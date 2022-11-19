Ум не может существовать в настоящем. Если ты можешь быть здесь, тотально присутствующим, ум исчезнет. Ум может желать, мечтать, мечтать о тысяче и одной мыслях. Он может переместиться в самый конец мира, или в самое его начало

Ум не может существовать в настоящем. Если ты можешь быть здесь, тотально присутствующим, ум исчезнет. Ум может желать, мечтать, мечтать о тысяче и одной мыслях. Он может переместиться в самый конец мира, или в самое его начало, но он не может быть здесь и сейчас, для него это невозможно.

Все невежество заключается в незнании этого. А затем ты беспокоишься о прошлом, которого больше нет, это абсолютно глупо! Прошлое не вернуть. Как ты можешь что-то сделать в прошлом, которого больше нет? Ничего невозможно сделать, это уже прошло, но ты продолжаешь беспокоиться о нем, зря растрачиваешь себя.

Или думаешь о будущем, и мечтаешь, и желаешь. Ты когда-нибудь отмечал, что будущее никогда не наступает. Оно не может наступить. Все, что наступает – это всегда настоящее, а настоящее кардинально отличается от твоих желаний, мечтаний.

Именно поэтому все, что ты желаешь или о чем мечтаешь, воображаешь, планируешь, беспокоишься, никогда не происходит.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Это опустошает тебя. Ты продолжаешь разрушать себя. Ты продолжаешь умирать. Твоя энергия продолжает течь в пустыню, не достигая цели, а просто рассеивается. А затем в дверь стучится смерть. И запомни: смерть никогда не стучится в прошлое или в будущее, она стучится в настоящее.

Ты не можешь сказать смерти, — «Завтра!» Смерть стучится в настоящее. Жизнь тоже стучится в настоящее. Бог тоже стучится в настоящее. Все сущее всегда стучится в настоящее, все несуществующее, всегда является частью прошлого или будущего.

Твой ум – фальшивка, потому что он никогда не стучится в настоящее. Пусть это будет критерием реальности: все, что есть, всегда пребывает в здесь и сейчас; все, чего нет, никогда не является частью настоящего.

Отбрось все, что никогда не стучится в сейчас. И если ты войдешь в сейчас, откроется новое измерение – измерение вечности. опубликовано econet.ru

Автор: Ошо

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet