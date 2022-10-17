Психологические функции мышц

Название статьи конечно же метафора — более предметно можно говорить о личностно-психологических соответствиях состояния ряда мышечных групп. Соответствия же эти, несмотря на индивидуальную изменчивость, достаточно повторяемы и связаны с закономерностями возрастного психомоторного и личностного развития, с их параллелизмом .
Название статьи конечно же метафора — более предметно можно говорить о личностно-психологических соответствиях состояния ряда мышечных групп. Соответствия же эти, несмотря на индивидуальную изменчивость, достаточно повторяемы и связаны с закономерностями возрастного психомоторного и личностного развития, с их параллелизмом (см. «Телесную психокоррекцию» М. Сандомирский).
Итак, начнем с того, что в классическом психоанализе показателем душевного здоровья человека считается сила Эго, а целью терапии — воспитание зрелого Эго.
По аналогии с этим в бодинамическом анализе вводится понятие телесного Эго, функциями которого являются:
Зрелое телесное Эго является условием как психологической, так и социально-психологической адаптации. На его основе выстраивается целостность, единство человека как с самим собой, так и с другими людьми, являющееся отражением общечеловеческой взаимосвязи.
Термин «бодинамический» (bodynamic) образован от слияния двух корней: тело (body) + изменение (dynamics). Тем самым можно расшифровать его как «бодидинамический» анализ или анализ телесного развития.
В основе метода лежат представления психологии возрастного развития, анатомии и возрастной физиологии нервно-мышечной системы, описывающие динамику телесного развития ребенка, ее параллелизм с развитием личностным. Разработан метод датским психотерапевтом Л. Марчер (Lisbeth Marcher), последовательницей В. Райха, опиравшейся на его представления о «мышечном панцире»
Из представления о телесности Эго, о телесной «привязке» тех или иных личностных качеств вытекает и метафорическое представление о психологических функциях отдельных мышц или мышечных групп, которые лежат в основе телесно-психического единства.
Если это представление признается верным, то справедливо и противоположное: через нормализацию состояния мышц может осуществляться коррекция психологических проблем (принцип обратной связи). Диагностика же состояния отдельных мышц может использоваться для диагностики психологических проблем.
Л. Марчер подошла к описанию формирования структуры характера на телесном уровне как составной части психомоторного развития, а на психологическом уровне — как закономерно развивающейся во времени последовательности альтернативных выборов (табл. 2), формирующих структуру личности. Соответствующие этим наиболее общим выборам частные личностные свойства как бы запечатлеваются в мышцах (см. табл. 1).
|
Группы мышц
|
Психологические функции мышц
|
Голова, шея
|
Мимические мышцы в целом
|
Выражение чувств, социальные контакты
|Мышцы вокруг глаз
|
Направленность внимания и краткосрочное планирование
|
Мышцы области рта и язык
|Эмоциональное принятие
|
Мышцы передней поверхности шеи
|Речевое самовыражение
|
Мышцы задней поверхности шеи
|
Сила воли, гордость, ориентация в обстоятельствах
|
Плечевой пояс и руки
|
Разгибатели и сгибатели плеча, а также мышцы, приводящие и отводящие плечо
|
Личное пространство в отношениях
|
Мышцы, поднимающие плечо
|
Способность нести психологическую «ношу»
|Ротаторы плеча
|
Самозащита и способность принимать поддержку от других
|Разгибатели предплечья
|
Отталкивание, удерживание на дистанции
|Сгибатели предплечья
|Привлечение и удержание
|Ротаторы предплечья
|Брать и отдавать
|
Сгибатели и разгибатели запястья
|
Позиционирование или социальный контроль поведения
|
Мышцы, противопоставляющие большой палец и мизинец
|
Обострение восприятия; письменная речь
|Разгибатели пальцев
|
Тонкое приспособление (изменение границ); умение «отпускать от себя»
|Сгибатели пальцев
|
Прикосновение, изучение и удержание; способность брать и отдавать
|
Туловище
|
Мышцы передней области грудной клетки (большая и малая грудная и передняя зубчатая мышцы)
|
Ощущение собственной ценности и личной силы (как в поверхностных, так и в глубинных контактах)
|
Межреберные мышцы (первичные дыхательные мышцы)
|
Ощущение полноты бытия, «пространство дыхания»
|
Диафрагма (вторичная дыхательная мышца); поверхностные мышцы живота
|
Эмоциональный самоконтроль; удержание и «переваривание» эмоций
|
Большая и малая поясничные мышцы
|Интимная привязанность
|
Разгибатели туловища (позвоночника)
|
Способность противостоять эмоциональным и физическим стрессорам
|
Квадратная мышца поясницы
|
Баланс между ориентацией на собственные чувства или на эмоции окружающих
|Мышцы тазового дна
|Cексуальные чувства
|
Ноги
|Сгибатели бедра
|
Инициация движения вперед и психологического контакта
|Разгибатели бедра
|
Самоутверждение, способность «стоять на своем»
|Ротаторы бедра
|
Cексуально-чувственное самоосознавание
|Мышцы, приводящие бедро
|
Интимные и чувственные контакты
|Разгибатели голени
|
Персональные границы во взаимоотношениях
|Сгибатели голени
|
Выбор направления и контроль движения вперед
|Малоберцовая мышца
|
Персональный баланс в групповом взаимодействии
|
Разгибатели стопы и пальцев
|Контакт с реальностью
|Сгибатели стопы
|
Самоутверждение, способность «крепко стоять на ногах»
|Сгибатели пальцев
|
Ощущение контакта с землей
Бодинамический анализ внес существенные дополнения в райховские представления о структуре характера и «мышечном панцире». В телесной психотерапии структура характера первоначально понималась, по сути, как набор подсознательных, иррациональных стереотипов поведения в стрессовых ситуациях — набор, который формируется у каждого человека, начиная с раннего возраста (именно с воспроизведением детского опыта и связаны элементы иррациональности).
