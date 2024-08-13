Дети учатся, а взрослым мешает

Недавно наблюдала за ребенком на улице, который решил сам с себя снять кофту. Жарко стало. Ребенку года два. Он в кофте путается. Но очень хочет сам. Мама на это смотрела минут пять, потом ей надоело, она подошла и стянула эту кофту за секунду. И ребенок так расстроился, и так обиженно-обиженно зарыдал. Прямо как будто что-то очень трагическое случилось! Он хотел сам!

Недавно наблюдала за ребенком на улице, который решил сам с себя снять кофту. Жарко стало. Ребенку года два. Он в кофте путается. Но очень хочет сам. Мама на это смотрела минут пять, потом ей надоело, она подошла и стянула эту кофту за секунду. И ребенок так расстроился, и так обиженно-обиженно зарыдал. Прямо как будто что-то очень трагическое случилось! Он хотел сам!

А я подумала, что он же учится. Вспомните, как мы все любим восхищаться обучаемости детей. Особенно в первые годы жизни. Вот они еще вообще ничего не умели и не знали, а через какое-то время уже ползут. сидят, стоят, ходят, говорят!

Вчера еще пытались картинки ручками хватать, не умея отличать их от объемных предметов. А через какое-то время у них такое вдруг абстрактное мышление включается - ого.

А если посмотреть внимательно, откуда это все берется. Сразу все ясно. Например, когда ребенок учится стоять, или когда хочет сделать первый шаг. Приседает-приседает, держась за какой-нибудь угол. Смотришь и думаешь - вот жеж! Он за последние 15 минут наверное сто приседаний сделал! Попробуй это повторить - все уже отваливаться должно! Но они настойчивые - они пробуют тысячу раз. пока не пойдут!

А когда ложка в рот не попадает - помню своего. Забавно так наблюдать. Он так хотел есть сам. И пыхтит. И уже полчаса назад заранее рот открыл. А эта ложка, сволочь, все никак в рот не попадет. Прямо видно все напряжение, с которым он руку держит и пытается свое движение направить - ыыыы! А она мимо!

И когда она в очередной раз мимо рта промазала, сил держать напряжение больше нет, и ребенок роняет ложку на стол. Вместе с содержимым. Хрю. Но потом еще раз пытается.



В такие моменты набраться бы дзена, и оставить его наедине с этим заданием. Потом все отмоем. Но многим мамам так хочется, чтобы все быстрее кончилось, и без свинства. И они ведь знают, что есть другой путь: села, закидала всю кашу в рот за 5 минут, и готово.

Или взяла, все натянула на ребенка - можно на улицу идти. А когда он сам пытается все на себя натянуть - особенно если это зимняя одежда, а он дома. Он весь мокрый уже, запарился и замучился, а до выхода на улицу даже близко еще не добрались. Так хочется быстро-быстро все понадевать, и чтобы это кончилось.

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А еще я вспомнила себя. Когда случится что-то такое - болезнь или операция, пациента начинают подбадривать, чтобы он упражнялся для реабилитации. Рядом другие пациенты, которых тоже уговаривают "пробовать каждый день много раз".

Вот тут вспоминаешь этих младенцев, которые пробуют сто раз. Потом устают, отдыхают на минуточку, потом еще сто раз. Конечно, при таком подходе прогресс получается фантастический - позавчера начал, сегодня уже пошел. И если такой вот больной взрослый начнет так пробовать, все его похвалят, мол, молодец, не сдается. А когда лялечка такое делает, раздражаются.

Я конечно понимаю разницу: взрослый, разлив все, потом сам соберет (наверное), или постарается где-то разливать свою подопытную еду, где она минимально портит интерьер. И вообще, он - хозяин своей жизни. Если ему надо, будет три часа на улицу собираться, это его дело. Никто с ним не связан. Но все равно, какая-то несправедливость в этом есть.

Потому и рыдает маленький ребенок, у которого отняли кофту, чтобы он перестал уже в ней путаться.опубликовано econet

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