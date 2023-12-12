Твоя любовь имеет ценность только для тебя

Как сдержать щедрость, чтобы не перекормить другого своей любовью? Как удержаться и не перенасытить его вниманием, не наговорить ему лишних слов, не отдать слишком много? Неужели нужно быть скаредным, жадным, расчетливым, все время что-то соизмерять и подсчитывать? Ну как это может вообще сочетаться с любовью? Если человек любит, ему не жаль отдать ничего. Верно?

Как сдержать щедрость, чтобы не перекормить другого своей любовью? Как удержаться и не перенасытить его вниманием, не наговорить ему лишних слов, не отдать слишком много?

Неужели нужно быть скаредным, жадным, расчетливым, все время что-то соизмерять и подсчитывать? Ну как это может вообще сочетаться с любовью? Если человек любит, ему не жаль отдать ничего. Верно?

Как сдержать щедрость? Никак не сдерживать. К щедрости это все отношения не имеет. И перекормить любовью человека невозможно. А вот вниманием своим драгоценным - да, лишними словами - конечно. И отдать ему можно слишком много того, чего ему совсем не нужно и даже нежелательно.



Не нужно быть жадным, расчетливым и скаредным в любви. Достаточно просто немного уважать другого человека, замечать, что это - человек, а не собственное продолжение. И тогда шанс попасть в сильный минус сокращается практически до нуля.

Поглядите, что многие люди называют "душевной щедростью" в состоянии любви.

"Доброе утро, малыш, как тебе спалось?" "Спасибо, ок, как ты?" "Я спал неплохо, но перед сном все время мечтал, как мы с тобой встретимся, как я возьму тебя за руку, как поцелую каждый твой великолепный пальчик. Я так люблю тебя, я так хочу увидеть тебя уже сегодня". И т. д.



Объясните мне, пожалуйста (а лучше - себе), где здесь душевная щедрость? Человек рассказывает о себе, о своих мечтах, о желании встречи, о стремлении лобызать пальчики. Почему из таких и из подобных же писем и слов многие люди делают вывод, что они были "душевно щедры"?

Ведь они даже не заметили сухой и сдержанный ответ, не обратили внимания на настроение другого человека, будучи однозначно уверены, что такое сокровище не обожать невозможно, не наслаждаться его вниманием нельзя, а уж его стремление целоваться, конечно же должно вызвать у второго не досаду и не брезгливость, а страстный восторг. Но почему?



Мы хорошо знаем (если нам удалось повзрослеть хотя бы немного), что разные люди в мире относятся к нам по-разному, не все обожают нас как наша мама. Уже в полгода ребенок плачет при виде незнакомых лиц, потому что знает - это не мама, это какие-то чужие граждане, которые представляют для него потенциальную угрозу.

То есть полугодовалый младенец догадывается, что не все вокруг одинаково расположены к нему, а некоторые взрослые люди почему-то забывают. Теоретически они, конечно, в курсе, что не каждая мимо проходящая женщина придет в восторг от их поцелуев, не все обрадуются их пристальному вниманию и тесному контакту. Но вот как только доходит до практики и, особенно, до понравившегося объекта, все нормальные настройки слетают.

Понравился=стал мамой

Опять же, полугодовалый младенец, если ему улыбаться, дать печеньку, какое-то время его к себе по-доброму располагать, бояться взрослого перестает, понимает, что этот взрослый - не враг, ничего плохого не сделает.

То есть для симпатии малыша нужны какие-то дружелюбные действия, хотя бы добрые эмоции, будучи мрачным букой ребенка к себе не расположишь. Увы, для взрослого иногда достаточно собственной симпатии, достаточно, чтобы он сам решил, что ему человек подходит, а выяснять степень взаимности - лишнее.

Самое потрясающее в этом, тот гнев, который такие люди испытывают, когда слышат о необходимости выяснить степень взаимности прежде чем заливать человека эмоциями своей любви. Отмерять и высчитывать? Заниматься подлой бухгалтерией?

Ну нет, страстная душа щедра и ей не жаль своего чувства. Ей-то может и не жаль этого чувства, но почему бы не пожалеть другого человека? Ему-то это зачем? Ведь если он не любит так же сильно, ему такие излияния будут очень неприятны. Почему же не понимает этого "страстная душа"? Вероятно потому, что в ее картине мира, ее чувства - безусловное счастье для всех. Манна небесная.

