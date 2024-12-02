Как приготовить пирог со шпинатом и баклажанами

Полюбились мне баклажаны в выпечке, невероятно хорошо они сочетаются с тестом, хотя я их в любом виде люблю...

Полюбились мне баклажаны в выпечке, невероятно хорошо они сочетаются с тестом, хотя я их в любом виде люблю.

Недавно готовила подобный пирог из песочного теста, было вкусно. А из слоеного вообще шикарно, мужички мои оценили, ушел пирог на ура. Очень рекомендую!

Время приготовления: 50 минут

Порций: 6-8



Ингредиенты:

400 гр слоеного теста

200 гр сыра филадельфия (можно заменить твердым)

200 гр листьев шпината

1 баклажан

1 яйцо

2 дольки чеснока

соль, черный перец

оливковое масло

Как готовить:

1. Шпинат хорошо промыть и просушить на бумажных салфетках. Чеснок мелко нарезать и обжарить на подсолнечном масле до золотистого цвета, добавить шпинат, припустить его буквально пару минут, посолить и снять с огня.

2. Баклажаны нарезать кружками и обжарить с двух сторон на сухой сковородке до румяной корочки, посолить, поперчить их.

3. В миске смешать сыр с яйцом.

4. Тесто раскатать в прямоугольный пласт, края с двух сторон надрезать, оставляя центр пирога целым, выложить на противень, застеленный пергаментом. Вдоль надрезанных краев, по центру, выложить баклажаны, у меня по два кружка в каждом ряду получилось (и еще остались кружочки, я их сверху на пирог положила).

На баклажаны равномерно распределить шпинат, затем сырную смесь и снова баклажаны, если остались. Теперь закрепить концы теста в виде узла, можно смочить руки водой, так прочнее будет и "швы" не разойдутся во время выпекания.

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5. Смазать верх пирога оливковым маслом и отправить в предварительно разогретую духовку (температура 180 С) на 30 минут. Есть горячим! Хотя, он вкусный в любом виде.опубликовано econet

Автор: Yulia Litvin

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