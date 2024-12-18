4 горячих супа, которые согреют в промозглый день

Тарелка ароматного горячего супа — это лучшее решение для холодного дня. Предлагаем выбрать любимый рецепт

У зимнего меню — особенная задача. Каждое блюдо должно хорошо насыщать, согревать и витаминизировать, иначе сезонной простуды не миновать. Тарелка ароматного горячего супа — это лучшее решение для холодного дня. Предлагаем выбрать любимый рецепт! 1. Тыквенно-чечевичный суп-пюре Королева осени — золотистая тыква во всей красе. Добавьте для питательности красную чечевицу и приготовьте самый уютный и согревающий суп оптимистичного оранжевого цвета. Вам понадобится: Оливковое масло – 0,25 стакана

Чеснок – 4 зубчика

Морковь – 3 шт.

Сельдерей – 2 черешка

Лук – 1 шт.

Молотый кумин – 1 ч. л.

Хлопья чили – 0,5 ч. л.

Тыква баттернат – 500 г

Куриный бульон – 6 стаканов

Красная чечевица – 1 стакан

Соль, перец, паприка – по вкусу

Петрушка – по вкусу Приготовление: На сковороде с толстым дном разогрейте масло и обжарьте на среднем огне нарезанный чеснок, морковь, сельдерей и лук до мягкости. Приправьте кумином, хлопьями чили, солью и перцем. Мякоть тыквы нарежьте кубиками и добавьте к овощам. Тушите 15 минут, затем влейте бульон с чечевицей. Убавьте огонь и варите под крышкой 20 минут до мягкости чечевицы. Пюрируйте блендером и подавайте, густо посыпав петрушкой и украсив завитком из тыквенного масла. 2. Суп с перловкой и грибами Аромат сушеных лесных грибов — это самый согревающий запах осени. Добавьте для сытности перловку и наслаждайтесь теплым супом.

Вам понадобится: Шампиньоны – 400 г

Сушеные грибы – 25о г

Оливковое масло – 0,25 стакана

Чеснок – 4 зубчика

Сельдерей – 2 черешка

Морковь – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Говяжий бульон – 8 стаканов

Перловка – 0,5 стакана

Листья тимьяна – 2 ч. л.

Лимонный сок – 2 ч. л.

Петрушка – 0,33 стакана

Соль, перец – по вкусу Приготовление: Залейте сушеные грибы 1 стаканом кипятка и подержите под крышкой 30 минут. По необходимости нарежьте их помельче, а оставшуюся воду отфильтруйте и смешайте с говяжьим бульоном. Разогрейте масло на сковороде с толстым дном и слегка обжарьте в течение 5 минут размятый чеснок, нарезанный сельдерей, тертую морковь и нашинкованный лук. Затем добавьте лесные грибы и нарезанные шампиньоны, тушите 15 минут до тех пор, пока вся жидкость не испарится. Влейте в полученную смесь теплый бульон с листьями тимьяна, всыпьте промытую перловку и доведите до кипения. Убавьте огонь, приправьте и варите 30 минут, периодически помешивая. Подавайте, украсив петрушкой. 3. Французский луковый суп Карамелизованный лук придает этому супу богатый аромат, а крепленое вино добавит пикантных ноток. Что и говорить, французы знают толк в горячих супах. Вам понадобится:

Сыр – 100 г

Лук – 500 г

сахар 1ст ложка

Сливочное масло – 50 г

Бульон овощной – 1,5 л

Портвейн "Порто" – 2 ст. л., по желанию

Багет – ломтики

Соль, перец – по вкусу Приготовление: Лук нарежьте тонкими полукольцами. На разогретой сковороде с толстым дном растопите сливочное масло и тушите лук до мягкости и золотистого цвета в течение 20 минут. Приправьте солью и перцем, посыпьте сахаром и карамелизируйте на слабом огне еще 10 минут. Влейте в лук половину порции горячего овощного бульона, доведите до кипения и варите на слабом огне еще 15 минут. Добавьте портвейн и варите еще 30–40 минут. Для детской версии портвейн можно опустить, однако именно он прибавит насыщенности вкуса и аромата. Разлейте суп по горшочкам или тарелкам, которые можно будет поставить в духовку. Нарежьте багет, слегка окуните его в суп с обеих сторон и густо посыпьте сыром. Выложите хлеб поверх супа и запекайте под грилем 5–7 минут до румяной корочки. Приятного аппетита! 4. Теплый томатный крем-суп