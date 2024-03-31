Мы хотим все больше и больше...

Мы родились в волшебном мире, но жадность скрыла нам волшебство. Мы хотели все больше и больше, не понимая, что причина в нехватке любви. Только наполненный любовью вновь становится волшебником. Видящим красоту и творящим ее. Ты можешь вернуться к естественному состоянию волшебства сразу, как только разберешься с иллюзией недостаточности любви.

Мы родились в волшебном мире, но жадность скрыла нам волшебство. Мы хотели все больше и больше, не понимая, что причина в нехватке любви.

Только наполненный любовью вновь становится волшебником. Видящим красоту и творящим ее.

Ты можешь вернуться к естественному состоянию волшебства сразу, как только разберешься с иллюзией недостаточности любви.

Пока есть вера в собственную нежеланность, брошенность и отвергнутость, невозможно отдать в мир изобилие, процветание, красоту и любовь.

Тебе нужно наполниться любовью Бога, которым, как учили Веды есть Род. Посмотри на слово Природа. Ты же не можешь отрицать, что Бог и Природа одно и то же. Будь при Роде своем и служи ему тем, что улучшай жизнь тех, кто живет и тех, кто ушел.

Чтобы Род-Бог дал тебе любовь, перестань видеть родителей, недодающих тебе любовь - это не так. Через каждого живущего течет жизнь. Оглянись, в жизни много любви и красоты. И жизнь дает красоту каждому своему творению - камню, лежащему под ногами, пню, поросшему мхом, пустыне, кажущейся безжизненной, но оживающей в ночи.

Твое состояние, которым ты наполняешься и есть волшебство. Волшебство - это перенос во внешний мир того, что есть внутри.

И потому все мы волшебники. Только одни воплощают во вне свою внутреннюю красоту, а другие свою нехватку.

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Рано или поздно ты все равно насытишься создавать недостаточность и из твоего сердца начнет растекаться красота любви.опубликовано econet

©Марк Ифраимов

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