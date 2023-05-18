Очень хорошая простая практика для родителей

Представьте, что есть некое "всевидящее око", которое наблюдает за вами день и ночь. Оно где-то над вами, довольно высоко
Есть очень хорошая практика, которую можно рекомендовать родителям.
Представьте, что есть некое "всевидящее око", которое наблюдает за вами день и ночь. Оно где-то над вами, довольно высоко.
А теперь проанализируйте, как оно на вас смотрит: с любовью и принятием, или критично?
Если последнее, то вам следует перейти на уровень выше.
Туда, где только чистая, безусловная любовь. Где нет оценивания и критичности.
Где вас принимают такими, как вы есть: с ошибками, недочетами и грехами.
Всем тем, что заслуживает "розги" вместо подарка. Как вы себя чувствуете в этот момент?
Правда, это прекрасное ощущение?
Очень важно, чтобы именно такими глазами вы смотрели на ребенка, пусть иногда, строго, но с любовью. опубликовано econet
Автор Светлана Ройз
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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