4 горячих супа, которые согреют в промозглый день

Тарелка ароматного горячего супа — это лучшее решение для холодного дня. Предлагаем выбрать любимый рецепт
У зимнего меню — особенная задача. Каждое блюдо должно хорошо насыщать, согревать и витаминизировать, иначе сезонной простуды не миновать. Тарелка ароматного горячего супа — это лучшее решение для холодного дня. Предлагаем выбрать любимый рецепт!
Королева осени — золотистая тыква во всей красе. Добавьте для питательности красную чечевицу и приготовьте самый уютный и согревающий суп оптимистичного оранжевого цвета.
На сковороде с толстым дном разогрейте масло и обжарьте на среднем огне нарезанный чеснок, морковь, сельдерей и лук до мягкости. Приправьте кумином, хлопьями чили, солью и перцем. Мякоть тыквы нарежьте кубиками и добавьте к овощам. Тушите 15 минут, затем влейте бульон с чечевицей. Убавьте огонь и варите под крышкой 20 минут до мягкости чечевицы. Пюрируйте блендером и подавайте, густо посыпав петрушкой и украсив завитком из тыквенного масла.
Аромат сушеных лесных грибов — это самый согревающий запах осени. Добавьте для сытности перловку и наслаждайтесь теплым супом.
Залейте сушеные грибы 1 стаканом кипятка и подержите под крышкой 30 минут. По необходимости нарежьте их помельче, а оставшуюся воду отфильтруйте и смешайте с говяжьим бульоном. Разогрейте масло на сковороде с толстым дном и слегка обжарьте в течение 5 минут размятый чеснок, нарезанный сельдерей, тертую морковь и нашинкованный лук. Затем добавьте лесные грибы и нарезанные шампиньоны, тушите 15 минут до тех пор, пока вся жидкость не испарится. Влейте в полученную смесь теплый бульон с листьями тимьяна, всыпьте промытую перловку и доведите до кипения. Убавьте огонь, приправьте и варите 30 минут, периодически помешивая. Подавайте, украсив петрушкой.
Карамелизованный лук придает этому супу богатый аромат, а крепленое вино добавит пикантных ноток. Что и говорить, французы знают толк в горячих супах.
Вам понадобится:
Приготовление:
Лук нарежьте тонкими полукольцами. На разогретой сковороде с толстым дном растопите сливочное масло и тушите лук до мягкости и золотистого цвета в течение 20 минут. Приправьте солью и перцем, посыпьте сахаром и карамелизируйте на слабом огне еще 10 минут. Влейте в лук половину порции горячего овощного бульона, доведите до кипения и варите на слабом огне еще 15 минут. Добавьте портвейн и варите еще 30–40 минут. Для детской версии портвейн можно опустить, однако именно он прибавит насыщенности вкуса и аромата. Разлейте суп по горшочкам или тарелкам, которые можно будет поставить в духовку. Нарежьте багет, слегка окуните его в суп с обеих сторон и густо посыпьте сыром. Выложите хлеб поверх супа и запекайте под грилем 5–7 минут до румяной корочки. Приятного аппетита!
Томатные супы радуют нас и в жару, и в холод. Летом мы освежались легким гаспаччо, а осенью доверяем трапезу теплому крем-супу с томатами и хрустящим беконом.
Вам понадобится:
На сковороде растопите сливочное масло и пассеруйте нарезанный лук с тертой морковью в течение 8–10 минут до мягкости. Добавьте томатную пасту и тушите 2 минуты, периодически помешивая. Посыпьте мукой, размешайте и готовьте еще минуту. Влейте в овощную зажарку бульон, добавьте нарезанные томаты, тимьян, размятый чеснок, доведите до кипения и варите 25 минут. Снимите суп с огня, влейте сливки и пюрируйте блендером. Подавайте, посыпав зеленью.опубликовано econet
Автор: Anna Kononova
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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