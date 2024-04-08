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Наши реакции — это вопрос нашего выбора

Источник: newgoal.ru 08 апреля 2024 6618
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Фактически любой человек с точки зрения приобретения жизненного опыта является вечным студентом. В этом непрерывном обучении особую роль играет одна важная идея. Мы далеко не всегда можем управлять теми событиями, которые происходят с нами, но мы всегда можем управлять тем, как мы реагируем на то, что происходит с нами.

Наши реакции — это вопрос нашего выбора

Фактически любой человек с точки зрения приобретения жизненного опыта является вечным студентом.

В этом непрерывном обучении особую роль играет одна важная идея.

Мы далеко не всегда можем управлять теми событиями, которые происходят с нами, но мы всегда можем управлять тем, как мы реагируем на то, что происходит с нами.

Это всегда в наших силах.

Вокруг нас происходит много событий — хороших или плохих. Как сказал один человек: «единственное, что в жизни неизменно, так это изменения».

Речь здесь идет не о широко распространенном мнении, что мы своими мыслями привлекаем в нашу жизнь все события, будь они отрицательные или положительные.

Возможно, кто-то нас обманул или произошел спад в экономике или возникла любая другая ситуация. Независимо от того, что с нами произошло, мы всегда можем контролировать нашу реакцию на это событие.

Ни в коем случае нельзя сказать, что это всегда легко. Иногда это сопровождается чувством огромного дискомфорта.

Однако сильной стороной такого подхода является осознание того, что мы можем преодолеть простое принятие роли жертвы – той части себя, которая говорит, что это именно со мной произошла именно эта ситуация и я ничего не могу сделать, чтобы ее изменить.

Вместо этого мы в состоянии переместиться в более сильную позицию. Да, что-то произошло, но я сам определяю, как мне на это реагировать и, более того, предпринимая определенные действия, в перспективе я могу изменить ситуацию к лучшему.

Уверенность в том, что вы обладаете контролем над своими реакциями, что бы ни случилось, раскрывает ваши возможности в таком контроле. Вы не находитесь во власти обстоятельств, встречающихся на вашем пути, но скорее играете активную роль в определении этих обстоятельств.

Конечно, верно то, что не всегда легко полностью принять это правило и следовать ему изо дня в день. Но, безусловно, такие усилия нужно прилагать.

К счастью, в большинстве случаев это все же достаточно просто. Нужно лишь осознавать ситуацию и помнить о своей возможности контролировать свое отношение. Даже если сначала вы замечаете в себе какое-то сопротивление, осознание всех преимуществ контроля над своим отношением способствует его преодолению.

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Отсутствие контроля над своим отношением вынуждает вас плыть по инерции. Вы как будто бы застреваете в одних и тех же ситуациях и в своих реакциях на них, которые повторяются раз за разом безо всяких изменений.

Изменение отношения перемещает вас от этого положения, где у вас нет контроля, к положению, в котором вы осознаете, что предпринимая действия, приобретая новые навыки, вы можете изменить свою жизнь лучшему.опубликовано econet

Автор Андрей Ложников

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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