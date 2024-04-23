Как определить ведущую руку ребенка

Определение ведущей руки. Для того чтобы результаты тестирования были объективными, постарайтесь соблюдать следующие условия: 1. Лучше, чтобы ребенок не знал, что вы что-то проверяете, поэтому предложите ему позаниматься или поиграть. 2. Это должна быть игра по правилам: взрослый должен сидеть строго напротив ребенка, а все приспособления, пособия, предметы следует класть перед ребенком на середину стола, на равном расстоянии от правой и левой руки.

Для того чтобы результаты тестирования были объективными, постарайтесь соблюдать следующие условия

1. Лучше, чтобы ребенок не знал, что вы что-то проверяете, поэтому предложите ему позаниматься или поиграть.

2. Это должна быть игра по правилам: взрослый должен сидеть строго напротив ребенка, а все приспособления, пособия, предметы следует класть перед ребенком на середину стола, на равном расстоянии от правой и левой руки. Лучше, если коробочки, бусины, мяч, ножницы и т. п. будут разложены рядом со столом на низком столике, чтобы ребенок не видел их, не отвлекался.

Во всех заданиях, приведенных ниже, ведущей рукой следует считать ту, которая выполняет более активное действие.

1. Первое задание — рисование. Положите перед ребенком лист бумаги и карандаш (фломастер), предложите ему нарисовать то, что он хочет. Не торопите ребенка. После того как он закончит рисунок, попросите его нарисовать то же самое другой рукой. Часто дети отказываются: “я не умею”, “у меня не получится”.

Можете успокоить малыша: “Я знаю, что трудно нарисовать такой же рисунок правой (левой) рукой, но ты постарайся” Подбодрите его, скажите, что он делает все верно. В этом задании нужно сравнить качество выполнения рисунков. Проследите за тем, чтобы ребенок правильно и удобно держал ручку или карандаш, не напрягался при выполнении задания, правильно сидел.

2. Второе задание — открывание небольшой коробочки, например спичечного коробка. Ребенку предлагается несколько коробков, чтобы повторение действия исключило случайность в оценке этого теста. Задание: “Найди спичку (фигуру) в одной из коробочек”. Ведущей считается та рука, которая открывает и закрывает коробочки. Вы можете использовать для этого задания коробочки со счетными палочками.

3. Третье задание — “Построй колодец из палочек (спичек)”. Сначала из палочек (спичек) строится четырехугольник, а затем выкладываются второй и третий ряды.

4. Четвертое задание — “Игра в мяч”. Нужен небольшой мяч (теннисный), который можно бросать и ловить одной рукой. Мяч кладется на стол прямо перед ребенком, и взрослый просит бросить ему мяч. Задание нужно повторить несколько раз. Можно бросать мяч в цель, например в корзину, ведерко, круг.

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5. Пятое задание — вырезание ножницами рисунка по контуру. Можно использовать любую открытку (вырезать цветок, зайчика, узор и т. п.). Учтите, что более активной может быть рука, которой ребенок держит ножницы, и та, которой он держит открытку. Ножницы могут быть неподвижны, а открытку ребенок будет поворачивать, облегчая процесс вырезания.

Вы можете получить неверный результат, если размер и форма ножниц не соответствуют руке ребенка. Это задание можно заменить раскладыванием карточек лото (карт). Все карточки (10-15 штук) ребенок должен взять в одну руку, а другой (как правило, эта рука ведущая) раскладывать карточки.

Можно использовать карточки детского лото Карточки стопкой нужно положить строго на середину стола перед ребенком и только после этого еще раз сформулировать задание: “Возьми все карточки в одну руку, а другой разложи их перед собой”. Для того чтобы ребенку было интереснее, попросите его называть то, что нарисовано на карточках.

6. Шестое задание — нанизывание бисера или пуговиц на иголку с ниткой или шнурок.

7. Седьмое задание — выполнение вращательных движений. Ребенку предлагают открыть несколько флаконов, баночек (2-3 шт.) с завинчивающимися крышками. Учтите, ребенок может держать флакон или баночку за крышку, а крутить сам пузырек.

8. Восьмое задание — развязывание узелков (заранее неплотно завяжите несколько узлов из шнура средней толщины). Ведущей считается та рука, которая развязывает узел (другая держит узел).

В этом задании бывает трудно выделить ведущую руку, так как развязывание узелков — процесс довольно сложный и ребенок, как правило, использует обе руки. Можно использовать иной вариант этого задания — составление цепочки из скрепок. Как правило, ребенок в одной руке держит скрепку, а другую скрепку пытается присоединить.

9. Девятое задание — построить из кубиков дом, ограду и т. п. Ведущей является рука, которая чаще берет, укладывает и поправляет кубики. При складывании кубиков чаще используются обе руки. Кроме того, это довольно привычный вид деятельности для любого ребенка, поэтому можно продублировать задание, предложив ребенку конструктор, мозаику с конкретным заданием.

10. Десятое задание — для родителей. Это данные о семейной леворукости. Есть ли в семье у ребенка есть леворукие родственники — родители, братья, сестры, бабушки, дедушки?

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Составьте таблицу из трёх колонок "Левая рука", "Правая рука", "Обе руки", куда заносите полученные результаты. В последнем заданиии, при ответе "да" поставьте плюсик в колонку "Левая рука".

Если вы получили больше семи плюсов в графе “Левая рука”, то ребенок скорее всего леворукий.

Внимательно проанализируйте результаты. Если вы получили все плюсы в графе “Левая рука” за задания 2-9, а за первое — рисование — плюс будет стоять в графе “Правая рука”, то это означает, что бытовые действия ребенок действительно может лучше выполнять левой рукой, а графические — правой. В этом случае, выбирая руку для письма, следует учесть преимущество правой в выполнении графических заданий.опубликовано econet

Автор Наталья Бахарева