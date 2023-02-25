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Не «ради» него, но «с» ним...

Источник: sobiratelzvezd.ru 25 февраля 2023 5668
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Когда мы принимаем решение чем-то заняться с другим человеком – чем–то важным, вроде секса, или менее важным, вроде прогулки по площади (а может быть, столь важным, как прогулка по площади, и столь не незначительным

Не «ради» него, но «с» ним...

…Когда мы принимаем решение чем-то заняться с другим человеком – чем–то важным, вроде секса, или менее важным, вроде прогулки по площади (а может быть, столь важным, как прогулка по площади, и столь не незначительным, как секс), мы должны осознавать, что это добровольное решение, задуманное как совместное действие с другим человеком, но не «ради» него, а «с» ним.

Важно начать осознавать, что наши отношения с миром, с окружающими, с близкими в действительности заключаются в действиях «с» ними.

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И что это решение автономно и зависит от нашего свободного выбора.

Что я не делаю ничего ради другого и поэтому он мне ничего не должен.

Что он ничего не делает ради меня и поэтому я ему ничего не должен.

Что мы просто делаем некоторые вещи вместе. И рады этому.

В этом случае я не попаду в зависимость от него и не попытаюсь вызвать ее в нем.

Я не уроню своего достоинства, пытаясь заставить его бояться.

Я откажусь от потребности вызвать его ненависть.

Не «ради» него, но «с» ним...

Я отвергну позицию жертвы, чтобы ему никогда не было меня жалко.

Я не буду пытаться стать для него незаменимым.

Я буду довольствоваться его любовью или нелюбовью.

Как бы то не было, если он меня не любит, пусть не переживает за меня, всегда найдется кто-то способный меня полюбить.опубликовано econet

Автор Хорхе Букай

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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