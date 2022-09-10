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Отношения как торт: важно понять, когда торт прокис

Источник: pticavpolete.com 10 сентября 2022 6632
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Ведь часто в жизни бывает... Захотели вы себя порадовать и, допустим, решили купить торт. Свежайший, вкуснейший, песочный или заварной, с орехами или с изюмом, с шоколадом или с белковым кремом - в общем, все, как вы любите.

Отношения как торт: важно понять, когда торт прокис

Ведь часто в жизни бывает...

Захотели вы себя порадовать и, допустим, решили купить торт. Свежайший, вкуснейший, песочный или заварной, с орехами или с изюмом, с шоколадом или с белковым кремом - в общем, все, как вы любите.

Вечер... Расслабились... Включили себе кино для души. Тортик на тарелочку положили, чай ароматный заварили... Ох, лепота.... Жизнь удалась. Приятный такой вечер.

Назавтра - то же самое. Только уже не кино, а музыкальное шоу. И чай не с карамелью, а зеленый с жасмином. Но тортик так же свеж и хорош... Еще один приятный вечер.

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На третий день книжка любимая намечена была. Кофе, чтоб до конца ее дочитать. И торт. Снова предвкушаете удовольствие... Ложечку - в рот...

Фу! Прокис. Вкус однозначно не тот. Но, тем не менее, вы продолжаете есть - книга интересная, а разница во вкусе почти незаметна.

Да и кофе слегка отвратительные ощущения перебивает. Но с каждым кусочком все больше и больше становится понятно - торт определенно испортился.

К несчастью, вы уже начинаете представлять, чем для вашего организма обернется эта некогда вкусняшка и как закончится этот вечер. Да ладно бы вечер... Последствия могут догонять весь следующий день, а, может, и не один.

Вы можете намазать торт свежей сметанкой, медом, посыпать шоколадом... Вкус чуть улучшится, но вы точно знаете - он испортился изнутри.

Отношения как торт: важно понять, когда торт прокис

Это же все происходит и с отношениями. Очень важно понять, когда торт прокис. И, несмотря на те прекрасные моменты, которые отношения приносили раньше, надо отложить и выбросить, когда они становятся несъедобными и неудобоваримыми.

Все, баста. Удовольствия больше не будет. Если только вам не доставляет удовольствие спать после рвоты на полу туалета.

Берегите себя и свое здоровье. опубликовано econet.ru

Автор Лилия Ахремчик

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Источник: https://econet.kz/

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