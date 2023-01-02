Он жутко, невыносимо, до исступления упрям. Изредка он прислушивается ко мне, а я делаю вид, что этого не замечаю, он замолкает и склоняет голову набок, упирается щекой в ладонь и… слушает. Он пытается мне объяснить что-то из физики и математики, и радуется, когда я понимаю. Он старается держать фигуру и с вороватым видом уплетает на кухне «медовик».

Он жутко, невыносимо, до исступления упрям. Изредка он прислушивается ко мне, а я делаю вид, что этого не замечаю, он замолкает и склоняет голову набок, упирается щекой в ладонь и… слушает.

Он пытается мне объяснить что-то из физики и математики, и радуется, когда я понимаю.

Он старается держать фигуру и с вороватым видом уплетает на кухне «медовик».

Он очень жесток с людьми и с собой, ему не хватает такта.

Он может починить все, что угодно, у него золотые руки.

Он не умеет выкидывать старые вещи.

Он приносит мне газетные вырезки про кошек и показывает свои детские рисунки с индейцами.

Он любит старое советское кино.

Он может 4 часа проговорить со мной по телефону.

Он постоянно опаздывает.

Он ставит под сомнение все, что я делаю, но я знаю, что он гордится мной, и это крайне приятно.

Он играет с моей кошкой.

Он любит слушать, как я читаю вслух стихи.

У него большие, тяжелые и теплые ладони с длинными, почти музыкальными пальцами.

Он большой и постоянно обо все бьется.

Он смешно танцует.

Он носится на машине и на горных лыжах, и не понимает моего страха.

Он любит смотреть, как я меряю одежду, и участвует в подборе туфель и тона помады.

Он для меня всегда будет мальчиком, хотя у него давно седые виски.

Я хочу, чтобы у моего ребенка были его глаза.опубликовано econet.ru

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