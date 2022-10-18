Как сохранить отношения: 5 контрактов доверия от Стивена Карпмана

С одной стороны мы стремимся к отношениям на всю жизнь, с другой – отчаянно отстаиваем свою свободу...

Человечество парадоксально. С одной стороны мы стремимся к отношениям на всю жизнь, с другой – отчаянно отстаиваем свою свободу. Мы упрямо верим в то, что любовь между двумя людьми – это вечный экстаз, слияние в единое целое и послушно выполняем навязанные нам семьей и обществом роли «настоящих мужчин» и «настоящих женщин» с целым набором правил и предписаний, которые не имеют отношения к реальной личности и жизни в целом.

А теперь представьте, что двое решили жить вместе, имея в голове взаимоисключающие желания и целый набор иллюзорных представлений о том, какими должны быть мужчина и женщина в отношениях, кто ведущий, а кто ведомый и многое другое. И при этом забываем принять в расчет, что наш партнер тоже имеет свои желания, мечты, чувства и что они должны быть обязательно удовлетворены не мытьем так катаньем. Как вы думаете, это хороший фундамент для построения близких отношений на всю жизнь?

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Вопрос риторический, и ответ на него очевиден.

Так что же делать?

Пять контрактов доверия Стивена Карпмана

Транзактный аналитик, доктор Стивен Карпман предлагает парам договориться и установить свои правила в отношениях, скрепив их пятью контрактами доверия. В них он уточнил основные требования, обязанности сторон и распределил ответственность в паре, тем самым создав основу для близких доверительных отношений без психологических игр (манипуляций).

Вот они:

1. Контракт «о сохранении отношений»

Заключая контракт «о сохранении отношений» партнеры обязуются поддерживать структуры и стандарты отношений, принятые в обществе. И неважно венчались вы в Церкви, регистрировались в Загсе или решили жить в гражданском браке, с точки зрения социума вы – семья и, так или иначе, вам придется договариваться.

Чтобы ваши отношения были крепкими и надежными избегайте следующих ошибок:

— Бросать работу и «виснуть» на партнере. Многие женщины попадают в ловушку стереотипа «хорошая жена сидит дома и занимается семьей». В этом нет ничего плохого, если вы, действительно, договорились, что партнер, который не зарабатывает денег, но занимается детьми, обеспечивает домашний комфорт и уют – это равноценный вклад в благополучие семьи.

Однако, на поверку оказывается, что тот, кто зарабатывает деньги устанавливает свои порядки, которые обсуждению не подлежат, а забота о семье приравнивается им к безделью («Сидишь дома и ничего не делаешь»).

Поэтому работу лучше не бросать. Определенная финансовая независимость дает больше автономии и уверенности в завтрашнем дне.

В меньшей степени – это относится к мужчинам. Хотя, думаю, что мужчины, которые «сидят» дома, испытывают большее давление не только со стороны своих партнеров, но и социума.

Есть и другая крайность, когда один партнер служит другому: зарабатывает для него деньги, обеспечивает ему уют и комфорт, забывая о себе и своих потребностях. Это тоже перекос, который рано или поздно сведет на нет ваши отношения.

— Постоянно угрожать разорвать отношения. Это определенный вид шантажа, с помощью которого зависимый партнер (финансово или эмоционально) оказывает давление на своего партнера, в надежде получить желаемое. Это «игровой» способ управлять своим партнером и взять власть в свои руки. Например, «Я или твоя работа», «Я или твои друзья», «Я или твоя деловая поездка без меня» или «Я уйду, если ты не изменишься», «Я уйду, если ты не будешь таким, каким я хочу тебя видеть» и так далее. Таких примеров в каждой паре предостаточно.

— Внезапно пренебрегать целостностью, порядком или гигиеной. Измена, пренебрежительное отношения к чувствам, мнению или виденью другого партнера и его собственности, не говоря уже о личной гигиене, является грубейшим нарушением этого контракта.

— Отказываться от взятых ранее обязательств. Например, забыть о совместном походе в кино, засидевшись в офисе, в то время как партнер ждет у входа кинотеатр, отказываться делать то, что обещал/обещала ранее, когда на тебя рассчитывают или принимать совместные решения, которые учитывают интересы партнеров и прочее.

В отсутствие такого контракта, человек может сказать: «Я волен сам принимать любые решения».

