Когда люди мечтают об отношениях, они часто хотят, чтобы будущий партнер был умным, красивым, успешным, добрым. Почти никто не задумывается о том, чтобы партнер умел быть благодарным. И это больше, чем просто говорить «спасибо».

Когда люди мечтают об отношениях, они часто хотят, чтобы будущий партнер был умным, красивым, успешным, добрым. Почти никто не задумывается о том, чтобы партнер умел быть благодарным. И это больше, чем просто говорить «спасибо».

Наши отношения терпят закономерные кризисы, и в это время кажется, что разные стороны характера нашего спутника просто невыносимы и нам нужно что-то другое. Мы требуем меняться и часто требуем того, что изначально нам не мог дать наш партнер. Потому что у него никогда этого не было.

Я много работаю с разводами и разрывами отношений и вижу, что те, от которых ушли, сквозь боль пытаются понять, что еще можно было сделать, каким еще нужно было стать. И всегда становится ясна одна и та же картина: все, что они делали, их спутник стал воспринимать как должное.

Те качества, за которые ты был когда-то выбран, стали мешать, раздражать. Перестали изумлять и удивлять.

Ты спокоен и можешь утешить меня?

Вместо «спасибо» стало «как с тобой скучно, ты ничего не можешь сделать».

Ты находишь выход из любого положения?

Вместо «спасибо» стало «как ты замучил своими командами».

У тебя легкий характер и ты не помнишь зла?

Раньше любовались, а теперь раздражает: «все на тебе ездят».

Если вы хотите вернуть в пару или в свои отношения радость, начните благодарить друг друга или мироздание за вещи, которые сами собой разумеются.

Я вижу, насколько легче жить рядом с человеком, который легко откликается на то, что ты для него делаешь. Который не воспринимает как должное ни завтрак, ни выглаженную рубашку, ни букет цветов, который искреннне, и это важно, умеет быть признательным за тепло и объятия.

У некоторых из нас дар быть благодарным — врожденный. Этот дар делает нас счастливыми. Такие люди радостно удивляются каждый раз, когда случается что-то хорошее. Они не обесценивают твои усилия, когда ты что-то для них делаешь, и прощают окружающим многие и многие несовершенства. Наверное, каждый из нас знает такого человека. От природы он будто солнечный: так светится в нем благодарность за каждый прожитый день. Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Но большинство из нас обретают такой дар, только пройдя через потери. Те, кто сильно болел и излечился, благодарны жизни за то, что могут вновь ходить, дышать, смотреть. Те, кто чуть не потерял близкого, ценят каждый день, проведенный с ним. Дар благодарности выражается не в количестве «спасибо», сказанных нами. Это Вам будет интересно: КАК понять друг друга: 10 фраз, которых стоит избегать СЕКРЕТ обаятельных личностей Он выражается в умении всегда немного изумляться, что мы все еще живы, что мы счастливы, что все это — нам. Он проявляется в нашей радости в ответ на что-то. В том, что мы ценим, а не обесцениваем. Иногда чужое усилие кажется нам крошечным. Но мы никогда не можем знать, какой гигантский труд на самом деле за ним стоит. опубликовано econet

…Думали: нищие мы, нету у нас ничего,

А как стали одно за другим терять,

Так, что сделался каждый день

Поминальным днем, -

Начали песни слагать

О великой щедрости Божьей

Да о нашем бывшем богатстве.