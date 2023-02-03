Это умение пробиться сквозь невидимую железную стену, которая стоит между тем, что ты чувствуешь, и тем, что ты умеешь. Как же все-таки проникнуть через такую стену? На мой взгляд, биться об нее головой бесполезно, ее нужно медленно и терпеливо подкапывать и продалбливать.
Что такое рисование? Как им овладевают?
Это умение пробиться сквозь невидимую железную стену, которая стоит между тем, что ты чувствуешь, и тем, что ты умеешь.
Как же все-таки проникнуть через такую стену?
На мой взгляд, биться об нее головой бесполезно, ее нужно медленно и терпеливо подкапывать и продалбливать.
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Но можно ли неутомимо продолжать такую работу, не отвлекаясь и не отрываясь от нее, если ты не размышляешь над своей жизнью, не строишь ее в соответствии с определёнными принципами?
И так не только в искусстве, но и в любой другой области.
Великое не приходит случайно, его нужно упорно добиваться.
Что лежит в первооснове, что превращается во что: принципы человека в его действия или действия в принципы, — вот проблема, которая на мой взгляд, неразрешима и которую так же не стоит решать, как вопрос о том, что появилось раньше – курица или яйцо.
Однако, я считаю делом очень положительным и имеющим большую ценность, попытку развить в себе силу мышления и волю.опубликовано econet
©Винсент Ван Гог
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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