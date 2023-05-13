Мужчина. Код доступа: Нужен. Принят. Свободен.

Три волшебных кнопки, которые позволяют "открыть" любого мужчину. Никогда не замечали, что взаимоотношения между мужчиной и женщиной очень похожи...

Никогда не замечали, что взаимоотношения между мужчиной и женщиной очень похожи на современные компьютерные игры?

Там игрок вступает в игру на первом уровне, и, чтобы пройти дальше, он должен выполнить определенные задания, не «умереть», и только тогда он может пройти на более сложный уровень. Игрок должен нажимать всяческие кнопки, чтобы получить то, что он хочет. При этом от того, правильно ли он нажимает кнопки, зависит, останется ли он в игре, или его опять выкинет на первый уровень. И нужно будет начинать все сначала.

Так же и во взаимоотношениях. Женщина вступает в игру, предложенную мужчиной, и нажимает кнопки. И если она нажимает неправильные кнопки, то она «умирает» в этих отношениях, и ее выкидывает на первый уровень игры. Новая игра с новым мужчиной. А вот если она нажимает правильные кнопки, то игра переходит на более сложный уровень и заканчивается так, как нужно женщине.

И эти правильные кнопки оказываются одними и теми же в любых отношениях.

Но если послушать подруг и приглядеться к собственному опыту, то хорошо видно, что есть неправильные кнопки. Вот их нажимать не стоило бы.

Например, кнопку «Спаси».

Эту кнопку женщины нажимают сразу же после первой несчастной любви. Представьте себе девушку, которая первый раз влюбилась. ОН для нее царь и бог.

В один далеко не прекрасный для нее момент она делает критическую ошибку. И ошибка состоит в том, что она предает своего самого сильного и влиятельного покровителя, свое Я. Как только девушка в отношениях первый раз позволяет себе «прогнуться» под мужчину, проглотить обиду, стерпеть, позволяет себя унизить, оскорбить – она предает свое Я.

Все! С этого момента отношения обречены. Если не на разрыв, то на унизительное положение точно.

Смотрите, что, по моему мнению, происходит. Девушка предала своего покровителя, а потом пытается с помощью его протекции решить какие-то свои проблемы в следующих отношениях. Каково оно? Чувства вины и стыда могут не осознаваться самой женщиной, но именно они становятся потом качественным наполнением следующих отношений. Страх, что об этом узнают другие, заставляет женщину вести себя определенным образом.

И вот она встречает мужчину, у которого есть такой же покровитель. Как они там общаются, по каким каналам – оба на это влиять никак не могут и вообще вряд ли осознают.

Но только покровитель мужчины буквально читает, как на лбу у женщины «написано» большими красными буквами слово «Спаси». «От моей вины и стыда «спаси». Я очень хочу скрыть факт моего предательства моего Я, я не знаю, как это сделать. И теперь я умоляю – «Спаси». Кнопка «Спаси» активируется практически автоматически.

А мужчина может и хотел бы быть «Спасителем», но он не чувствует в себе достаточно сил для такого великого дела, как спасение чужой души и чужого Я. Ему бы со своим разобраться. И подсознательно он презирает такую женщину, хотя внешне все может выглядеть очень даже достойно. Презирает и ненавидит за то, что она его выбрала в роли «спасителя».

Ведь это колоссальная ответственность, фактически жертвоприношение уже своего покровителя для спасения чужого. Не многие на такое способны.

Женщина этого может не понимать и не осознавать. Она все «умоляет» и «умоляет» мужчину «отпустить грехи» перед самой собой, и «замолвить словечко» перед ее покровителем. Но факт в том, что ни один человек на земле не может «помирить» другого человека с собственным Я, пока тот сам этого не сделает.

А женщина при этом не останавливается, и продолжает нажимать неправильные кнопки.

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На очереди кнопка «Должен».

Мужчина должен прийти и, мало того, что «спасти» женщину, так еще и заполнить ее внутреннюю пустоту. Даже не так, сначала он должен убрать хлам из ее души, а потом уже заполнить свободное пространство.

Снять замок с души и начать уборку.

Прогнать страхи, вытряхнуть сомнения и беспокойство, вымести высокомерие и брезгливость, вынести на помойку безнадежность и безразличие, починить беспомощность и воодушевление, помыть с хлоркой апатию и безразличие, стереть пыль и паутину с достоинства и доверия, протереть влажной тряпкой застенчивость и интерес, убрать на антресоли зависть, злость, гнев и жалость.