Эгоист знает только два состояния: отстраненность и холод, когда он не любит, и щедрое заливание своими чувствами выбранный объект, когда он полюбил. Если выбранный объект не отзывается радостью сразу, значит он закрыт, травмирован чем-то, недоверчив и нужно добиваться его расположения, "разогревая" его своей любовью все больше и больше. Тогда он обязательно однажды оттает как кай и обратит на герду полный благодарности взгляд.

Посмотрите, в этой картине даже нет такого пункта: кая не замерз, просто герда ему не нужна, ему нравится снежная королева или девочка с соседней улицы. Нет, герда не может допустить даже мысли, что кай выбирает сам, а ее может отвергнуть, найти себе что-то другое. Мир вращается вокруг герды и если ее пальчик показал на кая, значит кай принадлежит ей по праву.

Более скромный, менее эгоцентричный и самовлюбленный человек, будет дожидаться обратной реакции человека не потому, что он жадный, не потому, что он боится оказаться в минусе, не потому, что он гордый, а просто потому, что он точно знает: если человеку он не нравится, его повышенное внимание будет ему неприятно, его бурные эмоции станут ему грузом, его потребность в близости будет ему обременительна. Он щедр и поэтому он думает о благе и комфорте другого человека, особенно когда тот нравится ему, еще больше думает.

Но не таков влюбленный эгоист. С безразличными людьми он еще кое-как способен опознавать их субъектность, замечать какие-то их реакции, делать вывод, а если это - его возлюбленный, туши свет. Влюбленность мгновенно дает право эгоисту на полное присвоение. И дальше он уже не сомневается, что все слова любви, все его ласки и поцелуи - это его душевная щедрость, а второй буквально купается в этом его душевном золоте.

Золотом поток чувственных эмоций становится только если есть взаимность, когда границы человека открыты, когда он тянется сам к вашему чувственному потоку. Если границы человека закрыты, а от вас идет поток чувственных эмоций, натыкается на преграды, но игнорирует их и снова и снова рвется к цели, то это поток экскрементов, к сожалению, а не золото. Золотым ослом Апулея вам не стать.

Многие, наверное, догадались, почему я сравниваю проявление чувств с экскрементами. Именно так, как здоровый и любимый мамой малыш гордится содержимым своего горшка, потому что мама его хвалит, так же многие эгоисты уверены, что их любовь - благо для любого, а не только для мамы.

На самом деле, радость в первозданном виде это вызывает только у мамы, и у того, кто вас будет любить так же. Для всех остальных людей это имеет смысл только как удобрение, сублимированно. То есть можно удобрить этим (любовью) почву, вырастить что-то, и вот оно уже будет полезно и приятно людям. А направленным потоком из вас - нет.

Само по себе вот это вот распахивание навстречу другому человеку, оно, конечно, хорошо. Сидеть, зажав поток как анус, хуже. Зажимают чувства те как раз, которые думают "а они недостойны!" то есть опять рассматривают свою любовь как награду и честь для других.

А нужно понимать, что это не награда никому, это важно для самого любящего человека. Это ему нужно открыться, ощутить свой поток полных чувств, а вот доносить до человека лишь то, что этому человеку приятно, и если человек явно не открывается навстречу, закрыт, значит и поток чувств в его сторону следует снизить, а остальное сублимировать как-то, направить в другую сторону, но не третировать человека, иметь к нему сострадание, не рассматривать себя как главный приз в мире для всех. У человека могут быть другие представления о призе.

Это Вам будет интересно:

В общем, многим зря кажется, что для контроля над балансом нужна жадность или какая-то фрустрированность. Это дает обратный эффект. Сидит такой жадный человек (а жадность уже предполагает великую ценность его чувств, которыми он жадничает) а потом раз - и расщедрился. Иллюзии изголодавшийся по эмоциям мозг может создавать виртуозно, особенно при помощи либидо, если оно не совсем уж задушено фрустрацией, или было задушено, а теперь вдруг ожило, и так бывает. То есть жадничать - бесполезно, даже вредно.

Полезно только одно - осознать, что твоя любовь имеет ценность только для тебя, это топливо для твоего собственного развития, а человек может тянуться в сторону твоей любви, только если он любит тебя в той же мере. И если это так, и он дает это понять, свою любовь можно направить прямо на него, то есть вот это все: слова, взгляды, прикосновения, просьбы о встречах и о близости. Это все будет совершенно взаимно.

И если человек любит, но совсем не эгоист, он никогда не окажется в глубоком минусе в отношениях.опубликовано econet

(С) Марина Комиссарова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet