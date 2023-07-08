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Где-то есть мост, где встречаются две души…

Источник: pticavpolete.com 08 июля 2023 6468
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А вы когда-нибудь общались с другим человеком душами? Это опыт, который невозможно забыть. Он остается с человеком навсегда. Близость, которая возникает естественно и ниоткуда, бывает очень трудно повторить в других отношениях. Это все и может быть только один раз.

Где-то есть мост, где встречаются две души…

А вы когда-нибудь общались с другим человеком душами?

Это опыт, который невозможно забыть. Он остается с человеком навсегда. Близость, которая возникает естественно и ниоткуда, бывает очень трудно повторить в других отношениях. Это все и может быть только один раз.

Нередко бывает, что двое долго и кропотливо идут друг к другу… Или думают, что идут. Изучают привычки, исследуют характеры, привыкают и приспосабливаются… И уже почти, вот-вот, что-то получилось… Почти любовь… Почти Он и почти Она…

Но искра не загорается. И оба знают, что это “почти”, но не то… С этим можно жить, и даже быть счастливыми… Можно стать мужем и женой. Он хороший. Она хорошая. От добра добра не ищут. Почему бы не быть вместе?

И только внутри… Легкие, едва уловимые сигналы подает душа. Ищет… зовет… того, другого… или ту, другую… Кого, может быть, даже не знает. А может быть, помнит.

И он, не найдя, не встретив, становится “кобелем”. Во всяком случае, так думает жена. Мужчина ищет, перебирает, мается… Отчаивается. И все остается, как есть. Душе плохо. Зато стабильно.

И она, не найдя, не встретив, превращается в истеричку. Во всяком случае, так думает муж. Женщина делает, исправляет, лепит из него того… другого… которого не знает… только чувствует. Отчаивается. И все остается, как есть. Душе плохо. Зато стабильно.

После всего однажды приходит освобождение

И где-то есть мост, где встречаются две душиопубликовано econet

Автор Лилия Ахремчик

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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жизнь душа встреча любовь лилия ахремчик

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