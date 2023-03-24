Во всем виноваты женщины

В отношениях присутствуют два человека: Он и Она. И свою ответственность за качество этих отношений несут оба. Но почему-то в свете последних тенденций эту функцию должна выполнять только женщина. Она несет ответственность и за низкую самооценку мужа, за его застревание в инфантильной позиции, за его неумение знать и говорить о своих потребностях, отстаивать свои границы, и за много ещё чего!

Муж пьёт – значит у жены холодное сердце. Мало зарабатывает – не додала внимания, энергии, похвалы. Плохие отношения в семье – значит, непокорная и критикует мужа. Имела «неосторожность» эмоционально отреагировать и высказаться - непременно покайся, что дура.

Этот список того, что не так делает женщина можно еще долго продолжать. И на всё один рецепт – хвали его, что бы он не делал! Так ведут себя мудрые, счастливые и женственные женщины!

Да, очень устали женщины от проблем в семье, и готовы ухватиться за любой рецепт – лишь бы полегчало! Но порой велика цена таких усердий – ещё больше усугубляющийся невроз.

Проблемы в семейной жизни уходят далеко за пределы похвал, количества разнообразных блюд к обеду и идеально вымытых полов.

В отношениях присутствуют два человека: Он и Она. И свою ответственность за качество этих отношений несут оба. Но почему-то в свете последних тенденций эту функцию должна выполнять только женщина.

Она несет ответственность и за низкую самооценку мужа, за его застревание в инфантильной позиции, за его неумение знать и говорить о своих потребностях, отстаивать свои границы, и за много ещё чего!

И она снова впрягается в роль мамочки в отношениях, только пытается сменить контроль на заботу.

Или ещё вариант, но уже с другими ингредиентами – роль дочери, подкрепляемая лозунгами «… о том, как важно слушаться мужчину»!

Слушаться можно только папу, а взрослые Мужчина и Женщина умеют договариваться друг с другом и находить компромисс.

Так к чему эта моя тирада? К тому, что подобные способы не решают основных проблем, и даже усугубляют их.

Что делать в таком случае женщине?

Во-первых, стоит разобраться, почему вы находитесь именно в таких отношениях, но сделать это стоит на приеме у специалиста.

Понять, не проецируете ли вы на своего партнера свои чувства по отношению к другим значимым людям для вас.

Может быть, у вас проблемы с самооценкой, вы часто чувствуете себя жертвой, или вы находитесь во власти семейных или родовых сценариев, или застряли в детской травме и смотрите на своего партнера как отца, пытаясь получить от него любовь, внимание и поддержку.

Исследовать свои потребности, понять, как вы можете их удовлетворить и т.п.

Разобраться с самой собой - вот лично ваша ответственность!

Точно такой же путь и у мужчины! У него так же имеются задачи – вырасти, психологически созреть. И это его ответственность. Мы не можем донести их на своих руках во взрослую Мужскую жизнь, где есть движение, цели, достижения. Иначе тут же психологически превращаем Мужчин в наших сыновей.

А как же вера в мужчину? – возможно, спросите вы.

Да, безусловно, мы можем оказывать им поддержку, но весь вопрос в ее качестве. Если она чисто человеческая и бескорыстная, без давления и ожиданий, то от неё будет польза. К тому же, разобравшись с самой собой, будет гораздо проще оказать такую поддержку.

Да и вера не образуется просто так, от простого решения или повторения установок о том, что надо верить. Искренняя вера рождается на основе принятия.

А оно появляется тогда, когда будут отреагированы сложные чувства в отношении ключевого объекта раздражения. И уже здесь появляется возможность строить конструктивный диалог.

Рассказать партнеру о своих потребностях, о том, что вы хотите изменить. Тут появляется шанс, что он услышит вас, и поймет, что так же нуждается в росте, взрослении и изменениях.

Просто «стараться быть лучше» для него - это не решение проблемы.

Когда я читаю рекомендации о том, что надо стараться быть всегда красивой при нем, разговаривать с ним спокойным и ласковым тоном, быть самой внимательной, нежной и обаятельной, аккуратной, чистоплотной и прочее, то вижу во всем этом способы заслужить любовь. Это советы от тех, у кого проблемы с чувством собственной ценности.

Где очередная «примочка» должна помочь обратить его внимание в свою сторону. И его ли? Часто во всем этом звучит немая мольба: «Ну посмотри на меня папочка, мне так нужно твое внимание и любовь!»

Женщина, у которой все хорошо с самооценкой, не будет пытаться заслуживать внимание. Она ценна сама по себе, просто так, и имеет это внимание просто потому, что она есть. Она говорит о том, чего хочет – и получает это!

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Женщина со здоровым чувством собственной ценности знает, что имеет право на различные реакции, слабости и недостатки. А так же дает это право своему мужчине.



И только тогда можно быть живым человеком в отношениях, а не механизмом, живущим по правилам и предписаниям. И только тогда можно строить отношения без страха раствориться в них и потерять себя, и не искать кто прав, а кто виноват. Тут каждый знает свою ответственность!опубликовано econet

Автор Юлия Боженова

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