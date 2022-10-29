Хорхе Букай: 3 волшебные истории

Несмотря на кажущуюся простоту, истории знаменитого аргентинского психотерапевта Хорхе Букая из книги "Истории для размышлений" хранят в себе фундаментальную мудрость.

Несмотря на кажущуюся простоту, истории знаменитого аргентинского психотерапевта Хорхе Букая из книги "Истории для размышлений" хранят в себе фундаментальную мудрость.

1. Иллюзия

Жил-был толстый и некрасивый крестьянин,

который влюбился (а почему бы и нет?)

в прекрасную белокурую принцессу.

Однажды принцесса — кто знает зачем —

поцеловала толстого и некрасивого крестьянина.

И он, словно по волшебству, превратился

в стройного и статного принца.

(По крайней мере, так ей казалось).

(По крайней мере, таким он чувствовал себя).

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2. Грусть и ярость

В одном заколдованном королевстве, где не ступала нога человека, а может быть, ровно наоборот, где люди становятся путешественниками, не замечая того…

В сказочном королевстве, где нереальное становится реальным, был прекрасный пруд.

Или, скорее, лагуна с кристально чистой водой, в которой плавали рыбки всевозможных расцветок и переливались все оттенки зеленого цвета.

Грусть и Ярость подошли к этому сказочному водоему, чтобы вместе искупаться. Обе сняли одежду и, нагие, вошли в воду.

Ярость, как обычно, спешила (что с ней всегда бывает), быстро искупалась и еще быстрее вышла из воды.

Но Ярость слепа или, по крайней мере, видит происходящее неотчетливо. Поэтому она в спешке надела платье, которое было ближе.

А платье оказалось не ее, а Грусти.

И облаченная в наряд Грусти Ярость ушла.

Спокойно, безмятежно, как и всегда, Грусть закончила купаться и безо всякой спешки — или, если сказать точнее, не давая себе отчета в том, что время проходит, — медленно и лениво вышла из пруда.

На берегу она обнаружила, что ее одежды нет.

А, как всем известно, больше всего Грусть не любит оставаться обнаженной. Поэтому она надела то платье, что нашла у пруда: платье Ярости.

Говорят, что с тех пор часто можно увидеть ярость — слепую, жестокую, сердитую и ужасную. Но если внимательно приглядеться к ней, то можно заметить, что ярость, которую мы видим, всего лишь маска и под платьем ярости прячется грусть.

3. Осознание

Я встаю утром. Выхожу из дома. В асфальте - отрытый люк. Я его вижу и падаю туда.

На следующий день я выхожу из дома, забываю, что в асфальте - открытый люк, и снова туда падаю.

На третий день я выхожу из дома и пытаюсь вспомнить, что в асфальте - открытый люк. Однако я об этом вспоминаю и снова падаю.

На четвертый день я выхожу из дома и пытаюсь вспомнить, что в асфальте — открытый люк. Я вспоминаю об этом, однако не замечаю колодца и падаю.

На пятый день я выхожу из дома. Я помню, что нужно обратить внимание на люк, и иду, уставившись вниз. Вижу люк, однако несмотря ни на что вновь падаю туда.

На шестой день я выхожу из дома. Вспоминая о люке на асфальте, ищу его взглядом, вижу люк, пытаюсь через него перепрыгнуть, но еще раз падаю.

На седьмой день я выхожу из дома. Вижу люк, разбегаюсь, прыгаю, касаюсь носками ботинок противоположного края, но этого не достаточно, и я срываюсь в эту дыру.

На восьмой день я выхожу из дома. Вижу люк, разбегаюсь, прыгаю, перепрыгиваю! Я так горд тем, что преодолел это препятствие, что от радости начинаю прыгать… После чего снова падаю в колодец.

На девятый день я выхожу из дома, вижу люк, разбегаюсь, перепрыгиваю через него и продолжаю свой путь.

На десятый день,

а именно — сегодня,

я понимаю,

что удобнее идти…

по противоположному тротуару.опубликовано econet.ru