Иногда мы выбираем для себя самые сложные пути, потому что... боимся. Боимся, - других вариантов, пусть даже и лучших, что лучший вариант может у нас не получится, у кого-то - да, а у нас - нет. Хотя это было бы очень круто, чтобы у нас получилось. А с трудностями нам и так приходится постоянно справляться.

Иногда мы выбираем для себя самые сложные пути, потому что... боимся.

Боимся, - других вариантов, пусть даже и лучших, что лучший вариант может у нас не получится, у кого-то - да, а у нас - нет.

Хотя это было бы очень круто, чтобы у нас получилось. А с трудностями нам и так приходится постоянно справляться.

И это такое завуалированное оправдание для нас, почему мы не решились на что-то лучшее. Что-то, что могло бы и получится, но мы даже не попробовали.

И что обидно, ведь тоже было бы тяжело. Но результат на выходе - совсем другой. И время. Время потрачено совсем другое и... по-разному.

Все, что мы не попробовали, что чувствовали, страстно хотели, на что не решились, струсили, отступили, это все, - наши не случившиеся жизни, наши не прожитые жизни, не реализованные возможности, не случившиеся мы, не прожитые мы, не реализованные мы.

Мы не можем проиграть, потому что для каждого свой старт, скорость ветра и направление пути. Поэтому никто никому не путеводитель с "колокольни" своего пути.

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Выдерните хоть одну нитку из плетения ткани и направьте ее точь-в-точь с другой, и целостность будет нарушена, и цена самой ткани - равна выбраковке.

Жизнь каждого из нас - ценна своей дорогой.

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© Татьяна Варуха

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