Обнять настороженность, убедить недоверие, неуверенность и нерешительность, полечить недовольство и напряжение. А тут и обида, отчаяние и бессилие в очереди стоят.

А еще должен унять боль, облегчить вину и тяжесть, починить сопереживание и сопричастность, придать спокойствия.

Отмыть от грязи благодарность и вдохновение, почистить щеточкой покой и симпатию, сдать в ремонт легкость и признательность, удовольствие и сострадание.

Постирать любопытство и умиротворение, подшить досаду и мстительность, окончательно сломать злорадство, скрасить одиночество и, как «вишенка на торте», избавить от равнодушия.

И нет, это еще не все. Дальше мужчина должен наполнить это вычищенное пространство любовью и заботой, пригласить в гости надежду и наслаждение, разбудить нежность и сердечность, засеять сад состраданием и сочувствием, вызвать восторг и восхищение.

Что бы в итоге обрести единство и счастье.

Женщина, жмущая кнопку «Должен», как правило, получает лишь свободу. Свободу от мужчины.

Я считаю, что женщина, перекладывающая работу своей души по уборке эмоционального хлама на плечи другого человека, просто неминуемо остается одна.

А еще есть кнопка «Нужен».

А как нужен то?

Нужен:

как «жилетка для слез»,

как «груша для битья»,

как «мальчик на побегушках».

как подруга и психотерапевт,

как врач и столяр,

водитель и плотник,

как «помойная яма» для плохого настроения,

как гарант безопасности,

«кошелек»,

самец, защищающий свою территорию,

как добытчик и одновременно «заботник»,

«электровеник» и вожак,

как щедрый и работящий,

как снабженец и «решальщик»,

как мама и папа в одном лице,

при этом безумный любовник, заботливый отец, юный восторженный мальчишка, который подчиняется женщине и делает все, что она скажет. Как сын лет до семи.

Я считаю, что так женщина всячески пытается добиться прямо противоположных чувств, мыслей, эмоций, душевных качеств, прикрываясь отличной кнопочкой «Нужен».

А еще кнопку «Нужен» женщина постоянно нажимает, когда не уверена в партнере. Когда ценность отношений для нее очень высока, и она не уверена в своих силах и своей привлекательности. Когда она чувствует на глубинном уровне не способность удержать мужчину, когда она нуждается в дополнительных гарантиях от государства, а именно в штампе в паспорте.

Тогда кнопка «Нужен» используется в другом качестве.

Женщина начинает манипулировать, прикрываясь здоровьем и тонкой душевной организацией, не позволяющей ей справиться с житейскими трудностями.

И именно от таких вот «зацикленных», сильно нуждающихся, раз за разом предающих своего покровителя, и уходят чаще и быстрее всего.

Женщина сама себя обрекает на повторение одной и той же ситуации с каждым следующим мужчиной. Покровитель – собственное Я – придавлен, он чувствует неравенство, требует компенсации, реабилитации, повышенного внимания со стороны мужчины.

И женщина все продолжает и продолжает нажимать эти неправильные кнопки «Спаси. Должен. Нужен», в надежде обрести покой.

Но кнопки то неправильные, и она раз за разом возвращается на первый уровень игры, пытаясь с тем же подходом получить другой результат.

А правильные кнопки стоят рядом, и так и ждут, когда их нажмут.

Оказывается кнопки эти – «Нужен. Принят. Свободен».

Тут кнопка «Нужен» ведет совершенно к другому результату.

Нажимая эту кнопку, правильную кнопку, женщина говорит мужчине, что он нужен как равноправный партнер, как собеседник, человек, который поймет и поддержит в любой ситуации по своему собственному желанию, а не с помощью манипуляций.

Мужчина «нужен» не из состояния ущемленности, недовольства ситуацией, собой и миром. То есть не из состояния «недо-», а из состояния «пере-»

Когда у женщины у самой всего «много», и она готова разделить это «много» с мужчиной, просто потому, что так веселее и интересней, так можно обменяться опытом и скопировать друг у друга какие-то привлекательные качества, чтобы стать еще более интересной личностью.

«Нужен», когда можно разделить интересы друг друга, привнести что-то новое, когда вместе хорошо и приятно, и два покровителя находятся в равноправном состоянии, и никому из них не приходится «делать себе во вред» в этом союзе.

«Нужен», что бы разделить и поделиться событиями, чувствами и мыслями, опасениями и страхами, и услышать: «Я с тобой». Без манипулятивных техник и приемов, а просто потому, что человек сам хочет этого.

