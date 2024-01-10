Станьте СВЕТЛЫМ человеком!

Человек излучает свой свет. Символически конечно, но иногда кажется, что люди светятся или наоборот отбрасывают густую тень...

Человек излучает свой свет. Символически конечно, но иногда кажется, что люди светятся или наоборот отбрасывают густую тень.

Мы все тянемся к людям светлым, энергичным, позитивным, открытым. Мне кажется, наблюдая за тысячами разных студентов, дизайнеров, творческих гиков, можно выделить особенности поведения таких искрящихся людей.

Просыпайтесь рано.

Утро отличное время для того, чтобы час потратить на отличную фокусировку на себе, это может быть спорт, свежие идеи, внимательный взгляд на ошибки по проекту, или ответ на важные письма. Mason Currey в своей книге Daily Rituals обратил внимание, что треть художников из более полутора сотен ему известных работали ранним утром и сохраняли дневную бодрость.

Коротко. Секс.

Злобные и бездарные люди разливают вокруг себя яд. А надо расплескивать любовь, улыбаться красоте мира, открывать себя, дарить себе радость таинственного общения тел. Талантливые люди заряжаются сексом, хотя воздержание может здорово влиять на силу творческой реализации. Об этом много писал Фрейд.

Пишите личные заметки.

Записывайте идеи, планы, впечатления и описывайте возможные проекты. Julie Cameron, в книге The Artist’s Way рассматривает этот прием как некоторую разминку и возможность снижать внутренние переживания, быть более открытым новому, поскольку ясность мысли изложена на бумаге, а не бьется в голове дикой стайкой мыслей.

Поддерживайте других.

Давайте людям надежду и одобрение, не стесняйтесь высказывать комплименты. Dacher Keltner в своем исследовании парадоксов современного влияния, выделяет новый тип воздействия на людей — силу одобрения. Иногда личного, иногда медийного, но это всегда высказывание вашего мнения о достоинстве работы другого человека. Множество людей ищут вашего эмоционального участия в их жизни, некоторым достаточно просто улыбки, другим совета, третьим одобрения усилий. Обнимайте, целуйте, пожимайте руки максимальному числу людей.

Беритесь за сложное.

Зачастую все пытаются найти проект, дело, инструмент, которые быстро принесут успех и прибыль. Старайтесь найти безнадежное дело, понять, оценить в чем возникла проблема и решить задачу, понимая, что остаетесь наедине с ненужной никому громоздкой свалкой ошибок. Но успех, полученный в итоге, будет абсолютно вашим. Любой успех это концентрация силы на нужном участке. Светитесь уверенностью, что вы найдете место нанесения главного удара. Светитесь радостью обнаруживая, что ситуация изменилась и вам надо менять тактику. Но только не ищите виноватых, не обмазывайте окружающих соплями и признавайте ошибки. Радость перемен должна отличать вас от серых людей отбрасывающих тени сомнений в себе, окружающих и деле.

Играйте в игры.

Человек который любит игру — все еще учится и бережет детство у себя в душе. Детство внутри это не инфантильность, а зрелое чувство радости от любознательного восприятия новинок. Играйте в игры. Совершайте поездки. Находите час доказать себе и паре мультиплеерных друзей — вы полководец, вы герой, вы дракон! А завтра рано вставать, чтобы светить новой энергией.

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Не разделять жизнь на прекрасное и идиотичное

Спите ночью и полчаса днем. Главное не часы, важнее сам режим, постоянство времени отхода ко сну. Исследования NASA показали, что 26 минут сна днем повышают внимание на половину, а это важно для любой профессии. Расскажите своему боссу, или нет, станьте боссом, лучше сами разрешите своим подчиненным спать 20 минут, когда нужно.опубликовано econet

Автор: Dmitry Karpov

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