При этом складывается он во многом стихийно, под влиянием обстоятельств (уточним: возможно, и путем подражания окружающим). Набор типичных психологических защит составляет, по Райху, «панцирь характера», а их отражение в виде участков повышенного мышечного тонуса — «мышечный панцирь».
При этом, по мысли Л. Марчер, в процессе развития различные группы мышц «созревают» в разное время. И психомоторное развитие представляется как последовательное «созревание» определенных мышц (и освоение связанных с ними движений).
Под «созреванием» здесь имеется в виду достижение такой степени зрелости нервно-мышечного аппарата, которая делает активность данной мышцы в полной мере доступной сознательному контролю. Переход мышцы в «зрелое» состояние связан с конкретным возрастным периодом, причем ограниченным достаточно узкими временными рамками. Это так называемый критический или сензитивный период развития, с которым также ассоциируется неизгладимый опыт, приобретенный в ситуации первичного научения (импринт).
Когда ребенок сталкивается с психотравмирующими ситуациями, то возникают две проблемы.
Во-первых, нарушение психомоторного развития, его частичная задержка на данном возрастном этапе (телесный аналог фрейдовской фиксации). Поначалу она призвана играть защитную роль, но в дальнейшем становится «тормозом» дальнейшего развития, основой комплекса неполноценности.
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Во-вторых, возникающий импринт, как правило, содержит биографические сцены, насыщенные травматичными переживаниями. Хотя эти воспоминания и подвергаются вытеснению, но вследствие того, что подобная защита не является абсолютной, они создают своего рода «ахиллесову пяту», островки повышенной психологической уязвимости в структуре личности. Связанные же с «проблемными» мышцами кинестетические ощущения частично вытесняются, становятся недоступными для сознания.
|
Этап развития
|
Возрастные границы
|
Психологическое содержание
|Существование
|
Внутриутробный период и до 3 месяцев после рождения
|Связь с матерью
|Потребность
|От 1 месяца до 1,5 лет
|
Интернализация чувства заботы со стороны окружающих, удовлетворения потребностей
|Автономия
|От 8 месяцев до 2,5 лет
|
Самостоятельное передвижение и общение с окружающими
|Воля
|От 2 до 4 лет
|
Способность добиваться цели и оказывать влияние на окружающих
|Любовь
|От 3 до 6 лет
|
Способность к поддержанию сердечных отношений
|Формирование мнения
|От 5 до 8 лет
|
Становление логического мышления, способности принимать решения на основе норм культуры
|Коллективизм
|От 7 до 12 лет
|
Способность быть членом группы/общества
Отсюда вытекают две задачи телесной психотерапии. Тактическую задачу составляет выявление мышечных «блоков»; задачу же стратегическую, осуществляемую на основе устранения этих «блоков», — развитие недостающих телесно-психологических ресурсов. Начальным этапом работы с пациентом является телесная диагностическая процедура — составление индивидуальной мышечной «карты».
При подобном картировании проводится исследование около 200 мышц. При этом, в отличие от традиционной телесной терапии, анализируется не только статическая, «механическая» характеристика — мышечный тонус (то есть состояние мышцы в покое), но и динамическая характеристика состояния мышцы. Это так называемая реактивность, то есть рефлекторный ответ мышцы на ее механическую ручную стимуляцию — пальпацию.
Подобный ответ мышцы можно сравнить с каналом обратной связи, с сигналом подсознания о приемлемости/неприемлемости данного телесного контакта. Если тонус мышцы и ее реактивность соответствуют срединному диапазону на условной шкале (диапазон нормы), то считается, что данная мышца находится в ресурсном состоянии. Иначе ее состояние расценивается как отклонение от нормы — соответственно гипо- или гиперреактивность.
Сопоставление со схемой возрастного психомоторного развития позволяет предположить, в каком возрасте произошли психотравмирующие ситуации, повлиявшие на состояние мышц. Психологическая травма, перенесенная в течение критического периода возрастного развития либо в еще более в раннем возрасте, проявляется в гипотонусе (гипореактивности) соответствующей мышцы. Если же психотравма имела место в более старшем возрасте, то ее результатом становится мышечный гипертонус (гиперреактивность).
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В отличие от райховского подхода, бодинамический анализ отказывается от попыток насильственного снятия «мышечного панциря», чтобы не оставлять пациента беззащитным. Вместо этого предлагается обучать пациента осознаванию присутствия собственного «панциря» в различных жизненных ситуациях, как способу контроля эмоций и доступа к внутренним ресурсам.
В конечном итоге наряду с восстановлением ресурсного состояния соответствующих мышц это приводит к укреплению или «пробуждению» телесного Эго, гармонизация функций которого и служит главной целью психокоррекционной работы.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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