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4 горячих супа, которые согреют в промозглый день

Источник: Econet 18 декабря 2024 6538
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Тарелка ароматного горячего супа — это лучшее решение для холодного дня. Предлагаем выбрать любимый рецепт

4 горячих супа, которые согреют в промозглый день

У зимнего меню — особенная задача. Каждое блюдо должно хорошо насыщать, согревать и витаминизировать, иначе сезонной простуды не миновать. Тарелка ароматного горячего супа — это лучшее решение для холодного дня. Предлагаем выбрать любимый рецепт!

1. Тыквенно-чечевичный суп-пюре

Королева осени — золотистая тыква во всей красе. Добавьте для питательности красную чечевицу и приготовьте самый уютный и согревающий суп оптимистичного оранжевого цвета. 

Вам понадобится:
  • Оливковое масло – 0,25 стакана
  • Чеснок – 4 зубчика 
  • Морковь – 3 шт. 
  • Сельдерей – 2 черешка 
  • Лук – 1 шт. 
  • Молотый кумин – 1 ч. л. 
  • Хлопья чили – 0,5 ч. л. 
  • Тыква баттернат – 500 г 
  • Куриный бульон – 6 стаканов 
  • Красная чечевица – 1 стакан 
  • Соль, перец, паприка – по вкусу 
  • Петрушка – по вкусу 
Приготовление:

На сковороде с толстым дном разогрейте масло и обжарьте на среднем огне нарезанный чеснок, морковь, сельдерей и лук до мягкости. Приправьте кумином, хлопьями чили, солью и перцем. Мякоть тыквы нарежьте кубиками и добавьте к овощам. Тушите 15 минут, затем влейте бульон с чечевицей. Убавьте огонь и варите под крышкой 20 минут до мягкости чечевицы. Пюрируйте блендером и подавайте, густо посыпав петрушкой и украсив завитком из тыквенного масла.

4 горячих супа, которые согреют в промозглый день

2. Суп с перловкой и грибами

Аромат сушеных лесных грибов — это самый согревающий запах осени. Добавьте для сытности перловку и наслаждайтесь теплым супом. 

Вам понадобится:
  • Шампиньоны – 400 г 
  • Сушеные грибы – 25о г 
  • Оливковое масло – 0,25 стакана 
  • Чеснок – 4 зубчика 
  • Сельдерей – 2 черешка 
  • Морковь – 2 шт.
  • Лук – 1 шт. 
  • Говяжий бульон – 8 стаканов 
  • Перловка – 0,5 стакана 
  • Листья тимьяна – 2 ч. л.  
  • Лимонный сок – 2 ч. л. 
  • Петрушка – 0,33 стакана 
  • Соль, перец – по вкусу 
Приготовление: 

Залейте сушеные грибы 1 стаканом кипятка и подержите под крышкой 30 минут. По необходимости нарежьте их помельче, а оставшуюся воду отфильтруйте и смешайте с говяжьим бульоном. Разогрейте масло на сковороде с толстым дном и слегка обжарьте в течение 5 минут размятый чеснок, нарезанный сельдерей, тертую морковь и нашинкованный лук. Затем добавьте лесные грибы и нарезанные шампиньоны, тушите 15 минут до тех пор, пока вся жидкость не испарится. Влейте в полученную смесь теплый бульон с листьями тимьяна, всыпьте промытую перловку и доведите до кипения. Убавьте огонь, приправьте и варите 30 минут, периодически помешивая. Подавайте, украсив петрушкой.

4 горячих супа, которые согреют в промозглый день

3. Французский луковый суп

Карамелизованный лук придает этому супу богатый аромат, а крепленое вино добавит пикантных ноток. Что и говорить, французы знают толк в горячих супах. 

Вам понадобится:

  • Сыр – 100 г 
  • Лук – 500 г 
  • сахар 1ст ложка
  • Сливочное масло – 50 г 
  • Бульон овощной – 1,5 л 
  • Портвейн "Порто" – 2 ст. л., по желанию 
  • Багет – ломтики 
  • Соль, перец – по вкусу 

Приготовление:

Лук нарежьте тонкими полукольцами. На разогретой сковороде с толстым дном растопите сливочное масло и тушите лук до мягкости и золотистого цвета в течение 20 минут. Приправьте солью и перцем, посыпьте сахаром и карамелизируйте на слабом огне еще 10 минут. Влейте в лук половину порции горячего овощного бульона, доведите до кипения и варите на слабом огне еще 15 минут. Добавьте портвейн и варите еще 30–40 минут. Для детской версии портвейн можно опустить, однако именно он прибавит насыщенности вкуса и аромата. Разлейте суп по горшочкам или тарелкам, которые можно будет поставить в духовку. Нарежьте багет, слегка окуните его в суп с обеих сторон и густо посыпьте сыром. Выложите хлеб поверх супа и запекайте под грилем 5–7 минут до румяной корочки. Приятного аппетита!

4 горячих супа, которые согреют в промозглый день

4. Теплый томатный крем-суп

Томатные супы радуют нас и в жару, и в холод. Летом мы освежались легким гаспаччо, а осенью доверяем трапезу теплому крем-супу с томатами и хрустящим беконом.

Вам понадобится: 

  • Сливочное масло – 0,5 ст. л. 
  • Лук – 1 шт. 
  • Морковь – 1 шт. 
  • Томатная паста – 1 ст. л. 
  • Мука – 2 ст. л. 
  • овощной бульон – 2 стакана
  • Нарезанные томаты – 1,5 стакана 
  • Тимьян – 2 веточки 
  • Чеснок – 1 зубчик 
  • Жирные сливки – 2 ст. л.
Приготовление: 

На сковороде растопите сливочное масло и пассеруйте нарезанный лук с тертой морковью в течение 8–10 минут до мягкости. Добавьте томатную пасту и тушите 2 минуты, периодически помешивая. Посыпьте мукой, размешайте и готовьте еще минуту. Влейте в овощную зажарку бульон, добавьте нарезанные томаты, тимьян, размятый чеснок, доведите до кипения и варите 25 минут. Снимите суп с огня, влейте сливки и пюрируйте блендером. Подавайте, посыпав зеленью.опубликовано econet

Автор: Anna Kononova

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Источник: https://econet.kz/

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