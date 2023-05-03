- Что ты знаешь об отношениях? - спросил старик юношу. Впрочем, он не ждал ответа. Посмотрев взглядом хищника в глаза парня, он сказал: - Отношения - это схватка. Как бы вы ни любили, вы будете бороться за власть друг над другом. Чаще всего побеждает женщина. Ей легче победить. Она Бездна.

- Что ты знаешь об отношениях? - спросил старик юношу. Впрочем, он не ждал ответа. Посмотрев взглядом хищника в глаза парня, он сказал:



- Отношения - это схватка. Как бы вы ни любили, вы будете бороться за власть друг над другом. Чаще всего побеждает женщина. Ей легче победить. Она Бездна. В Бездну легко упасть. Мужчине победить сложнее. Ему надо стать Небом. Для этого нужна безупречность и воля. Безупречность начинается с матери.

Бездна матери не должна носить демонов, алчущих ее сына. Таких чистых женщин мало, и потому женщины, в основном, заражают своих сыновей своими демонами, которые уничтожают безупречность. Небезупречный мужчина не станет Небом. Он будет драться с женщиной. И проиграет также, как проиграл матери. И женщина будет разочарована в нем также, как его мать.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

- Я не понял, что такое безупречность? - казалось, что слова старика вели парня к просветлению, но окончательной ясности не было.



- Безупречность - это просто. Просто без упречность. Живи без упреков. Не упрекай ни себя, ни другого.

- Не оценивать никого? - уточнил юноша. - Это адски тяжело. Мы приучены давать оценку всему.

- Да, это и есть те демоны, которые живут в бездне матери и мужчина должен оставить их, чтобы стать Небом. Но начинается все просто - не упрекай никого. Это проще простого. Особенно, когда действительно любишь. Смотри ей в глаза и отдайся. Пусть она проникнет в тебя. Нет, ты не станешь слабым, но ты увидишь всех своих демонов. Они зашуршат своими темными, мелкими мыслишками, оценивающими и себя, и её. Вот в этот момент и не упрекай. Ни себя, ни ее. И ты победишь себя. Небо станет ближе.

Это Вам будет интересно:

СЕКРЕТ: Как получить желаемое

Мы — не то, чем мы владеем





Любовь женщины безжалостна. Если ее впустить в себя, ты узнаешь себя настоящего. Чаще всего, эта правда ошеломляет. Ты понимаешь свою мелочность. Если ты не осудишь себя и не упрекнешь, твое Небо станет равным ее Бездне и ты наконец-то станешь равным самому себе. опубликовано econet

©Марк Ифраимов

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet