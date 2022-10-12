Настоящий МУЖЧИНА, встретив СВОЮ женщину, сомневаться не будет

Большую часть жизни мы проводим в поиске своей идеальной женщины, а когда находим, то начинаем колебаться. Мы не в состоянии принять этот необходимый шаг перед тем, как сможем действительно назвать её своей.

Большую часть жизни мы проводим в поиске своей идеальной женщины, а когда находим, то начинаем колебаться. Мы не в состоянии принять этот необходимый шаг перед тем, как сможем действительно назвать её своей.

Вам будет казаться, что приняв однажды обязательство, принять следующее будет уже легче, — но обычно это не так.

Называть ли вашу подружку своей девушкой, говорить ли ей, что любите, съехаться ли с ней или называть её своей женой — всё это неизбежные решения, которые вам придётся принять.

Нерешительность — это ваш враг. Конечно, прежде, чем принять такие решения, вам нужно всё хорошо обдумать, но вы никогда не должны сомневаться без истиной на то причины; настоящие мужчины этого не делают.

Настоящие мужчины принимают трудные решения, поскольку понимают, что эти решения должны быть приняты.

Настоящий мужчина не сомневается, когда встречает свою свою женщину. Потому что:

1. Он понимает, что ему крупно повезло

Настоящий мужчина — это достаточно опытный мужчина. У него за плечами достаточно неудачных отношений и достаточно встреч с не его женщинами, чтобы понять, что он встретил именно ту, которую искал.

Он не будет колебаться, потому что знает, что только что выиграл в лотерею, а какой мужчина будет ждать, чтобы «обналичить» свой выигрыш?

Почему он должен ждать, чтобы рассказать ей, как много она значит для него? Он не видит в этом никакого смысла.

Удача не длится вечно, он чувствует необходимость «зафиксировать» успех, прежде, чем какой-нибудь другой молодой человек появится у него на пути.

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На земле живёт около 7 млрд. человек, и найти среди них того, с кем вам хотелось бы разделить вашу жизнь, дано не всем.

Так же как и молния не бьёт в одно место дважды, так и мужчина не хочет ввязаться в азартную игру и погибнуть в очередной раз.

2. Он достаточно зрел, чтобы столкнуться с обязательствами

Я не говорю о том, что он не боится обязательств – нет, большинство людей этого боятся, речь о том, что несмотря ни на что, он готов пойти на этот шаг. Он готов находить компромиссные решения, потому что уверен, что его женщина достойна того.

Возможно, его и пугают обязательства, но бежать от них он не будет; он смотрит своим страхам в лицо – что и должен делать мужчина. Кроме того, он может быть более, чем готов связать себя обязательствами, главное, чтобы не было этих пугающих мыслей.

Возможно, он больше ничего так сильно не хочет, как обосноваться и любить свою женщину всем сердцем. Он может быть готов посвятить всего себя и свою жизнь ей. Независимо от того, боится ли он обязательств, если он готов посвятит себя своей женщине, значит он настоящий мужчина.

3. Он хочет, чтобы она поняла, как прекрасна и как много значит для него

Большинство мужчин, по каким-то причинам, считают, что женщины понимают, как много они для нас значат. К сожалению, всё с точностью да наоборот.

Если ваша женщина не прорицательница, вам нужно использовать ваши слова и ваши действия. Вы должны быть рядом, сказать ей о своей любви и показать, как она важна для вас.

Настоящий мужчина понимает это, и более того, понимает, как важно для его партнёрши знать, что она любима.

Ваша нерешительность говорит ей о вашей неуверенности. Она говорит о том, что несмотря на то, что вы обещаете всегда быть рядом и любить её, в один прекрасный день можете оставить её.

Вам может казаться, что ваша нерешительность незаметна, но на самом деле она зачастую приносит невероятный вред.

4. Он боится потерять её

Верно. Настоящий мужчина боится потерять женщину, которую любит и вовсе не боится в этом признаться. Когда вы встречаете свою идеальную женщину, вы должны бояться потерять её, поскольку это может стать вашей трагедией.

Она становится вашей жизнью, и если бы вы потеряли её, вы потеряли бы самого себя – а точнее, потеряли бы человека, которым она помогла вам стать. Она неотъемлемая часть вас самого.

Настоящий мужчина боится за женщину, которую любит и принимает и признаёт это. Он позволяет этому страху вести его и помочь осознать ему, как важна для него эта женщина.

Настоящие мужчины боятся – боятся больше, чем остальные. Это не признак слабости, скорее, признак самосознания.

5. Он готов бросить весь мир к её ногам, потому что верит, что она этого достойна

Ему хочется быть первым и единственным кто покажет ей новые места, даст попробовать новые блюда, вина долгой выдержки и подарит приключения. Он хочет быть первым, кто подарит ей много новых впечатлений, потому что хочет стать так же её частью, как она стала его.

Он хочет, чтобы в один прекрасный день она оглянулась назад и вспомнила обо всех этих удивительных приключениях и чтобы на её лице появилась улыбка. Ему хочется, чтобы она улыбалась, чтобы была счастлива, была довольна собой, своей жизнью, своим жизненным опытом и принятыми решениями.

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Решения с кем вы собираетесь провести оставшуюся часть жизни, это бесспорно наиболее важное решение, которое принимает каждый человек.

Настоящий мужчина отказывается быть причиной сожалений женщины о том, что она провела отведённые для неё дни на этой планете. Наоборот, он хочет стать причиной радости.

6. У него нет ни малейшей причины сомневаться

Ни одной веской причины, по крайней мере. Конечно, мы всегда можем придумать оправдания или даже невероятные сценарии, а порой и настоящий бред, только бы не разбить никому сердце. Настоящие мужчины так не поступают, а вот подонки, да.

У настоящего мужчины нет ни малейшей причины сомневаться и долго ждать, чтобы сказать о своих чувствах. Она его идеальная женщина. Если он хочет стать её идеальным мужчиной, он примет это решение – и это будет первым шагом.

Чаще всего, люди предпочитают быть слепыми, уходят и расстаются. Большинство отношений обречены на провал, поскольку они между двумя людьми неспособны работать сообща.

Но когда вы находите нужного человека, нет веских причин, чтобы сопротивляться. Мы можем придумать кучу отговорок, но это всего лишь отговорки. Настоящий мужчина честен с самим собой. Когда он знает, что он нашел ту, он делает ее единственной.опубликовано econet.ru

©Paul Hudson

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