«РЕПКА»: массаж-гимнастика для здоровья вашего малыша

Основа любого массажа, в том числе «материнского» - поглаживания. Этим приемом начинают и заканчивают...

1. «Посадил дед репку» (сгибаем в коленках обе ножки).

2. «Выросла репка большая-пребольшая» (берем в руки ладошки малыша и прямыми ручками рисуем в воздухе большой круг: «Вот такая!»).

3. «Стал дед репку тянуть» (сгибаем-разгибаем обе ножки в коленках 3 раза и оставляем согнутыми: «Тянет-потянет, тянет-потянет, тянет-потянет, а вытянуть не может!»).

4. «Позвал дед на помощь бабку. Бабка идет, с ноги на ногу переваливается, топ-топ» (поднимаем прямые ножки вверх поочередно 3-4 раза).

5. «Стали они вместе репку тянуть. Тянут-потянут, а вытянуть не могут!» (см. пункт 3).

6. «Позвали они тогда на помощь внучку. Внучка легкой походочкой идет, топ-топ-топ» (сгибаем ножки в коленках поочередно 3-4 раза).

7. См. пункт 5.

8. «Позвала внучка тогда на помощь Жучку. Жучка на помощь вприпрыжку бежит, прыг-скок» (делаем «велосипедик», 3-4 раза).

9. См. пункт 5.

10. «Позвала Жучка на помощь Кошку. Кошка лапками мягко ступает и мурлычет, мур-мур» (берем ножки малыша, сгибаем в коленках и делаем круговые движения поочередно вправо и влево, 4 раза).

11. См. пункт 5.

12. «Что же делать? Как нам быть? Как же репку нам добыть?» (берем ручки малыша, разводим их в разные стороны и поочередно сгибаем к грудке).

13. «Решила Кошка поймать им в подмогу мышку, хоп-хоп-хоп!» (сводим прямые ручки малыша перед грудью и опять разводим в стороны 3 раза).

14. «Но мышка была маленькая, проворная и убежала. Тогда кошка решила ловить по-другому. Ловила-ловила, ловила-ловила, и поймала!» (разводим прямые ручки в стороны и сводим вместе, поворачивая малыша на бочок, поочередно, то направо, то налево, по 2-3 раза в каждую сторону. При этом, когда поворачиваемся последний раз, можно попробовать перевернуться на животик).

15. «А Мышка была очень сильная мышка и сказала: «Так и быть, помогу вам, давайте вместе тянуть вашу репку!» (сгибаем-разгибаем в локтях разведенные в стороны прямые ручки 3-4 раза).

16. «Стали они тянуть репку все вместе. Тянут-потянут, тянут-потянут, тянут-потянут – вот и вытянули репку!» (поднимаем-опускаем прямые ручки поочередно вверх-вниз, а в конце, на словах «вытянули репку!», подтягиваем малыша за обе ручки, переходя в положение сидя. Для деток постарше можно «вытянуть репку» несколько раз).опубликовано econet.ru

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