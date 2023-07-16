Прошу, ни о чем не жалей, не плачь ни о чем, ни о чем не печалься. Ты помни обо мне... с теплом, любовью, с улыбкой. Не вспоминай обо мне с болью, не вспоминай обид, ни своих, ни моих.

Прошу, ни о чем не жалей, не плачь ни о чем, ни о чем не печалься. Ты помни обо мне... с теплом, любовью, с улыбкой. Не вспоминай обо мне с болью, не вспоминай обид, ни своих, ни моих. Не вспоминай вереницы разлук и длинных ожиданий...

Даты ничего не значат, они лишь пунктир, неосторожные мгновения, которые мы стремимся увековечить, упуская теплые струи жизни вне ее пунктуации, за пределами этой громоздкой власти дат, точек, тире...

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Отпусти белых птиц любви на волю, дыши всей глубиной оставшихся, беспризорных чувств, рассеянных в нашем воздухе. Не удерживай наши дни, пусть солнце ласкает их в нашем прошлом. Пусть никто больше не ворошит листву наших осенних полей, не сбрасывает росу с наших трав, не теребит дорожную пыль наших заблуждений и непониманий, не тревожит соленых морей наших слез, не встречает наших бесконечных рассветов, полных ожиданий и несбыточных надежд.

Не провожает нашу грусть под мерный стук колес уходящих поездов, не подглядывает в наши малиновые закаты разочарований...

Мы пытались... мы пробовали на вкус нашу судьбу, мы верили, и - не доверяли... Мы были. И ничто уже не изменит это! Это наше прошлое. И не нужно, не нужно больше ничего в нем менять. Прошу тебя. Целая жизнь пролегла теперь между нами...

Прошу тебя, влюби в себя Жизнь! Пусть она балует тебя, капризничает с тобой и заигрывает, но тянется к тебе в руки, как ласковый щенок. Она прекрасна, ненасытна, скоротечна, но бесценней всех мыслимых даров. Прошу тебя, влюбись в нее, как безоглядно влюблена в нее я!

И если завтра она не придет ко мне с букетом нового дня наперевес, не разбудит меня утром заоконным разноголосьем, не потреплет морским бризом мою непослушную шевелюру, не обнимет теплыми лучами солнца, я успею, прежде, чем узрею обрывки пауз и слов, не сыгранного до конца идеального сценария.

Я все равно успею вдохнуть ее пряными горстями любви, задерживая нежный аромат ее присутствия, мелькнуть любовной мыслью благодарности, зачерпнуть ладонями глоток ее живительной влаги, ощутить ее вечно пульсирующий вызов на седеющих висках...

И вспомнить... все страницы своей Книги, исписанные, исчерканные, переписанные начисто, аккуратные и с загнутыми уголками, пропущенные, и перечитанные многократно, но особенно те, где про Любовь...

Я никогда тебе не говорила, но... у Любви нет прошлого, она может только быть, она не может "пройти", как нельзя перестать дышать и продолжать жить. Все остальные чувства могут.

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Любовь... если однажды она вошла в твое настежь распахнутое сердце, коснулась теплыми губами твоих нежных ресниц, и растворила в себе одним едва уловимым касанием, одним едва уловимым взглядом, едва уловимым волнением души, приютила и убаюкала все твои страхи, и подарила цветные мечты... она остается в сердце, пока оно бьется.

Прошу тебя, впусти новый день, ни о чем не жалей! Пусть пребудет с тобой любовь моего сердца... Прошу тебя, влюби в себя Жизнь!опубликовано econet

© Татьяна Варуха

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