Спешить нельзя медлить?

В нашей короткой человеческой жизни спешка удлиняет достижение результата. Чем больше спешишь, тем дальше цель отодвигается. А если не спешить, то результат быстрее наступит? Тоже не факт. Те, кто тянут резину, упускают возможности и их обгоняют более расторопные.
В нашей короткой человеческой жизни спешка удлиняет достижение результата. Чем больше спешишь, тем дальше цель отодвигается.
А если не спешить, то результат быстрее наступит? Тоже не факт. Те, кто тянут резину, упускают возможности и их обгоняют более расторопные.
Что стоит за спешкой и промедлением? Состояние нужды, нуждаемость, тревожность. Спешка/промедление говорит о том, что внутри нет состояния доверия миру, а вместо него - ощущение потери безопасности.
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Излучаемая тревожность, по Закону Притяжения, привлекает к нам обстоятельства и ситуации, в которой тревожность ещё больше усиливается. Поэтому всегда надо помнить:
ЧТО ИЗЛУЧАЕШЬ, ТО И ПРИТЯГИВАЕШЬ!
Давайте рассмотрим примерчик:
Женщине 38 лет. Не замужем. Подруги и родственники напрягают с замужеством. Обзывают старой девой. Спешить ей или медлить?
Посмотрите правде в глаза, разве она не спешит? Очень спешит! Начинает рассматривать кандидатуры, на которые в 25 даже не взглянула.
"Что делать?! Что делать?!" - эта мысль не дает ей покоя. И её колотит, колбасит и плющит от перспектив, которые рисует распаленное воображение, где она старушкой умирает в одиночестве, а соседи и через месяц не собираются заявлять полиции об исчезновении этой весьма странной дамочки.
И чем больше она мечется от одной кандидатуры к другой, тем больше она понимает, что всё это - полный отстой. Отчего она просто зависает в ступоре.
- И что же делать? - спросит не одна читательница прямо сейчас.
- Осознать, что в мужчинах она ищет ресурс для собственного выживания, способ убежать от одиночества. То есть вампирит мужиков, которые в одну минуту разгадывают её состояния и бегут от такой вампирши, как от чумы.
И вместо поиска ресурса ей нужно поставить цель - самой стать ресурсом для всех людей, не только для мужчин.
Люди - существа, находящиеся в вечном поиске ресурсов, а энергетических вампирш вокруг - 90% женского населения Да и мужского тоже.
Стать женщиной-ресурсом - означает излучать покой, наслаждение, поддержку потребностей окружающих. Позволить себе не только ОТДАВАТЬ тепло, но и ПРИНИМАТЬ его от мужчин, в первую очередь.
Мой опыт говорит мне о том, что одинокая женщина - это женщина, живущая в запретах ДАВАТЬ, ПРОСИТЬ, ПРИНИМАТЬ и ГОВОРИТЬ НЕТ ЧУЖОМУ ХАМСТВУ.
Цель моей статьи - натолкнуть Вас на идею, что всякий раз, когда захочется спешить или зависнуть в замешательстве, стоит включить свои ресурсы человека процветающего и изобильного, чтобы эхом к Вам вернулось тоже самое.
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И если Вы не можете войти в такое ресурсное состояние, то притворяйтесь, что Вы в нем. Притворяйтесь!
Рано или поздно, ум со скрипом развернется из нужды в создаваемую Вами реальность, и колесо процветания завертится. А на него сбегутся мужчины и женщины. А там выбрать себе спутника жизни или партнера по бизнесу уже гораздо легче.
Начинайте идти к своей главной цели - БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ-РЕСУРСОМ. Начинайте прямо сейчас, не медлите. Поспешайте медленно, как говаривали в старину. А они умели смаковать жизнь не спеша. опубликовано econet.ru
©Марк Ифраимов
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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