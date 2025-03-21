ДЕТОКС: 7 рецептов СУПЕР полезных супов

Предлагаем 7 рецептов детокс супов, которые не только очень полезны, но и очень вкусны!

7 рецептов детокс супов

Детокс программа Алехандра Юнгера подходит для всех, но особенно хороша она для женщин. Выглядеть моложе без дорогостоя­щих процедур, иметь красивую и сияющую кожу и море энерги. Предлагаем 7 рецептов детокс супов, которые не только очень полезны, но и очень вкусны!

ОХЛАЖДЕННЫЙ ОГУРЕЧНЫЙ СУП С МЯТОЙ

Ингредиенты:

3 огурца без кожуры и зерен;

1 лимон без кожуры;

60 г кедровых орехов или миндаля;

800 мл чистой воды;

60 г свежих или сушеных листьев мяты;

1 чайная ложка морской соли;

2 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление:

1. Перемешивайте все ингредиенты, кроме листьев мяты, в мик­сере в течение 3 минут или до пастообразного состояния.

2. Добавьте мяту и размешивайте еще в течение 15 секунд.

3. Ешьте охлажденным.

По возможности используйте выпаренную на солнце морскую соль или розовую гималайскую соль, которую можно найти в магазинах здорового питания.

СУП ИЗ ШПИНАТА И КРАСНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ

Ингредиенты:

1 порезанный на кубики цуккини или огурец;

1 стебель сельдерея;

1 лук-шалот;

1 столовая ложка оливкового масла;

60 г любых морских водорослей (продаются в больших су­пермаркетах);

четверть авокадо;

500 г вымоченных листьев шпината;

800 мл чистой воды.

Приготовление:

1. Перемешивайте ингредиенты в миксере в течение 3 минут или до пастообразного состояния.

2. Добавьте морскую соль по вкусу.

3. Добавьте водоросли и оливковое масло.

ЛЕГКИЙ ГАСПАЧЧО ИЗ АНАНАСА И АВОКАДО

Ингредиенты:

500 г ананаса, нарезанного мелкими кубиками;

1 мелко нарезанный авокадо;

половина мелко рубленного перца чили без семечек;

сок одного лайма или половины лимона;

ростки кориандра.

Приготовление:

1. Положите все компоненты, кроме кориандра, в кастрюлю.

2. Поместите половину смеси в миксер и размешайте.

3. Перелейте измельченную смесь в кастрюлю и осторожно по­ложите в нее кусочки авокадо и ананаса.

4. Добавьте оставшиеся полчашки смеси, если вам нужна более жидкая консистенция.

5. Охладите смесь и добавьте в нее ростки кориандра.

Ростки — живая пища, богатая ферментами. Ищите их в супермар­кете. Особенно хороши проросшие семена подсолнечника.

СУП ИЗ ЦУККИНИ И БАЗИЛИКА

Ингредиенты:

1 порезаный цуккини;

1 стебель сельдерея;

1 столовая ложка тонко рубленного красного или сладкого лука либо белая часть лука-порея;

1 столовая ложка оливкового масла;

5 листьев свежего базилика или пол чайной ложки сушеного;

половина чайной ложки морской соли;

четверть авокадо;

800 мл чистой воды;

листья базилика для украшения.

Приготовление:

1. Перемешайте все ингредиенты в миксере.

2. Посыпьте суп мелко нарезанными листьями базилика.

СУП ИЗ ТОЛЧЕНЫХ ОРЕХОВ

Ингредиенты:

350 г очищенного и измельченного калифорнийского, грец­кого ореха или миндаля (на выбор);

2 измельченных стебля сельдерея;

1 столовая ложка красного или сладкого рубленого лука либо белая часть лука-порея;

100 г мелко рубленного цуккини или огурца;

1 столовая ложка оливкового масла;

1 чайная ложка морской соли;

1 чайная ложка куркумы;

1 чайная ложка яблочного уксуса или сока свежего лимона;

800 мл воды;

свежая петрушка, побеги или проросшие семена подсолнеч­ника.

Приготовление:

1. Перемешайте все ингредиенты, кроме петрушки, побегов или проростков подсолнечника.

2. Добавьте специи, петрушку, побеги или проросшие семена подсолнечника.

3. При желании можно добавить для вкуса свежий перец чили.

СУП ИЗ ЯБЛОКА И ТОЛЧЕНЫХ ОРЕХОВ

Ингредиенты:

500 г размягченного очищенного и рубленого калифорний­ского, грецкого ореха или миндаля (на выбор);

2 стебля сельдерея;

2 очищенных от кожуры зеленых яблока;

60 г кедровых орехов;

1 чайная ложка яблочного уксуса или сока свежего лимона;

половина чайной ложки морской соли;

четверть чашки свежего рубленого или сушеного эстрагона либо другой зелени по вкусу;

1 л чистой воды.

Приготовление:

1. Перемешивайте все ингредиенты в миксере.

2. Добавьте специи, эстрагон и перемешивайте еще в течение 10 секунд.

3. Суп должен быть чуть теплым или иметь комнатную темпе­ратуру.

СУП ИЗ МОРКОВИ И ИМБИРЯ

Ингредиенты:

350 г размягченного очищенного и измельченного калифор­нийского, грецкого ореха или миндаля (на выбор);

500 г измельченной моркови;

350 г измельченной тыквы;

60 г измельченного лука-порея (только белая часть);

60 г нарезанного ломтиками сельдерея;

2 столовые ложки оливкового масла;

1,5 столовые ложки яблочного уксуса;

1 чайная ложка морской соли;

сок, выжатый из куска имбиря длиной 5 см;

800 мл чистой воды;

дополнительно: оливковое масло и рубленая зелень.

Приготовление:

1. Перемешивайте все ингредиенты в миксере в течение при­мерно 3 минут или до пастообразного состояния.

2. Суп должен быть чуть теплым или иметь комнатную темпе­ратуру.

3. Добавьте немного оливкового масла и свежей рубленой зеле­ни перед употреблением. опубликовано econet

Из книги Александра Юнгера «Clean. Революционная диета омоложения»

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