«Нужен» со всеми своими «тараканами», «заморочками», со всем своим жизненным опытом, со всеми своими отрицательными и положительными чертами характера.

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И тут мы плавно подходим к другой правильной кнопке – «Принят».

Практически всегда, двоих притягивают друг к другу их внутренние дети. Мальчик и Девочка.

Дети — это игра, шутки, веселье, «приколы», непосредственность, безответственность (то есть они еще дети, они не понимают всей ответственности своих поступков), это не умение посмотреть «на будущее», это капризы и упорное «я хочу», это инфантильность, это искренняя дружба, это «весь мир для меня». Ребенок – он не мыслит категориями «надо», он мыслит категориями «хочу».

И вот притянулись Мальчик и Девочка друг к другу в телах уже взрослых мужчины и женщины.

Поначалу все идет чудесно, вместе играют (конфеты, подарки, букеты), милые мелочи, звонки, романтические встречи, волнение, «сердце замирает», игра, интересно, весело.

И даже, что часто бывает, мужчина и женщина начинают жить вместе, или вступают в брак. Кнопка «Принят» активна, женщину все устраивает, партнера тоже.

И тут случается следующий этап отношений. Притяжение детей сделало свое дело, а дальше открываются глубинные слои, травмы.

Как это может происходить в жизни?

Взаимность есть, чувства сильные, но женщина вдруг понимает, что половину качеств партнера дорисовала, придумала или подумала, что нужные качества к мужчине придут со временем.

Женщина думала, что со временем Мальчик повзрослеет, и проявит себя не как Мальчик, с которым интересно и весело играть, а как Мужчина, с полным набором мужских качеств.

А произошло вот что.

Девочка в женщине наигралась, и решила, что ей пора и о будущем думать, а Мальчик в мужчине так и остался «зеленым пацаном». У женщины требуют проявления одни потребности (замужество, сватовство, свой дом, семья), а мужчина вслед за женщиной не взрослеет.

Не хочет принимать решения, придерживается стиля жизни «живу одним днем»… «ничего страшного». Мужчина может на что-то надеяться постоянно, сворачивать с намеченного пути, постоянно спорить с женщиной и отмахиваться, некоторые задачи не выполнять, т.к. считает их не важными.

Например, он может пойти развлекаться на последние деньги, совершать бесполезные и дорогие покупки, то есть вести себя как ребенок.

Кнопка «Принят» уже не нажимается, потому что женщина «не принимает» мужчину.

Что делает женщина? Она начинает говорить ему прямым текстом о том, как должен вести себя настоящий мужчина, что она не чувствует с ним себя на равных, устраивает скандалы и разборки, всячески давит и «прессует».

И постоянно нажимает неправильные кнопки «Должен» и «Нужен», но совсем не «Принят».

В женщине одновременно бунтуют Девочка, которая хочет веселья и игры, но ей не дают, и она злится на Мальчика в мужчине, и Жена (Женщина), которую жестоко обманули, так как она-то шла на отношения и жила с мужчиной как с Мужчиной, и спрос был как на взрослого, а он как жил жизнью Мальчика, так и продолжает жить.

Девочка до истерик боится потерять внимание. Внимание партнера – это как поле, состоящее из мыслей, чувств, эмоций, направленное на женщину, а так же физическое присутствие. Где хорошо и весело играть. И Девочка, пока не имея своего достаточного поля, боится остаться еще и без поля Мальчика.

Где уж тут нажать кнопку «Принят».

Кстати, Девочка может уговаривать Женщину, что надо быть мудрой, потерпеть, подождать, вдруг мужчина поймет, ведь должен же человек учиться на своих ошибках. Но понимания не происходит.

И тогда Женщина взрывается и мечтает «разнести все в клочья» за неоправданные ожидания и повторение детского поведения и одних и тех же ошибок. Потому что настроила грандиозных планов на совместное будящее, очень многие вещи дорисовала в воображении, что и как у них будет, а в итоге ничего не получается, как она себе представляла. А всё потому, что не захотела принять реального человека таким, какой он есть: выделила для себя лучшие качества, а плохие пыталась не замечать, надеялась, что они пропадут куда-то.

Это лишь один из примеров, когда очень тяжело нажать правильные кнопки «Принят» и «Нужен».





Есть еще одна чудесная кнопка «Свободен».

Ничто так не привязывает, как «непривязанность». Это принцип психики, особенно мужской.

