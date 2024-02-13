Кислота и одиночество

Нет никакого способа для создания диалога с человеком, который каждое сказанное тобой слово слышит, как упрек себе. Который чужое мнение воспринимает, как оскорбление себя. Который использует сарказм, как защиту.

Нет никакого способа для создания диалога с человеком, который каждое сказанное тобой слово слышит, как упрек себе.

Который чужое мнение воспринимает, как оскорбление себя. Который использует сарказм, как защиту. Бездны боли внутри такого человека. Боли, которую он даже сам не осознает, и от того, она, как кислота, разъедает его изнутри, его окружающее пространство, его жизнь. Кислота превращается в агрессию. Но не стоит его жалеть или переделывать. Быть таким – это его выбор. © Noell S .Oszvald Это Вам будет интересно: Тупик для вашего будущего Этот выбор следует уважать, насколько это возможно. Уважать, конечно, на расстоянии, чтобы не обжечься кислотой. Это были мысли о предпосылках для создания отношений. А вы думаете, от чего в глубине себя люди бывают столь одиноки...

Автор: Наталья Кундрюкова

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