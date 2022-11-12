Эмоциональный осадок: Седонский Метод Очищения

Что такое эмоциональный осадок, на интуитивном уровне чувствует каждый. Для кого-то это скребущее ощущение в районе груди, для кого-то головная боль и пересохшее горло, для кого- то завороженность навязчивой мыслью и подавленное настроение. Во всех случаях, приятных ощущений мало.

На дне каждого сердца есть осадок.

Козьма Прутков

Что такое эмоциональный осадок, на интуитивном уровне чувствует каждый. Для кого-то это скребущее ощущение в районе груди, для кого-то головная боль и пересохшее горло, для кого- то завороженность навязчивой мыслью и подавленное настроение. Во всех случаях, приятных ощущений мало.

«Эмоциональный осадок» или «эмоциональный шлак» возникает в результате незавершенной ситуации или внутреннего конфликта. Это своего рода послевкусие ситуации, которая вызвала у нас негативные эмоции.

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Ситуации, после которых остается эмоциональный осадок

Общение с неприятным человеком

Ситуации, в которой мы пошли на компромисс со своей совестью

Ситуации, в которых обесценили то, что вы делаете

Просмотр фильма, музыки, предмета искусства

Ситуации, когда нам пришлось отказать или о чем-то попросить

Ситуация, когда мы или нас обманули

Состояние после конфликта

Ситуации, когда мы не выполнили обязательства

Ситуации, когда на нас накричали или оскорбили

Нам не всегда безопасно говорить то, что мы на самом деле думаем и делать то, что мы действительно хотим. Мы живем одновременно в нескольких мирах, нашем внутреннем и внешнем. Поэтому моменты несоответствия - это частое явление, которое неизбежно будет сопровождать нас всю жизнь.

Эмоциональный осадок негативно влияет на настроение и на уровень энергии, лишая нас способности качественно выполнять свою работу и быть гармоничными в отношениях.

Природа предусмотрела универсальный метод очищения эмоционального осадка, а именно сон. Во сне происходит перезагрузка нашей нервной системы и завершения рабочих процессов. Однако сон не способен делать разгрузку психики полностью, скорее он делает это на уровне оперативной памяти.

Для глубокой разгрузки эмоционального резервуара, существует ряд методов, и первый по эффективности из них, по моему мнению, это Седонский метод.

Седонский метод очищения эмоционального осадка

Метод был разработан известным американским психологом Дейлом Двоскиным. Цель этого метода заключается в отпускании негативных эмоций, которые время от времени накапливаются в нашем эмоциональном резервуаре. Сам процесс отпускания является очень естественным для человека. На физическом уровне этот процесс налажен и работает как часики, на эмоциональном уровне необходимо освоить этот процесс и запустить его, так сказать, с нуля.

Освобождаясь от эмоционального осадка, вы освобождаете свой эмоциональный резервуар для позитивных эмоций, новых возможностей и решений.

Вопрос №1. Что вы сейчас чувствуете? Опишите то чувство или состояние, которое испытываете в данный момент. Например: «Я чувствую сейчас…»

Вопрос 2. Готовы ли вы принять это чувство? Проговорите: «Я принимаю это чувство…». Это важно для того, чтобы в дальнейшем трансформировать или отпустить это чувство. Чтобы выкинуть камень, в начале необходимо взять его в руку.

Вопрос №3. Хотели бы вы отпустить это чувство? Проговорите: «Я хочу отпустить это чувство...» Отвечая на этот вопрос, вы создаете свое намерение относительно данного чувства.

Вопрос №4. Когда Вы готовы отпустить это чувство? Тут вам надо обозначить, когда именно вы хотите отпустить это чувство. Например «Прямо Сейчас!» Также вы можете представить, как отпускаете эти чувства вместе с глубоким и продолжительным выдохом.

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Алгоритм решения проблем

Эти четыре вопроса необходимо задавать циклично, до того момента, пока эмоциональное состояние не изменится на позитивное или нейтральное. Если необходимо провести 20 циклов, для того чтобы отпустить чувство, сделайте это!

Если тяжело самостоятельно, пусть эти вопросы задает человек, которому вы доверяете. Этот метод настолько эффективен, что я бы отнес его в «аптечку экстренной эмоциональной самопомощи».опубликовано econet.ru