2. Контракт «о защите»

К сожалению, партнеры не часто пекутся о чувствах друг друга, используя слабые стороны партнера для манипуляций. Например, вызывают в нем ревность или вгоняют в краску выходками на грани фола, обещают быть к ужину, а сами проводят время со своими друзьями за игрой в покер или подружками в кафе. Но чаще всего – это просто отказ от взятых ранее обязательств заботиться о чувствах партнера.

Принимая во внимание контракт «о защите», партнеры соглашаются оберегать друг друга от лишней тревоги и боли в ожидании стрессовых ситуаций, заранее обеспечивая поддержкой и информацией. Партнер избавляет другого от болезненной ревности, стыда, излишнего гнева и неопределенности, помня о его слабостях и сдерживаясь, когда это необходимо.

В отсутствие такого контракта, человек говорит: «Тебе придётся самому разбираться со своими чувствами».

3. Контракт «об открытости»

Заключив такой контракт, партнеры обязуются обсуждать малейшие разногласия, обиды, недоразумения и желательно в день их возникновения. Избегайте использовать снисходительный тон, перебивать друг друга, утаивать информацию или намерено вводить в заблуждение.

Заключая этот контракт, выполняйте три правила открытости:

1. Поднять тему.

2. Обговорить (договориться).

3. Закрыть тему.

Если вдруг вы решите «проглотить» обиду на партнера, то ваше негативное чувство превращается в психологический «купон» – еще один вид манипуляции, когда человек припоминает старые обиды в очередном скандале, одерживая верх над партнером, чтобы получить выгоду. Например, пойти гулять с друзьями на всю ночь, купить себе очередные туфли «не по карману» или уехать, не предупредив, оставив партнера наедине с чувством вины.

В отсутствие такого контракта, человек заявляет: «Я ничего не обязан тебе говорить».

4. Контракт «об удовольствии»

Принимая во внимание такой контракт, партнеры соглашаются дарить друг другу удовольствие.

Занимаясь сексом, открыто говорите о своих предпочтениях и соглашайтесь делать то, о чем просит ваш партнер. Отыгрывание «Не дави на меня, я и так собираюсь» или молчание, во время которого вы накапливаете недовольство «непроницательностью» партнера чревато разрушением ваших сексуальных отношений.

В совместном времяпрепровождении соглашаться на посещение новых мест по прихоти партнера, даже если вам совсем этого не хочется. Например, супружеская пара никак не может договориться, как они проведут отпуск на побережье. Одному интересны экскурсии, другой хотел бы провести время на пляже. Вариант решения может быть таким: половину отпуска они исследуют побережье, а вторую – проводят на пляже. Оба остаются довольны отпуском.

В отсутствие такого контракта, человек транслирует: «Мы оба можем развлекаться, каждый по-своему».

5. Контракт «о гибкости»

Партнеры договариваются о спонтанной готовности уступать в возникающих спорах, даже будучи уверенными в своей правоте, ради сохранения мира.

Противоположность гибкости – это жёсткая позиция: «Я не буду менять свой образ жизни ради кого бы то ни было», игнорируя возможность найти решение, которое могло бы устроить каждого из партнеров. Например, жена любит дайвинг, а муж боится погружений под воду с аквалангом. Поскольку муж финансово обеспечивает семью, он запрещает жене тратить деньги на погружения, обвиняя ее в транжирстве. Однако, он не против прогулки на яхте.

Решение, которое могло бы удовлетворить всех, это совместное путешествие на яхте, и часовая стоянка в бухте, где муж мог бы наслаждаться видами или высадиться на берег, чтобы позагорать на пляже или покупаться на мелководье, а жена дайвингом.

В отсутствие такого контракта, человек заявляет: «Похоже, мы по-разному смотрим на вещи».

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Контракты на доверие помогут парам построить близкие доверительные отношения длиною в жизнь, при этом учитывая индивидуальность и право на автономию каждого из партнеров.

Контрактные отношения не исключает конфликтов, ссор и других неприятных моментов, однако они не дадут сбиться с курса и сохранят ваши отношения даже в самые сложные времена. Более того, пройдя ту самую пресловутую притирку (куда без нее?), вы еще раз убедитесь в том, что созданы друг для друга.

Однако помните, что каждый человек имеет право на ошибку, и если отношения важны для двоих, то прощение — еще одна возможность любить друг друга.опубликовано econet.ru

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