наслаждайтесь!

By: Jodi Taylor, Photography: Alec Kugler

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Источник: https://econet.kz/

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тыква батат кинза кешью суп рецепт еда свекла

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Комментарии (Всего: 1)
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      Татьяна Дуксенко

      Да уж..."Удивительная комбинация какао, свеклы, вина и риса не оставит вас равнодушным. " Меня такое точно не оставит равнодушной-даже "белый друг" с этим согласится)

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