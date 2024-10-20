Изумительные картофельные крокеты

Если Вы любите картофель, но вам надоели привычные гарниры из картофеля, такие как картофельное пюре или картофель фри, то картофельные крокеты - то что Вам нужно. Готовятся крокеты легко, а на вкус сногшибательные... В общем обязательно попробуйте приготовить!
Если Вы любите картофель, но вам надоели привычные гарниры из картофеля, такие как картофельное пюре или картофель фри, то картофельные крокеты - то что Вам нужно. Готовятся крокеты легко, а на вкус сногшибательные... В общем обязательно попробуйте приготовить!
Время приготовления: 50 минут
Порций: 4
Сложность блюда: средняя
Ингредиенты:
Панировка:
Растительное масло для фритюра
Как приготовить:
1. Отваренный до готовности картофель растолочь. Влить сливки, яйцо, всыпать зелень
2. Хорошо вымешать, можно миксером. Всыпать манку, перемешать.
3. Мокрыми руками скатать шарик. Обкатать его в муке.
4. Затем в слегка взбитом яйце.
5. Затем обкатать в сухарях.
6. Жарить в горячем масле до золотистого цвета.
7. Выложить на салфетку, что бы убрать лишнее масло.
Готовим с любовью,econet! Приятного аппетита!
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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