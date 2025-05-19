13 принципов Сунь-Цзы для женщин, или Как выгодно устроить свою личную жизнь

Заметки когнитивного психолога о применении принципов военной стратегии к обустройству личной жизни.

Искусство выгодно устроить свою личную жизнь, как и искусство войны, – это путь хитрости и расчета. Ниже мы расскажем вам о проверенных временем принципах военной хитрости китайского стратега и мыслителя Сунь-Цзы для того, которые помогут добиться поставленной цели и получить желаемого избранника. Есть одно обязательное условие для успешной реализации стратегии - добивайтесь лишь любимого всем сердцем и душой мужчину! В противном случае, любой расчет и стратегия обернутся против вас.

13 принципов Сунь-Цзы для женщин

Принцип № 1. Маскировка кажущейся слабостью

Если ты и можешь что-нибудь, показывай избраннику будто не можешь. Это означает сохранять в тайне свои намерения, показывать признаки своей якобы слабости для того, чтобы тем полнее и скорее добиться своей цели. Этот принцип должна запомнить каждая женщина, сразу после разучивания Отче Наш. И повторять его, как мантру, утром, днем и вечером. Особенно упражняться стоит тем дамам, что «ЯСАМА».

Но если вам очень нравится нести своими нежными ручками четыре пакета с продуктами по пять килограмм каждый – итого двадцать, платить за них только своими честно заработанными, мы не можем запретить вам удовольствия быть бессметным пони!

Принцип № 2. Маскировка ложными действиями

Если ты и пользуешься чем-нибудь, показывай избраннику будто ты этим не пользуешься. В отличии о первого приема, советующего притворятся слабым, этот прием предлагает маскировать свои конкретные мероприятия. И даже прибегнув к какому-нибудь средству, в дальнейшем, чтобы ввести избранника в заблуждение, следует представить свой поступок в другом свете.

Конечно избраннику совершенно необязательно в подробностях знать какие лишние волосы из каких мест вы удаляете, каким филлером для губ пользуетесь, в каком месте целлюлит еще остался, а откуда вы его убрали, и что бы еще было просто замечательно подкорректировать. Не стоит ему в красках описывать заключение вашего гинеколога. Все что ему следует знать - это только то, что доктор прописал вам половой покой в течение двух недель. Будьте для него принцессой, которая во всех «помещениях», которыми пользуется, пахнет фиалкой.

Принцип № 3. Маскировка расстоянием

Хотя бы ты и была близко, показывай, будто ты далеко; хотя бы ты и была далеко, показывай, будто ты близко. Смысл этого приема в обмане избранника расстоянием. Если ты находишься близко, показывай, будто находишься далеко; если находишься далеко, показывай, будто находишься близко.

Самое отвратительное - это доступная женщина, которая всегда под рукой. Уважайте природу вашего избранника, дайте раскрыться его потенциалу – пусть охотится на вас. как на самый ценный трофей. Но если ему нужна поддержка – вы обязаны быть рядом эмоционально, и точка, даже если заняты.

Принцип № 4. Усыпление его бдительности

Заманивай его выгодой. Это значит: замани избранника какой-нибудь незначительной стратегической или тактической выгодой и тем самым добейся больших выгод для себя.

Подумайте о том, с чем у него ассоциируется удовольствие, в границах разумного конечно, а лучше допустимого для вас. Идеально, если ваше предложение будет строго персонифицировано.

У меня есть приятель, который любит макароны. Казалось бы, что может быть проще? Да есть нюанс. Перед тем как отварить макароны, по его мнению, их следует обжарить непременно до карамельного цвета(!). И только, после этого готовить. Если все так и сделать, естественно макароны будут идеальны, как и его настроение, очень длительное время. Ведь так заморачивались исключительно для него.

Принцип № 5. Внесение расстройства в его ряды

Приведи его в расстройство и бери его. Этот принцип выражается в организации мероприятий по внесению расстройства в лагерь избранника. Можно посеять разлад среди его союзников и тем самым обессилить их, если получится - оторвать друг от друга, поднять внутреннее волнение.

Ключевым моментом, на мой взгляд, здесь является эмоциональная дистабилизация и выведение из зоны комфорта, отсутствие безразличия и ощущения «болота». Черная икра надоедает, если есть ее постоянно столовыми ложками. Не нравится, что не берет трубку и не перезванивает вам? Пропадите на пару дней с горизонта, пусть попрыгает.

