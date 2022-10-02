Вы должны иметь силу и честность, чтобы быть там, где вы есть

Позвольте мне показать вам, что значит быть полностью присутствующим. Обычно в этом мире, когда два человека беседуют, ни один из них не находится в настоящем на 100 %.

Оба могут быть очень сосредоточены на беседе, и все же они не присутствуют, потому что думают о том, что они сейчас скажут, или о том, как соотносится с их опытом то, что говорит другой человек. Так что они находятся в будущем или прошлом — не в настоящем.

Для нас очень трудно присутствовать когда мы говорим с кем-то. Мало кто умеет слушать. На самом деле никто не слушает, потому что ум обдумывает то, что говорит другой человек и как это касается его собственного опыта. Когда ум занят, вы не можете присутствовать.

В медитации мы пытаемся быть полностью присутствующими. Что мы пытаемся делать — это быть истинными со всеми мужчинами и женщинами, с которыми мы когда-либо встречаемся, включая наших детей, включая наших возлюбленных, быть полностью присутствующими, когда мы с ними.

Чтобы полностью присутствовать со мной сейчас, вы не должны думать о чем-то, хотеть быть где-нибудь еще. О чем бы вы не думали — это то, где вы хотите быть. Или идите и будьте с теми, о ком вы думаете или будьте здесь. Невозможно быть в двух местах. Вы должны иметь силу, честность, чтобы быть там, где вы есть.

Это — великое учение. Очень простое. Столь простое, что Вы задаетесь вопросом, о чем это я говорю?опубликовано econet.ru

Автор: Барри Лонг