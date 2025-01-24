Не храните «сувениры» из прошлого

Каждые отношения, которые мы получаем — это лишь показатель открытости или закрытости вашего внутреннего пространства, тех каналов, в которые в них поступает или не поступает безусловная любовь

Когда мы вступали в пору юности, мы готовили свои сердца для того, чтобы в них могла войти любовь. В более зрелом возрасте любовь готова войти в нашу жизнь, но только сердца очень многих из нас буквально не готовы к этому, закрыты.

Каждые отношения, которые мы получаем — это лишь показатель открытости или закрытости вашего внутреннего пространства, тех каналов, в которые в них поступает или не поступает безусловная любовь.

Мы все стремимся к светлому возвышенному чувству и каждый из нас в глубине души уверен, что одиночество и прошлые или нынешние несчастливые взаимоотношения не имеют ничего общего с предчувствием, отголоском того настоящего чувства, которое мы все подсознательно знаем и носим, но так и не научились проявлять его наружу и получать.

Вы замечали, как влюбляется подросток или юноша? Это всегда внезапное, всеобъемлющее, не знающее границ и меры чувство. Человек еще не успел пораниться во взаимоотношениях, сделать о них субъективные неприглядные выводы, а потому вбирает в себя новые неизведанные чувства словно губка. Потому явление первой любви так примечательно, и не только потому что подросток влюбляется в первый раз, а потому что новое чувство словно входит в пустое, незаполненное ничем пространство.

«Свято место пусто не бывает» — так схематично можно описать явление первой любви. Потому первое чувство такое чистое, мощное, запоминающееся потому что у молодых людей еще нет эмоциональных блоков и барьеров, а если и возникают проблемы, то обычно они объясняются отсутствием опыта.

Это нестрашно, как правило, вряд ли первая любовь ведет к крепким и слаженным отношениям на всю жизнь, чаще всего подростковые пары разбегаются. Это нормально, человек всю жизнь проходит уроки, это справедливо и для подростков. На примере первого чувства они учатся взаимодействовать с первыми партнерами, пытаются строить отношения, исследовать сексуальную сферу и пытаться разобраться в психологии противоположного пола.

С каким бы снисхождением мы бы не относились к наивности, открытости и уязвимости подростков, нам стоит стремиться к той модели, в которой они пробуют себя во взаимоотношениях — они приходят в них «пустыми» и готовы отдавать и чувствовать на полную!

Никаких старых травм и обид, шлейфов эмоциональных болей из прошлого, ограничивающих убеждений из негативного опыта. Опыт, убеждения — это отлично, но только до той поры, пока они упорядочивают жизнь, а не заводят ее в тупик. Опыт — это реальные, полезные знания полученные из собственного опыта, но если он становится блоком, не дающим проявиться любви, то от него стоит безжалостно избавляться. А теперь представьте, что каждый партнер вынес такой груз из каждых предыдущих взаимоотношений, и теперь гордо носит его с собой, не замечая тяжести!

То есть храня свои «сувениры» из прошлого, и пытаясь выстроить на их фундаменте новые отношения, мы, по сути, бьемся с партнером каждый своим защитным панцирем и удивляемся, почему не приходит любовь.

От боли, вынесенной из предыдущих отношений, можно избавиться, лишь переключившись из режима «думать» в режим «чувствовать». Просто нужно наконец обратить внимание на свою эмоциональную сферу, избавившись от лишнего груза и сделав «погромче» все, что хочется усилить. опубликовано econet

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