Пока ты навязываешься и «залипаешь» на мужчине, единственное его желание – сбежать, «теряя тапки».

Как только женщина учится концентрироваться всегда на себе, на своих потребностях и желаниях, в мужчине мало того, что включается инстинкт охотника, так тут же рыжими веснушками выглядывает Мальчишеское любопытство.

А что у нее внутри, что за загадка? Так и хочется разобрать и посмотреть, что там. И любопытство это будет держать мужчину около женщины посильнее всяких техник.

Вообще, по моему мнению, женщина должна показать мужчине: «Я, конечно, хочу быть счастливей, но при этом я весьма довольна тем, что есть, поэтому я могу ждать, сколько угодно. Если ты захочешь сделать меня счастливей, я буду рада. Если нет, я не буду тебя держать».

Женщина должна прислушиваться к своему покровителю, своему Я, и приводить все его пожелания в действие.

Например, женщину не устраивает, как к ней относится мужчина, и ее покровитель, собственное Я, сигнализирует женщине об этом, требуя убрать из жизни эту унижающую его ситуацию.

Каким образом? Это уже женщина должна решать, и должно быть неважно, останется при этом этот партнер с ней или нет. Главное снова не предавать свое Я, чтобы не пришлось нажимать «Спаси» очередной раз.

И когда женщина будет действовать исключительно в СВОИХ интересах, без ущемления своего Я, автоматически включится кнопка «Свободен». И покровитель мужчины сразу же это почувствует и поймет, что, если он хочет быть с этой женщиной, то придется искать компромис и менять поведение.

И вот вроде бы получается, женщина прислушивается к себе, чувствует и понимает, что она может и хочет позволить в отношениях, причем безотносительно личности мужчины, а что абсолютно не приемлет.

И мужчина соответственно смотрит, готов он идти на компромисс, не ущемляет ли это уже его Я, готов и хочет ли он договариваться с женщиной.

В результате отношения либо распадаются, если оба не готовы «Принять», либо становятся очень и очень гармоничными.

А женщина всего лишь слушала себя. И ловила свое состояние. Она вошла в отношения, что бы получать удовольствие. И надо задавать себе вопросы: «А получаю ли я удовольствие? А зачем мне тогда цепляться за отношения, если в них я не получаю удовольствие? Я мазохист? Мне нравится боль и нервотрепка?»

И просто слушать ответы. Не устраивают ответы? Тогда просто изменить ситуацию.

Отказаться от мужчины, от проблемных отношений. Это реально лучше, чем копить внутри боль, разочарование, обиду. Плевать, что вы немолоды или, как вы считаете, не совсем красивы. Лучше быть одному, чем в плохой компании. «Свободен».

И даже если вы в хорошей компании, то все равно «Свободен».

И очень бывает сложно нажимать правильные кнопки, пальчики правильно сложить, что бы открыть этот кодовый замок из трех кнопок «Принят. Нужен. Свободен».

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И если женщина вдруг решает, что она без мужчины не может, то одну кнопку она уже не может нажать. Кнопку «Свободен».

А почему она решила, что не может? Стала сомневаться в своей привлекательности, в том, что она интересна и желанна, начинает сравнивать себя с другими женщинами, и автоматически отключает кнопку «Свободен».

Мужчина тут же реагирует на это стоп-сигналами и разворотом на 180 градусов. Бежать.

Из-за этого уже женщина не может держать нажатой другую кнопку – «Принят», таким, какой есть.

Хочется заставить, и как-то ловко провернуть историю с возвращением «блудного сына». А мужчина отталкивает ее, отдаляется.

Тут же активируется кнопка «Должен», и поднимают голову глубинные травмы, нажимаются кнопки «Спаси» и неправильная «Нужен».

И что в итоге? Снова первый уровень игры, снова начинать все заново.

А всего лишь, необходимо учиться слушать себя, свое Я, задавать себе вопросы: «А все ли меня устраивает? А не предаю ли я СЕБЯ? А хорошо ли мне в этих отношениях?».

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О сильной связи с любимым человеком

Я считаю, что это естественные вещи – уважать себя и свои интересы, уважать свое Я, не позволять никому на него наступать, прежде всего, самому себе, не быть зависимым от человека, чувствовать, сколько нужно давать, сколько нужно брать…и быть женственной.

И находясь в таком состоянии, человек вероятнее всего построит хорошие отношения без ущерба себе. И никакие манипуляции не понадобятся.опубликовано econet

Автор Цыбакина Ольга

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