Принцип № 6. Использование ослабления у него бдительности

Если у него всего много, будь наготове. Смысл данного принципа в том, что если ты видишь, что у избранника «все полно», нельзя нападать на него прямо и нельзя даже показывать ему своих намерений напасть. Наоборот, нужно сделать вид, что сознаешь всю бесполезность нападения на него. Этим можно усыпить бдительность избранника, рассеять его подозрения. Тем временем, под покровом пассивности, надлежит подготавливать все для неожиданного нападения.

Это один из самых сильных пунктов стратегии, ключевых. Никогда сама не показывай огромного желания выскочить за него замуж. Конечно тебя не волнует его финансовая обеспеченность, внешняя привлекательность, популярность у противоположного пола. Конечно нет, нисколечки. Пусть расслабится, и сам все принесет на блюдце с каемочкой вашего любимого цвета. Но чуть позже.

Принцип № 7. Уклонение от превосходящего по силам

Если он силен – уклоняйся от него. Если избранник сильнее тебя (психологически, материально), избегай решительного столкновения с ним. Если его позиции крепки – не нападай прямо, обходи его.

Не стоит «воевать» с мужчиной на том поле, где он силен. Соревноваться в карьерном росте, зарабатывании денег, физической силе, интеллекте. По правде говоря, с мужчиной глупо воевать, если цель - его любить. Ведь вам нужен муж, а не соперник, верно? Поверьте, ему тоже не нужен соперник, тем более в лице любимой женщины.

Принцип № 8. Наталкивание его на необдуманные и гибельные поступки

Вызвав в нем гнев, приведи его в состояние расстройства. Необходимо привести избранника в ярость, вывести из себя, заставить потерять хладнокровие и пуститься на необдуманные и рискованные поступки. Такими действиями избранники ломаются, их силы подрываются, дух, энергия и боеспособность оказывается сломлены.

Отношения замерли на уровне аренды вас в виде бессрочной круглосуточной домработницы на неопределенное время без официального брачного трудоустройства? Что ж, устройте скандал и скажите, что дальше так не пойдет! Пусть выходит из зоны комфорта и делает поступок (гибельный с точки зрения его свободы), или катится колбаской.

Принцип № 9. Маскировка ложной обороной

Приняв смиренный вид, вызови в нем самомнение. Это означает: смиренными словами и поступками добейся того, чтобы твой избранник проникся самомнением, излишней уверенностью в собственных силах и стал беспечным. Тогда этим стоит воспользоваться и напасть на него.

Покорность и лесть – самые действенные орудия на женской войне. Вам несложно, а ему приятно, поверьте очень приятно. Ведь последний раз ему было так хорошо только в детстве рядом с любимой мамочкой, когда вокруг него вертелся весь мир.

Принцип № 10. Обессиливание превосходящего по силам

Если его силы свежи, утоми его. Суть этого принципа в следующем: когда у избранника силы свежи, утоми его, измотай его всякими уловками, ослабь его и, когда он обессилит, добейся своей цели.

Здесь обязательны домашние заготовки: куда пойти, когда пойти, списки заданий и поручений. У него не должно быть времени на дурные мысли, и как один из вариантов подобных мыслей - других женщин.

Принцип № 11. Внесение раздоров в его лагерь

Если у него дружбаны, разъедини. Этот принцип значит: постарайся посеять раздоры в лагере избранника, оторвать от него союзников, перессорить их друг с другом.

Вычислите потенциально «опасные» элементы и нейтрализуйте их! Не нравишься маме – самый желанный подарок ей на день рождение, и настойчивые посещения по выходным. Не нравишься друзьям – да они просто завидуют ему. Ведь им интереснее проводить время с их другом, а не со своими вторыми половинами – неудачники, не смогли построить гармоничные отношения, не то что у вас с ним полное взаимопонимание.

Принцип № 12. Использование его общей неподготовленности

Нападай на него, когда он не готов. Используй материальную и моральную неподготовленность избранника.

Не надо ждать, когда он созреет через десять лет и сделает предложение чего бы то ни было! Спроси его за вкусным ужином сама. Помните о макаронах? См. Пункт 4. И никаких раскачек. «Здесь и сейчас, принимай решение – тыжмужик!»

Принцип № 13. Использование ослабления его бдительности

Выступай, когда он не ожидает. Конечно новое кольцо нужно просить, когда мужчина всем доволен, расслаблен и пребывает в чудесном расположении духа. Догадываетесь когда? Да-да, времена советского союза прошли и теперь ОН есть. Но упаси вас Бог, когда он сразу после жестких переговоров мчался к вам, и вы вот на пороге выдаете запрос!

Будьте счастливы с любимым мужчиной и сами по себе!опубликовано econet

Денис Макархин

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