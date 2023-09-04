Правильная и НЕправильная похвала

Все знают, чтобы мотивировать ребёнка к занятиям и повысить самооценку, нужно его хвалить. Но как делать это правильно? Хвалить можно по-разному — в том числе и с негативными последствиями. Любой родитель, скорее всего, попадал в такую ситуацию: после похвалы ребёнок смущается, не соглашается с вашей оценкой или уходит прочь.

Все знают, чтобы мотивировать ребёнка к занятиям и повысить самооценку, нужно его хвалить. Но как делать это правильно?

Хвалить можно по-разному — в том числе и с негативными последствиями. Любой родитель, скорее всего, попадал в такую ситуацию: после похвалы ребёнок смущается, не соглашается с вашей оценкой или уходит прочь.

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Яркий пример того, как похвала может оказаться вредной, приводит психолог Хаим Гинотт в своей известной книге «Родитель — ребёнок: мир отношений»:

Однажды 12-летняя Линда, играя дома в компьютерную игру, достигла в ней аж третьего уровня. Её отец, увидев это, воскликнул: «Ты просто невероятна! У тебя совершенная координация! В игре ты настоящий эксперт». Линда потеряла к игре интерес и покинула комнату.

Отцовская похвала лишила ее возможности продолжать, так как она сказала себе: «Папа считает меня великим игроком, но я ведь далеко не эксперт. Я вышла на третий уровень, потому что мне просто повезло. Если я снова начну сначала, я вряд ли достигну даже второго уровня. Лучше прекратить игру сейчас, оставаясь победителем».

Похвала здесь была преувеличенной: в образе, который нарисовал перед ней отец, Линда не узнала саму себя. Чтобы похвала получила обратный отклик и мотивировала к новым достижениям, она должна выражать признание и одобрение, а не только оценку. Отец Линды поступил бы правильнее, если бы сказал что-то вроде: «Выйдя на новый уровень, ты, должно быть, чувствуешь себя просто великолепно».

Влияние похвалы на детей с низкой самооценкой — тех, кто больше всего нуждается в поощрении со стороны — исследовали учёные из Огайо и Амстердама. Они обнаружили, что в некоторых ситуациях похвала вызывает обратный эффект: снижает мотивацию и самооценку, вместо того чтобы их поднять. Родители и учителя начинают ещё больше хвалить ребёнка, а его самооценка опускается ещё ниже.

Психологи выделили 2 вида похвалы:

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С акцентом на личности: похвала, которая подчеркивает личные качества ребёнка («Ты такой умный!»);

С акцентом на процессе: похвала, которая обращает внимание на усилия и действия ребенка, а не на его личные качества («Ты действительно хорошо поработал сегодня»).

Детям с низкой самооценкой намного чаще достаются похвалы, которые касаются их личных характеристик. Но это, как правило, только ухудшает ситуацию.

Нужно чаще хвалить за проделанную работу и усердие — а выводы о своих личных качествах ребёнок сделает сам.

Во-вторых, нужно избегать преувеличенно высоких оценок. Если часто говорить ребёнку, что он выполнил работу «превосходно» и «просто замечательно», то в будущем он будет бояться обмануть ваши ожидания. Лучше, чтобы похвала была более конкретной и реалистичной, иначе любая задача будет восприниматься как что-то слишком ответственное и трудновыполнимое.

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Похвала — это тоже вид оценки, поэтому обращаться с ней нужно осторожно. Реалистичная и умеренная похвала, которая акцентирует внимание на процессе, а не на личных качествах, сделает ребёнка более уверенным в себе и подтолкнёт к самосовершенствованию.опубликовано econet

Автор Олег Бочарников

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